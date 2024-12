Ben Affleck y James Gandolfini en la comedia navideña que arrasa en Netflix

Estrenada en 2004, Sobreviviendo a la Navidad es una comedia navideña que mezcla humor y emociones familiares. Protagonizada por Ben Affleck (Argo, Good Will Hunting), James Gandolfini (The Sopranos), Christina Applegate (Friends, Samantha Who?) y Catherine O’Hara (Home Alone, Schitt's Creek), la película ofrece una entretenida mezcla de personajes únicos y situaciones hilarantes. Esta cinta, dirigida por Mike Mitchell, es perfecta para quienes buscan una propuesta ligera y divertida con el clásico espíritu navideño.