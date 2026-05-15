Aumento de la nafta: cuánto se puede ahorrar al pasar el auto a GNC y qué sucede realmente con el motor

Mito o realidad: ¿el gas arruina el motor?

EL AUGE DEL GNC TRAS EL AUMENTO DE LA NAFTA: AHORRO Y VENTAJAS EL AUGE DEL GNC TRAS EL AUMENTO DE LA NAFTA: AHORRO Y VENTAJAS

Uno de los puntos centrales de la charla fue la permanencia de ciertos prejuicios sobre el uso de gas en los vehículos. Pablo fue contundente: “El tema de ese mito que había desde hace tantos años con que los motores se rompían por el gas es justamente eso, un mito”.

Para respaldar su postura, señaló que actualmente las propias terminales automotrices instalan equipos de fábrica y citó el caso de un taxi que se encontraba en su taller: “Tiene 600.000 kilómetros y este auto lo instalamos de cero. Tiene 10 años de uso y sigue funcionando a gas”.

La incorporación de la tecnología de quinta generación fue clave en esta evolución. Estos equipos están diseñados para proteger la mecánica del vehículo de manera automática. “El equipo de quinta generación ya de por sí siempre arranca a nafta y, cuando llega a la temperatura programada, recién ahí pasa a gas”, indicó.

Además, explicó que los sistemas modernos permiten configurar pequeños aportes de nafta a altas revoluciones para “bajar la temperatura de la cámara de combustión y proteger la vida del motor”.

Cuánto sale la instalación de GNC en el auto

En cuanto al rendimiento, el especialista reconoció que existe una leve merma en la potencia, estimada entre un 15% y un 20%, aunque aclaró que “para lo que es el uso urbano prácticamente no hay diferencia” y que en ruta se pueden alcanzar sin inconvenientes los 130 km/h reglamentarios.

Por último, para quienes evalúan realizar la conversión, indicó que actualmente un equipo de quinta generación con tanque de 60 litros y componentes de primera línea tiene un costo aproximado de $1.790.000, cifra que incluye la oblea habilitante y la instalación completa lista para circular.