Blake Lively y Anna Kendrick brillan en Netflix con la película que combina misterio y sensualidad.

La resurrección del film en Netflix demuestra que las historias intrigantes y las actuaciones sólidas no tienen fecha de caducidad. Blake Lively continúa consolidándose como una actriz versátil que puede navegar entre proyectos polémicos y películas que se convierten en éxitos inesperados.

"Un pequeño favor": el thriller que cautiva en Netflix

El thriller Un pequeño favor, dirigido por Paul Feig y basado en la novela homónima de Darcey Bell, ha logrado conquistar nuevamente a los espectadores, años después de su estreno original en 2018. Protagonizado por Blake Lively y Anna Kendrick, el film combina misterio, intriga y sensualidad en una trama cargada de giros inesperados.

La historia sigue a Stephanie Smothers (interpretada por Kendrick), una madre bloguera que lleva una vida tranquila hasta que conoce a Emily Nelson (Lively), una mujer glamorosa y enigmática. Ambas desarrollan una amistad poco convencional, pero todo cambia cuando Emily desaparece repentinamente. Desesperada por encontrar respuestas, Stephanie se une a Sean, el esposo de Emily, para desentrañar el misterio que rodea su desaparición.

Este thriller psicológico, con un toque de humor negro, ha resurgido como una opción destacada en Netflix, demostrando que la actuación de Blake Lively sigue siendo un gancho infalible para el público. A pesar de que no figura en el top 10 de la plataforma, Un pequeño favor es una de las películas más buscadas por los usuarios en las últimas semanas.

La controversia detrás de "Romper el círculo"

Mientras Un pequeño favor arrasa en el streaming, "Romper el círculo", la nueva película de Blake Lively basada en el bestseller "It ends with us" de Colleen Hoover, ha generado intensos debates. La novela original, que aborda el tema del abuso doméstico, ya había sido objeto de críticas por parte de lectores que señalaron que la historia romantizaba la violencia de género.

Con la llegada de su adaptación cinematográfica, las polémicas no se hicieron esperar. Según diversos reportes, el rodaje estuvo marcado por diferencias entre Blake Lively y Justin Baldoni. La tensión entre ambos se hizo evidente durante las premieres y conferencias de prensa, donde la distancia entre los protagonistas de la producción no pasó desapercibida.