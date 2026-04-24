ANSES entrega un bono de $300.000 a los que cumplen este requisito

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento que impactará directamente en los ingresos de un grupo específico, con cifras que superan una barrera clave en el sistema previsional.
La Administración Nacional de la Seguridad Social desembolsará este beneficio en el quinto mes del año, aunque para eso se deberán cumplir una serie de requisitos.
Cómo cobrar el bono de $300.000 que paga ANSES (Foto: A24.com).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento que impactará directamente en los ingresos de un grupo específico, con cifras que superan una barrera clave en el sistema previsional.
El incremento será del 3,38% en mayo de 2026 y se aplicará sobre una prestación que ganó protagonismo desde el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025. A esto se suma un dato que genera aún más atención: la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente sin modificaciones.
El beneficio es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), diseñada para quienes no alcanzaron los años de aportes necesarios para jubilarse bajo el régimen tradicional.
Tras la finalización de la moratoria, la PUAM quedó como la principal alternativa para acceder a un ingreso en la etapa de retiro. Según confirmó la ANSES, este esquema seguirá ajustándose en base a la fórmula de movilidad vigente.
Un dato central: la PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio. Esto significa que cada aumento que se aplique a las jubilaciones impactará automáticamente en este beneficio.
Con el incremento del 3,3%, el haber mensual pasará a ser de $314.539,27. Este número ya marca un cambio significativo respecto a meses anteriores, pero no es el único ingreso.
Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el total a percibir alcanzará los $384.539,27. Esta cifra coloca a la prestación cerca de una nueva barrera simbólica dentro del sistema previsional.
El bono extraordinario de $70.000 se mantiene vigente y es una pieza clave para sostener los ingresos de los beneficiarios. En términos prácticos, el bono representa más del 20% del ingreso total en el caso de la PUAM. Por eso, cualquier modificación en este monto tendría un impacto directo en millones de personas.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una prestación no contributiva. Esto significa que no requiere aportes previos, pero sí exige cumplir ciertos requisitos.
Fue creada para garantizar un ingreso básico a quienes llegan a la edad de retiro sin los años necesarios de aportes. En este contexto, su relevancia aumentó tras el cierre de la moratoria previsional.
Pero este beneficio también tiene limitaciones importantes:
Para cobrar esta prestación, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social. No se trata de un beneficio automático.
Los requisitos son los siguientes:
Además del ingreso mensual, los titulares acceden a cobertura médica a través de PAMI y pueden cobrar asignaciones familiares.
El aumento no solo alcanza a la PUAM. Los jubilados y pensionados del sistema general también recibirán una actualización en sus haberes. En mayo, el incremento será del 3,38%. Con este ajuste, la jubilación mínima ascenderá a $393.174,10.
Con el bono de $70.000, el ingreso total llegará a $463.174,10 para quienes perciben el haber mínimo.
En los casos de jubilaciones superiores, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar ese mismo tope.
Pensiones no contributivas
Jubilados que no superan el haber mínimo
Jubilados que superan el haber mínimo