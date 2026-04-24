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ANSES entrega un bono de $300.000 a los que cumplen este requisito

La Administración Nacional de la Seguridad Social desembolsará este beneficio en el quinto mes del año, aunque para eso se deberán cumplir una serie de requisitos.

Cómo cobrar el bono de $300.000 que paga ANSES (Foto: A24.com).

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El incremento será del 3,38% en mayo de 2026 y se aplicará sobre una prestación que ganó protagonismo desde el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025. A esto se suma un dato que genera aún más atención: la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente sin modificaciones.

Qué prestación supera los $300.000 y por qué ahora es clave

El beneficio es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), diseñada para quienes no alcanzaron los años de aportes necesarios para jubilarse bajo el régimen tradicional.

Tras la finalización de la moratoria, la PUAM quedó como la principal alternativa para acceder a un ingreso en la etapa de retiro. Según confirmó la ANSES, este esquema seguirá ajustándose en base a la fórmula de movilidad vigente.

Un dato central: la PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio. Esto significa que cada aumento que se aplique a las jubilaciones impactará automáticamente en este beneficio.

Cuánto se cobrará por PUAM en mayo de 2026

Con el incremento del 3,3%, el haber mensual pasará a ser de $314.539,27. Este número ya marca un cambio significativo respecto a meses anteriores, pero no es el único ingreso.

Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el total a percibir alcanzará los $384.539,27. Esta cifra coloca a la prestación cerca de una nueva barrera simbólica dentro del sistema previsional.

El rol del bono de $70.000 que sigue sin cambios

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene vigente y es una pieza clave para sostener los ingresos de los beneficiarios. En términos prácticos, el bono representa más del 20% del ingreso total en el caso de la PUAM. Por eso, cualquier modificación en este monto tendría un impacto directo en millones de personas.

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ANSES ofrece un proceso gratuito y sencillo para solicitar la PUAM, clave para miles de adultos mayores. Foto: Anses.

ANSES ofrece un proceso gratuito y sencillo para solicitar la PUAM, clave para miles de adultos mayores. Foto: Anses.

Qué es la PUAM y por qué creció su importancia

La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una prestación no contributiva. Esto significa que no requiere aportes previos, pero sí exige cumplir ciertos requisitos.

Fue creada para garantizar un ingreso básico a quienes llegan a la edad de retiro sin los años necesarios de aportes. En este contexto, su relevancia aumentó tras el cierre de la moratoria previsional.

Pero este beneficio también tiene limitaciones importantes:

  • No genera derecho a pensión por viudez.
  • No permite trabajar en relación de dependencia.
  • Eleva la edad mínima para mujeres a 65 años.

Requisitos para acceder a la PUAM en 2026

Para cobrar esta prestación, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social. No se trata de un beneficio automático.

Los requisitos son los siguientes:

  • Tener 65 años o más.
  • Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia.
  • En caso de ser extranjero, acreditar 20 años de residencia efectiva en el país.
  • No percibir ninguna jubilación, pensión o retiro contributivo.
  • Mantener residencia en Argentina durante el cobro del beneficio.

Además del ingreso mensual, los titulares acceden a cobertura médica a través de PAMI y pueden cobrar asignaciones familiares.

Cuánto cobrarán los jubilados en mayo de 2026

El aumento no solo alcanza a la PUAM. Los jubilados y pensionados del sistema general también recibirán una actualización en sus haberes. En mayo, el incremento será del 3,38%. Con este ajuste, la jubilación mínima ascenderá a $393.174,10.

Con el bono de $70.000, el ingreso total llegará a $463.174,10 para quienes perciben el haber mínimo.

En los casos de jubilaciones superiores, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar ese mismo tope.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

Pensiones no contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Jubilados que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Jubilados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

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