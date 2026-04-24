Milei y Pettovello concretaron el cambio que genera desahogo a los jubilados

Rebajas generales y beneficios bancarios: cómo funciona el esquema

Durante abril, el esquema base contempla descuentos del 10% en supermercados adheridos, especialmente en compras realizadas de lunes a jueves. Sin embargo, este beneficio puede potenciarse significativamente dependiendo del banco por el cual el jubilado percibe sus haberes.

Por ejemplo, quienes cobran a través del Banco Nación pueden acceder a un reintegro adicional del 5% utilizando la billetera digital BNA+ junto con MODO, con un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000. Este beneficio se aplica en cadenas reconocidas, lo que amplifica su impacto.

En tanto, los beneficiarios vinculados al Banco Galicia cuentan con promociones más agresivas, que alcanzan hasta un 25% de descuento, además de la posibilidad de financiar compras en hasta tres cuotas sin interés. El límite mensual en este caso también se ubica en torno a los $20.000.

Por su parte, Banco Supervielle ofrece una combinación interesante: 20% de descuento los días martes en determinadas cadenas, con topes que varían según el medio de pago. Con tarjeta de débito, el reintegro puede alcanzar los $25.000, mientras que mediante QR el límite se sitúa en $15.000. En conjunto, estos beneficios pueden acumular hasta $40.000 mensuales.

Coto: descuentos propios que marcan la diferencia

Una de las cadenas que más fuerte apuesta en abril es Coto, que ofrece un 15% de descuento exclusivo para jubilados y pensionados en compras presenciales, aplicable a todos los medios de pago. Este beneficio requiere únicamente la presentación del DNI y no depende de ninguna entidad bancaria, lo que lo convierte en una opción accesible para todos.

Este tipo de promociones independientes cobra especial relevancia, ya que no están sujetas a condiciones externas como tarjetas o billeteras digitales. Sin embargo, la cadena también figura dentro del programa general de ANSES, donde ofrece un 10% de descuento adicional de lunes a jueves, aplicado directamente en línea de caja.

La coexistencia de ambos beneficios plantea una oportunidad interesante para los consumidores, que pueden elegir la opción más conveniente según su forma de pago.

Carrefour: descuentos sostenidos y beneficios acumulables

En el caso de Carrefour, la estrategia se mantiene estable con un 10% de descuento de lunes a jueves para mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES, siempre que estén adheridos al programa “Mi Carrefour”.

El beneficio abarca una amplia gama de productos, incluyendo alimentos secos, congelados, lácteos, artículos de limpieza y perfumería. Esta amplitud es clave, ya que permite que el descuento impacte en gran parte del gasto mensual.

Además, este ahorro puede potenciarse con el reintegro adicional del Banco Nación, lo que eleva el porcentaje total de descuento efectivo para quienes combinan ambos beneficios.

Cencosud: el “Martes Jubilados” como eje de ahorro

Las cadenas pertenecientes al grupo Cencosud —Jumbo, Disco y Vea— apuestan a una estrategia clara: concentrar los beneficios más fuertes en un día específico.

El llamado “Martes Jubilados” ofrece un 25% de descuento en compras presenciales, con un tope mensual de $25.000 por cuenta cuando se paga con tarjeta de débito. Este esquema permite a los consumidores planificar sus compras semanales o mensuales en torno a ese día, maximizando el ahorro.

A esto se suman los beneficios bancarios, especialmente los del Banco Supervielle, que refuerzan el descuento en ese mismo día. La combinación de promociones puede generar un ahorro significativo, siempre que se respeten los topes establecidos.

Al igual que otras cadenas, Jumbo, Disco y Vea también participan del programa general de ANSES, con un 10% de descuento de lunes a jueves, lo que amplía las opciones para los consumidores.

Día: descuentos focalizados y reintegros semanales

La cadena Día aparece dentro del programa de ANSES con una propuesta más acotada pero igualmente relevante: un 10% de descuento los días lunes, aplicado bajo la modalidad de reintegro.

Si bien este beneficio puede variar según la sucursal, su presencia constante en el buscador oficial refuerza su vigencia a nivel nacional. Además, la cadena forma parte del grupo de supermercados donde el Banco Nación aplica su reintegro adicional del 5%, lo que permite incrementar el ahorro total.

Chango Más: beneficios directos y sin intermediarios

Otra de las cadenas que mantiene su presencia en el esquema de descuentos es Chango Más, que ofrece un 10% de descuento en compras presenciales para beneficiarios de ANSES, con un tope de reintegro de $1.000 por transacción.

Si bien el límite por operación es menor en comparación con otras promociones, la posibilidad de aplicar el descuento en múltiples compras puede compensar esta restricción.

Además, la cadena también está incluida en los beneficios del Banco Nación y del Banco Supervielle, lo que permite combinar descuentos y ampliar el margen de ahorro.

Cómo aprovechar al máximo los descuentos

Para los jubilados y pensionados, la clave no está solo en conocer los beneficios, sino en saber combinarlos estratégicamente. Elegir el día adecuado, utilizar el medio de pago correcto y respetar los topes mensuales puede marcar una diferencia sustancial en el gasto total.

En este sentido, la planificación se convierte en una herramienta fundamental. Concentrar las compras en días con mayores descuentos, aprovechar promociones bancarias y evitar compras impulsivas son prácticas que potencian el impacto de estos programas.