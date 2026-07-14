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Infarto: cuáles son los síntomas y cómo actuar si ocurre estando solo

El infarto puede presentarse de manera repentina y requiere atención médica inmediata. Reconocer las señales de alerta y conocer cómo actuar ante los primeros síntomas puede ser clave para reducir las consecuencias y aumentar las posibilidades de supervivencia.

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El infarto puede presentarse de manera repentina y requiere atención médica inmediata.

El infarto puede presentarse de manera repentina y requiere atención médica inmediata.

Un infarto puede aparecer de forma inesperada y es una de las principales causas de fallecimiento en el mundo. Se produce cuando una arteria que lleva sangre al corazón queda bloqueada de manera repentina, lo que impide que una parte del músculo cardíaco reciba oxígeno. Si la obstrucción no se trata a tiempo, el tejido puede sufrir daños irreversibles.

Leé también Cómo prevenir uno de los infartos más comunes
El infarto de miocardio es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Más allá de los factores de riesgo clásicos como la hipertensión, el colesterol elevado o el tabaquismo, distintos estudios señalan que las emociones intensas, como el enojo, también pueden influir como desencadenantes en personas con predisposición cardiovascular.

En estos casos, cada minuto cuenta: cuanto más tiempo pasa sin atención médica, menores son las posibilidades de supervivencia. La situación puede volverse aún más compleja si el episodio ocurre estando solo, sin alguien que pueda auxiliar, pedir ayuda o iniciar maniobras de reanimación.

Por eso, es fundamental reconocer las señales de alerta y saber cómo actuar hasta que llegue la asistencia médica.

Cuáles son los síntomas de un infarto

El síntoma más frecuente es una molestia en el pecho, que puede sentirse como presión, peso, opresión o ardor y que generalmente no desaparece con el reposo.

Ese dolor puede extenderse hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, la espalda o el cuello. También pueden aparecer dificultad para respirar, sudor frío, mareos, náuseas, palpitaciones intensas y una sensación repentina de debilidad.

En algunos casos, los síntomas pueden confundirse con una indigestión o un malestar pasajero, lo que puede retrasar la consulta y empeorar el pronóstico.

Qué hacer si un infarto ocurre estando solo

Llamar a emergencias de inmediato: el primer paso es comunicarse con el 911 o el servicio médico. Se recomienda activar el altavoz del teléfono para mantener la comunicación mientras se espera ayuda.

Si es posible, también conviene dejar la puerta de entrada sin llave para facilitar el acceso del personal médico.

Tomar aspirina solo si no existe contraindicación: en algunos casos, los servicios de emergencia pueden recomendar masticar una dosis de aspirina mientras llega la ayuda. Esto solo debe hacerse si la persona no es alérgica, no tiene antecedentes de sangrado y no cuenta con una contraindicación médica.

La aspirina puede contribuir a reducir la formación de coágulos que obstruyen las arterias.

Evitar esfuerzos físicos: no se debe intentar manejar, caminar largas distancias ni realizar movimientos innecesarios. El esfuerzo aumenta la demanda de oxígeno del corazón y puede agravar el cuadro.

Mantener una postura cómoda: lo recomendable es sentarse o permanecer recostado con la espalda elevada, en una posición que facilite la respiración y reduzca el esfuerzo físico.

Mantener la calma mientras llega la ayuda: respirar de manera lenta y controlada puede ayudar a disminuir la ansiedad y evitar movimientos innecesarios mientras llega la asistencia médica.

Toser y golpearse el pecho: mitos que pueden ser peligrosos

Existe una creencia popular que indica que toser con fuerza o golpearse el pecho puede detener un ataque cardíaco. Sin embargo, esa práctica no sirve para abrir una arteria bloqueada ni revertir un infarto.

La llamada “reanimación con tos” solo puede utilizarse en situaciones muy específicas relacionadas con algunas arritmias y bajo supervisión médica, generalmente en un entorno hospitalario con monitoreo cardíaco.

Si un infarto ocurre estando solo, estas prácticas no desobstruyen la arteria ni revierten el cuadro. Además, pueden generar una falsa sensación de seguridad y retrasar la búsqueda de ayuda.

La forma más segura de actuar es llamar de inmediato a emergencias, mantenerse quieto, adoptar una postura cómoda y esperar la llegada del equipo médico.

Prevención: hábitos que reducen el riesgo de infarto

Para cuidar la salud cardiovascular, los especialistas recomiendan controlar de manera periódica la presión arterial y los niveles de colesterol, mantener una alimentación equilibrada con mayor presencia de frutas y verduras y reducir el consumo de grasas saturadas.

También es importante realizar actividad física de forma regular, evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y realizar controles médicos periódicos, especialmente cuando existen antecedentes familiares de enfermedades cardíacas.

Adoptar estos hábitos ayuda a disminuir el riesgo de infarto y otras enfermedades cardiovasculares, además de favorecer una mejor calidad de vida.

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