El furioso descargo de Gianinna Maradona tras un tenso episodio con Leopoldo Luque en el juicio de Diego

Gianinna Maradona compartió un furioso mensaje contra Leopoldo Luque en sus redes sociales, que fue analizado en La mañana con Moria, luego de los incidentes vividos en el juicio por la muerte de Diego Maradona.
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Gianinna Maradona se volcó a sus redes y explotó con todo luego de un duro cruce con Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de su padre.
Gianinna Maradona compartió un furioso mensaje contra Leopoldo Luque en sus redes sociales, que fue analizado en La mañana con Moria, luego de los incidentes vividos en el juicio por la muerte de Diego Maradona.
La hija del exfutbolista se descompensó al ver imágenes de la autopsia de su padre, intentó desconectar el televisor en el que se mostraba el video y se retiró de la sala en medio de insultos al neurocirujano.
En el programa, Federico Seeber explicó que "la acusación de la familia es que trataron de exprimir el negocio Maradona hasta la última gota, y por eso piden incluir a Morla también en este juicio".
Fue la panelista Nazarena Di Serio quien se encargó de leer al aire los mensajes que Gianinna publicó en sus historias de Instagram. "Después de lo que pasó ayer, Gianinna Maradona se pronunció en sus redes sociales. Voy a leer, cito textual, y si quieren pongan el 'pip' por las dudas", advirtió antes de comenzar.
Sin nombrar a Luque, Gianinna fue lapidaria: "Hijo de puta, eso es lo que sos, un hijo de puta". Y cerró esa primera historia con una frase que pegó fuerte: "Sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos, hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa".
Moria Casán aclaró el contexto: "Eso es por lo que pasó ayer, que Luque mostró en la pantalla lo de la autopsia. Por esa estrategia macabra".
Di Serio leyó también la segunda historia que subió Gianinna, que incluía una foto de ella besando a Diego. El mensaje era una promesa directa a su padre: "Falta un día menos para volver a encontrarnos. No voy a parar, con el alma en la mano, el corazón destruido y la psiquis cagada a palos. No voy a parar hasta el final, te lo prometo, te amo".
Nazarena también recordó que Dalma había destacado públicamente en más de una oportunidad la fortaleza que está poniendo su hermana en el juicio. "La dureza de las situaciones, Dalma también se lo remarca mucho", señaló la panelista.
Fue Moria Casán quien cerró la charla con una reflexión sobre lo que está atravesando la familia: "Volver a remover y revictimizar el pasado, que además si tuvieron una solución... pero el otro está trabajando sobre un hombre que ya no está. Es durísimo y es un desgaste emocional para todo el mundo".
Apenas comenzó el juicio por la muerte de Diego Mradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, principal imputado en el juicio por la muerte dl ídolo, sorprendió en los Tribunales de San Isidro con una drástica metamorfosis estética y muscular.
Su apariencia dista por completo del estilo desgarbada de 2020: se afeitó la barba, se realizó notorios retoques faciales y desarrolló una prominente musculatura mediante el fisicoculturismo.
Esta transformación incluye una estricta dieta que mantiene rigurosamente incluso durante los cuartos intermedios de las audiencias judiciales.
Tanto especialistas como cronistas del caso interpretan este cambio radical como una estrategia para evitar la condena social en la vía pública.
Con un perfil mediático bajo, el médico busca transitar el proceso legal por homicidio simple con dolo eventual completamente alejado de su antigua identidad visual.