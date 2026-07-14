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La Justicia habilitó el cierre del programa Volver al Trabajo: cuándo se deja de cobrar

La Justicia revocó una medida cautelar y habilitó al Gobierno a avanzar con el cierre definitivo del programa. Más de 900.000 beneficiarios dejarán de percibir el pago mensual.

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La Justicia habilitó el cierre del programa Volver al Trabajo. 

La Justicia habilitó el cierre del programa Volver al Trabajo. 

El programa Volver al Trabajo dejará de pagarse a partir de agosto de 2026, luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener vigente la prestación.

Leé también La importante decisión de Sandra Pettovello con los beneficiarios de Volver al Trabajo
la importante decision de sandra pettovello con los beneficiarios de volver al trabajo

Con esta decisión judicial, el Gobierno quedó habilitado para avanzar con el cierre definitivo del programa y más de 900.000 beneficiarios dejarán de cobrar los $78.000 mensuales.

El fallo fue firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes dejaron sin efecto la resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Esa medida había ordenado al Ejecutivo continuar con los pagos hasta que existiera una política pública alternativa para los ex titulares de Potenciar Trabajo.

Cuándo se deja de cobrar Volver al Trabajo

La última liquidación del programa se realizó el 3 de julio, cuando los beneficiarios percibieron los $78.000 a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Tras la decisión de la Cámara Federal, desde agosto de 2026 ya no habrá nuevos pagos correspondientes a Volver al Trabajo.

El programa estaba destinado exclusivamente a las personas que habían sido transferidas desde el ex Potenciar Trabajo.

Qué pasará con los beneficiarios

La intención del Gobierno es reemplazar Volver al Trabajo por un sistema de vouchers para capacitación laboral, una iniciativa anunciada meses atrás por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El objetivo del nuevo esquema es promover la formación profesional y facilitar la inserción laboral de los beneficiarios. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles sobre su implementación ni sobre los requisitos para acceder.

En paralelo, el Programa de Acompañamiento Social continuará vigente y, por ahora, el Gobierno no anunció cambios en las condiciones ni actualizaciones en el monto que perciben quienes integran ese plan.

La reacción de la UTEP

Tras conocerse el fallo, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) cuestionó la decisión judicial y sostuvo que la Cámara Federal revocó una medida que reconocía a Volver al Trabajo como un derecho adquirido para los trabajadores de la economía popular.

Según explicó la organización, los jueces consideraron que mantener la cautelar y los pagos implicaría anticipar el resultado definitivo del proceso judicial.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la UTEP criticó el fallo y aseguró que la Justicia "una vez más actúa en connivencia con el Ministerio de Capital Humano" y "no tiene en consideración que el hambre no espera".

Además, adelantó que continuará impulsando acciones judiciales y políticas para intentar revertir la medida y reclamar la continuidad del salario social complementario.

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