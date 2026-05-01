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Video clave del ataque contra Donald Trump: así se movió el sospechoso antes de intentar disparar

Se conocieron detalles de la actividad de Cole Allen en la previa al tiroteo mientras recorría el perímetro del hotel de la conferencia. El material fue captado por cámaras de seguridad.

Videos clave del ataque contra Donald. 

Videos clave del ataque contra Donald. 

La investigación por el intento de magnicidio contra Donald Trump sumó en las últimas horas pruebas audiovisuales determinantes. Nuevas grabaciones permiten reconstruir con precisión los movimientos de Cole Allen, el joven señalado como autor del ataque, antes de intentar abrir fuego en las inmediaciones donde estaba el presidente norteamericano.

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El material, captado por cámaras de seguridad y dispositivos de testigos, revela una planificación previa que encendió las alarmas en Washington. Según los investigadores, el accionar del sospechoso no fue improvisado, sino parte de una secuencia estudiada con antelación.

En los videos se observa a Allen, de 24 años, merodeando la zona durante varias horas antes del hecho. Las imágenes lo muestran analizando accesos, puestos de control y posibles rutas de ingreso, en lo que los peritos describieron como un “reconocimiento táctico” del terreno.

Uno de los elementos más impactantes incorporados a la causa es una selfie tomada minutos antes del ataque. En la imagen, ya en manos del FBI, el sospechoso aparece posando con el arma que luego utilizaría. Para los investigadores, esta evidencia confirma la premeditación y sugiere una posible búsqueda de notoriedad.

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El análisis cuadro por cuadro muestra que Allen habría aprovechado un punto ciego momentáneo en el esquema de seguridad para posicionarse. Ese movimiento le permitió avanzar con su plan en una de las zonas más custodiadas del mundo.

Además, trascendieron imágenes del atacante recorriendo el hotel un día antes en donde se lo ve en pasillos y su paso por el gimnasio sin ropa deportiva.

El episodio se suma a una semana de máxima tensión en la capital estadounidense, que incluyó la evacuación de emergencia de Trump durante una cena con periodistas tras detectarse disparos en las cercanías.

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Se conocieron detalles de la actividad de Cole Allen en la previa al tiroteo.&nbsp;

Se conocieron detalles de la actividad de Cole Allen en la previa al tiroteo.

El rol del Servicio Secreto, bajo la lupa

Si bien Trump destacó públicamente el accionar de sus custodios, “el operativo de seguridad fue excepcional”, aseguró, la difusión de estos nuevos videos volvió a poner en debate posibles fallas en la prevención del ataque.

Durante el incidente, el mandatario fue escoltado hacia el búnker de la Casa Blanca mientras se registraban disparos contra el ala oeste del edificio.

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El material fue captado por cámaras de seguridad.

¿Actuó solo o hubo una red detrás?

La Justicia de Estados Unidos busca determinar ahora si el sospechoso actuó en soledad o si contó con apoyo logístico. El equipo táctico hallado en su poder y la precisión de sus movimientos abrieron interrogantes sobre un nivel de preparación superior al de un atacante aislado.

Por el momento, la secuencia completa quedó registrada en video y expone una inquietante vulnerabilidad en el corazón político de Estados Unidos, mientras avanza la investigación para esclarecer todos los detalles del caso.

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