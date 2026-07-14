La Justicia habilitó el cierre del programa Volver al Trabajo: cuándo se deja de cobrar

Tras la decisión de la Cámara Federal, desde agosto de 2026 ya no habrá nuevos pagos correspondientes a Volver al Trabajo.

El programa estaba destinado exclusivamente a las personas que habían sido transferidas desde el ex Potenciar Trabajo.

Qué pasará con los beneficiarios

La intención del Gobierno es reemplazar Volver al Trabajo por un sistema de vouchers para capacitación laboral, una iniciativa anunciada meses atrás por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El objetivo del nuevo esquema es promover la formación profesional y facilitar la inserción laboral de los beneficiarios. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles sobre su implementación ni sobre los requisitos para acceder.

En paralelo, el Programa de Acompañamiento Social continuará vigente y, por ahora, el Gobierno no anunció cambios en las condiciones ni actualizaciones en el monto que perciben quienes integran ese plan.

La reacción de la UTEP

Tras conocerse el fallo, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) cuestionó la decisión judicial y sostuvo que la Cámara Federal revocó una medida que reconocía a Volver al Trabajo como un derecho adquirido para los trabajadores de la economía popular.

Según explicó la organización, los jueces consideraron que mantener la cautelar y los pagos implicaría anticipar el resultado definitivo del proceso judicial.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la UTEP criticó el fallo y aseguró que la Justicia "una vez más actúa en connivencia con el Ministerio de Capital Humano" y "no tiene en consideración que el hambre no espera".

Además, adelantó que continuará impulsando acciones judiciales y políticas para intentar revertir la medida y reclamar la continuidad del salario social complementario.