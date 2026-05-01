¿Qué dirá Thiago Medina? Daniela Celis confesó si ya tuvo intimidad con Nick Sicaro

“Le robé unos piquitos, unos besitos”, sumó Nick una cuota de picardía al confirmar que, más allá de la cautela, ya hubo cierto acercamiento entre ellos.

En un distendido y cómplice ida y vuelta propuesto por Hernán Drago, ambos se animaron a contar qué es lo que más les gusta del otro, un detalle no menor en una relación que empieza a tomar forma y que, de a poco, parece proyectarse a futuro.

“Me contiene. Estoy con mucho trabajo, estoy con ansiedad. Hablamos mucho por teléfono y me entiende ”, dijo el amigo de Ian Lucas. Por su parte, Celis valoró: “Me gusta que respeta mis tiempos, mis espacios, mi situación, mi vida. Me estoy muriendo”.

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Cómo reaccionó Thiago Medina al romance de Daniela Celis y Nick Sicaro

Thiago Medina volvió a quedar bajo la lupa mediática en medio del revuelo que generó el acercamiento entre Daniela Celis y Nick Sicaro. Todo se potenció después de una imagen que circuló con fuerza en redes sociales y que muchos interpretaron como la confirmación de un romance en puerta, lo que rápidamente lo ubicó a él en una posición incómoda.

Ante la repercusión, el ex Gran Hermano decidió no esquivar el tema y habilitó un espacio de preguntas en Instagram, donde respondió de manera directa y sin matices. Lejos de engancharse en la polémica, dejó en claro que no siente la necesidad de dar explicaciones sobre lo que hacen los demás y marcó una distancia tajante con la situación.

“Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace”, expresó.

En la misma línea, reforzó su postura con una frase que dejó en evidencia su fastidio frente a la exposición del tema: “Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro ”. “Déjenme hacer tranquilo la mía, yo no molesto a nadie”, insistió en su intención de correrse del foco y continuar con su vida sin quedar atrapado en temas ajenos.

Cabe recordar que, semanas atrás, ya había dado señales de cuál es su presente sentimental, dejando en claro que hoy su prioridad está puesta en otros aspectos personales y laborales, lejos de cualquier nueva historia amorosa. “Sí, como todos saben, estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan. En breve sale algo nuevo para todos los que me preguntan”, cerró.