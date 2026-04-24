En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
justicia
Manuel Adorni
NO HUBO DELITO

La Justicia archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial

El juez federal Daniel Rafecas cerró la investigación tras concluir que no hubo delito. La fiscal Alejandra Mangano ya había dictaminado que no se detectaron irregularidades en los gastos ni en los pasajes.

El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa tras determinar que no hubo delito. (Foto: archivo).

El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa tras determinar que no hubo delito. (Foto: archivo).

El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa por el viaje a Estados Unidos de la esposa de Manuel Adorni a bordo del avión presidencial, al concluir que no existió delito.

Leé también Revelan que Adorni pagó los hoteles de Aruba en efectivo y en dólares
La Justicia investiga pagos en efectivo por casi US$15.000 en su viaje a Aruba. (Foto: captura).

La decisión se apoyó en el dictamen previo de la fiscal Alejandra Mangano, quien este jueves había considerado que no había elementos para avanzar con la investigación.

la-foto-de-adorni-y-su-esposa-en-nueva-york-foto-x-fmjai-YWKFRKUPJJDBFCW7SEBUE7JE4Q (2)
Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quedaron en el centro de la causa por el viaje a Estados Unidos en el avi&oacute;n presidencial. (Foto: archivo).

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quedaron en el centro de la causa por el viaje a Estados Unidos en el avión presidencial. (Foto: archivo).

Según sostuvo Rafecas, las medidas de prueba y los informes reunidos sobre el viaje de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, no permiten encuadrar el caso dentro de la figura de malversación de caudales públicos ni en delitos vinculados.

En su resolución, el magistrado también subrayó que no se detectaron irregularidades en los gastos durante la estadía en Estados Unidos ni en la emisión de los pasajes aéreos.

Adorni reaccionó al fallo con un mensaje en redes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se pronunció tras conocerse la decisión judicial y publicó un mensaje contundente en su cuenta de X. “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”, escribió.

La denuncia había surgido luego de que se conociera que invitó a su pareja, Bettina Angeletti, a integrar la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week. Ante las críticas, el funcionario había asegurado que su esposa cubrió todos sus gastos y que el Estado no asumió ningún costo adicional.

adorni

“El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, había afirmado en su momento el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ser consultado por el viaje.

La investigación de Magnano

Poco después, la denuncia por presunta malversación de fondos fue presentada en Comodoro Py y quedó a cargo del juzgado de Daniel Rafecas. El magistrado delegó la investigación en la fiscal Alejandra Mangano, quien impulsó distintas medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes a la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.

En ese marco, Rafecas solicitó precisiones sobre la integración de la comitiva que viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial. Con la información reunida, y tras analizar los elementos del expediente, la fiscal dictaminó este jueves a favor del archivo de la causa.

En el dictamen presentado este jueves, la fiscal Alejandra Mangano señaló que al comparar la cantidad de integrantes de la comitiva oficial con la capacidad del avión Boeing 757-200 se desprende que la inclusión de Bettina Julieta Angeletti se encuadra dentro del margen de decisión del Poder Ejecutivo y no configura un hecho delictivo.

Además, remarcó que la medida no implicó un desembolso adicional para el Estado: “No implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria, menos aún cuando existían más de 10 plazas disponibles para cada uno de los tramos aéreos realizados entre el 6 y el 11 de marzo”.

En base a los informes aportados por la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, la fiscal concluyó que no se verifican los elementos necesarios para encuadrar el caso en el delito de malversación de caudales públicos, tipificado en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras previstas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
justicia Manuel Adorni Avión Presidenciales
Notas relacionadas
La fiscalía pidió que se archive la denuncia contra la esposa de Manuel Adorni por el viaje a Nueva York
"Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete": Milei confirmó que acompañará a Adorni en su exposición ante el Congreso
Otra batalla judicial para el Gobierno: Pettovello apelará el fallo que la obliga a restituir los planes Volver al Trabajo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar