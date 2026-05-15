El furioso descargo de Gianinna Maradona tras un tenso episodio con Leopoldo Luque en el juicio de Diego

Sin nombrar a Luque, Gianinna fue lapidaria: "Hijo de puta, eso es lo que sos, un hijo de puta". Y cerró esa primera historia con una frase que pegó fuerte: "Sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos, hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa".

Moria Casán aclaró el contexto: "Eso es por lo que pasó ayer, que Luque mostró en la pantalla lo de la autopsia. Por esa estrategia macabra".

Di Serio leyó también la segunda historia que subió Gianinna, que incluía una foto de ella besando a Diego. El mensaje era una promesa directa a su padre: "Falta un día menos para volver a encontrarnos. No voy a parar, con el alma en la mano, el corazón destruido y la psiquis cagada a palos. No voy a parar hasta el final, te lo prometo, te amo".

Nazarena también recordó que Dalma había destacado públicamente en más de una oportunidad la fortaleza que está poniendo su hermana en el juicio. "La dureza de las situaciones, Dalma también se lo remarca mucho", señaló la panelista.

Fue Moria Casán quien cerró la charla con una reflexión sobre lo que está atravesando la familia: "Volver a remover y revictimizar el pasado, que además si tuvieron una solución... pero el otro está trabajando sobre un hombre que ya no está. Es durísimo y es un desgaste emocional para todo el mundo".

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¿Por qué Leopoldo Luque cambió su look en medio del juicio por la muerte de Diego Maradona?

Apenas comenzó el juicio por la muerte de Diego Mradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, principal imputado en el juicio por la muerte dl ídolo, sorprendió en los Tribunales de San Isidro con una drástica metamorfosis estética y muscular.

Su apariencia dista por completo del estilo desgarbada de 2020: se afeitó la barba, se realizó notorios retoques faciales y desarrolló una prominente musculatura mediante el fisicoculturismo.

Esta transformación incluye una estricta dieta que mantiene rigurosamente incluso durante los cuartos intermedios de las audiencias judiciales.

Tanto especialistas como cronistas del caso interpretan este cambio radical como una estrategia para evitar la condena social en la vía pública.

Con un perfil mediático bajo, el médico busca transitar el proceso legal por homicidio simple con dolo eventual completamente alejado de su antigua identidad visual.