Se conoció el oscuro episodio que enfrentó a Tomás con Fernando Dente y desató una feroz guerra familiar

En una entrevista con SQP (América TV), Tomás Dente comenzó hablando sobre las declaraciones de Carla Czudnowsky, pero rápidamente la conversación derivó hacia su hermano. Allí realizó fuertes acusaciones contra Fernando, a quien definió como "mercenario" y cuestionó duramente por distintas situaciones de su vida personal y profesional.

Sus dichos generaron una enorme repercusión y despertaron nuevamente el interés por conocer el verdadero origen del enfrentamiento entre los hermanos, que tienen una diferencia de edad de 13 años. Mientras Tomás, de 49 años, construyó su carrera desde el esfuerzo y un recorrido más extenso hasta llegar a la conducción televisiva, Fernando, de 36, logró destacarse desde muy joven en el mundo artístico como bailarín, coreógrafo y actor.

Una de las grandes incógnitas que todavía rodean esta historia es qué ocurrió exactamente para que Fernando Dente decidiera cortar el vínculo con su hermano y con parte de su familia. Según trascendió a lo largo de los años, uno de los momentos clave habría sido cuando descubrió una verdad sobre su origen familiar: que quien creía que era su padre no era la misma persona que el padre de Tomás, sino un sacerdote del colegio al que asistía con quien su madre habría tenido una relación.

Ese descubrimiento, que el propio Fernando contó en una recordada entrevista con la revista Gente, habría marcado un antes y un después en su vida y en el vínculo con su familia.

Cuál fue el más reciente y furibundo descargo público de Tomás Dente contra su hermano Fer Dente

La disputa entre Tomás Dente y Fernando Dente volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el conductor de Entrometidos en la tele (Net TV) decidiera hablar nuevamente sobre el enfrentamiento que mantiene con su hermano. En esta oportunidad, el periodista realizó un fuerte descargo al aire, repasó distintos episodios de la historia familiar y cuestionó públicamente las declaraciones que, según él, realizó el actor en los últimos años.

Durante la emisión de su programa, Tomás Dente hizo referencia a una supuesta propuesta laboral que habría recibido Fernando y manifestó su enojo por la manera en la que, desde su perspectiva, su hermano habría expuesto cuestiones privadas de la familia. En ese contexto, apuntó contra la forma en que se hizo pública una parte sensible de la historia de su madre.

"Hoy me comentaban que de un programa de televisión lo contactaron a mi hermano, Fernando Dente, a mi medio hermano, porque ese chico no es mi hermano enteramente, es mi medio hermano. Un tipo que expuso a mi madre de cago a rabo, en la revista, en su momento. Mi mamá había fallecido y expuso el secreto más grande de mi mamá, sin el consentimiento del resto de los hermanos que habíamos quedado espolvoreados por todo lo que él dijo", expresó.

Luego, el conductor profundizó sus críticas y se refirió a las acusaciones que, según afirmó, su hermano habría realizado sobre su infancia y la relación entre ambos. Tomás negó esas versiones y sostuvo que la realidad habría sido presentada de una manera exagerada.

"Amén que exageró, que hizo una hipérbole de la realidad, que cuando habla de violencia de género en mi casa, el tipo crea prácticamente una película de ciencia ficción, porque sí, hubo episodios de violencia, que siempre intenté atajar yo, porque era el único que estaba", aseguró.

Además, cuestionó los dichos de Fernando Dente y lanzó duras acusaciones sobre el modo en que su hermano habría actuado en diferentes momentos de sus respectivas carreras. En ese sentido, afirmó que habría intentado impedir una oportunidad laboral que él podía recibir en televisión.

"El mismo que cuando trabajaba en un canal de aire, y me querían convocar a mí para conducir, fue especialmente, y le pidió a las autoridades de ese canal, que a mí no me contrataran. Y lo digo porque a mí me llega todo", afirmó.

Más adelante, el periodista también criticó la manera en que Fernando aborda públicamente la pelea familiar y aseguró que su postura cambia cuando aparece frente a las cámaras.

"Y ahora anda pululando por los canales de televisión, y cuando le preguntan por mí, cambia su discurso, pone cara de compungido, y dice: 'Lo de Tomás es algo muy íntimo y muy privado'", señaló.

Finalmente, Tomás Dente hizo un repaso emocional de los años que compartieron durante la infancia y destacó el apoyo que, según contó, intentó brindarle a su hermano menor en distintos momentos. "Mentiroso. Hijo de puta. Iba al placard de mi cuarto y le decía: 'Toda mi ropa es tuya, Fer. Todo lo que tengo es tuyo'", manifestó.

Para cerrar su descargo, el conductor dejó una contundente reflexión sobre su imagen pública y rechazó cualquier acusación en su contra. "Conmigo carpetazos, no. Porque tengo bien en claro quién soy. Yo no abuso sexualmente de gente, yo no vendo droga, yo no recibo sobres del poder. Yo soy lo que ven, soy. No voy a soportar que nadie diga nada sobre mí. Y menos estos hijos de puta", concluyó.