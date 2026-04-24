La Justicia archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial

Según sostuvo Rafecas, las medidas de prueba y los informes reunidos sobre el viaje de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, no permiten encuadrar el caso dentro de la figura de malversación de caudales públicos ni en delitos vinculados.

En su resolución, el magistrado también subrayó que no se detectaron irregularidades en los gastos durante la estadía en Estados Unidos ni en la emisión de los pasajes aéreos.

Adorni reaccionó al fallo con un mensaje en redes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se pronunció tras conocerse la decisión judicial y publicó un mensaje contundente en su cuenta de X. “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”, escribió.

La denuncia había surgido luego de que se conociera que invitó a su pareja, Bettina Angeletti, a integrar la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week. Ante las críticas, el funcionario había asegurado que su esposa cubrió todos sus gastos y que el Estado no asumió ningún costo adicional.

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“El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, había afirmado en su momento el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ser consultado por el viaje.

La investigación de Magnano

Poco después, la denuncia por presunta malversación de fondos fue presentada en Comodoro Py y quedó a cargo del juzgado de Daniel Rafecas. El magistrado delegó la investigación en la fiscal Alejandra Mangano, quien impulsó distintas medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes a la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.

En ese marco, Rafecas solicitó precisiones sobre la integración de la comitiva que viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial. Con la información reunida, y tras analizar los elementos del expediente, la fiscal dictaminó este jueves a favor del archivo de la causa.

En el dictamen presentado este jueves, la fiscal Alejandra Mangano señaló que al comparar la cantidad de integrantes de la comitiva oficial con la capacidad del avión Boeing 757-200 se desprende que la inclusión de Bettina Julieta Angeletti se encuadra dentro del margen de decisión del Poder Ejecutivo y no configura un hecho delictivo.

Además, remarcó que la medida no implicó un desembolso adicional para el Estado: “No implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria, menos aún cuando existían más de 10 plazas disponibles para cada uno de los tramos aéreos realizados entre el 6 y el 11 de marzo”.

En base a los informes aportados por la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, la fiscal concluyó que no se verifican los elementos necesarios para encuadrar el caso en el delito de malversación de caudales públicos, tipificado en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras previstas.