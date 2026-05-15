¿Guiño para Boca? La decisión de Paulo Dybala en medio de los rumores de su renovación en Roma

Este movimiento administrativo, que podría parecer una formalidad, fue recibido como una buena noticia en Boca debido a un dato impensado que vincula directamente a su nuevo agente con la estructura actual del club de la Ribera.

Quién es el nuevo representante de Dybala y qué vínculo tiene con Boca

El nuevo agente de la "Joya" es Kristian Bereit, un nombre conocido en los pasillos de la Bombonera. El representante tiene una estrecha relación con el Consejo de Fútbol de Boca, ya que también trabaja con figuras que pasaron por el conjunto azul y oro como Sergio "Chiquito" Romero y Marcos Rojo, además de haber gestionado las carreras de otros futbolistas vinculados al club como Tomás Belmonte.

La coincidencia de representación con los referentes y capitanes del equipo que conduce Claudio Úbeda no pasó desapercibida. Para muchos, este cambio de mando en la carrera de Dybala podría facilitar los canales de comunicación ante una eventual negociación, dada la confianza y los antecedentes exitosos que Bereit tiene con la dirigencia xeneize.

¿Está Paulo Dybala cerca de jugar en Boca Juniors?

A pesar del entusiasmo que generó esta noticia entre los hinchas, es importante mantener la cautela. El futuro del mediocampista todavía no está definido y este cambio de agencia no garantiza, por sí solo, un desembarco en la Liga Profesional argentina. El cordobés se encuentra en una etapa de evaluación, ya que está a pocas semanas de quedar libre en el fútbol italiano y debe decidir si extiende su vínculo con la Roma o emprende un nuevo rumbo.

Sin embargo, el cambio repentino de representación en un momento tan crítico de su contrato no dejó de llamar la atención entre los hinchas, quienes ven en este "guiño" administrativo una puerta abierta para que la "Joya" pueda vestir la camiseta azul y oro en un futuro cercano. Por ahora, el jugador se mantiene enfocado en el cierre de la temporada europea, mientras el mundo Boca aguarda por una señal definitiva.