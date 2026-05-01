Video clave del ataque contra Donald Trump: así se movió el sospechoso antes de intentar disparar

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El análisis cuadro por cuadro muestra que Allen habría aprovechado un punto ciego momentáneo en el esquema de seguridad para posicionarse. Ese movimiento le permitió avanzar con su plan en una de las zonas más custodiadas del mundo.

Además, trascendieron imágenes del atacante recorriendo el hotel un día antes en donde se lo ve en pasillos y su paso por el gimnasio sin ropa deportiva.

El episodio se suma a una semana de máxima tensión en la capital estadounidense, que incluyó la evacuación de emergencia de Trump durante una cena con periodistas tras detectarse disparos en las cercanías.

us-department-of-justice-3PZGUCYUKJAFTA75JNEVLC5EC4 Se conocieron detalles de la actividad de Cole Allen en la previa al tiroteo.

El rol del Servicio Secreto, bajo la lupa

Si bien Trump destacó públicamente el accionar de sus custodios, “el operativo de seguridad fue excepcional”, aseguró, la difusión de estos nuevos videos volvió a poner en debate posibles fallas en la prevención del ataque.

Durante el incidente, el mandatario fue escoltado hacia el búnker de la Casa Blanca mientras se registraban disparos contra el ala oeste del edificio.

wp-tiroteo-1 El material fue captado por cámaras de seguridad.

¿Actuó solo o hubo una red detrás?

La Justicia de Estados Unidos busca determinar ahora si el sospechoso actuó en soledad o si contó con apoyo logístico. El equipo táctico hallado en su poder y la precisión de sus movimientos abrieron interrogantes sobre un nivel de preparación superior al de un atacante aislado.

Por el momento, la secuencia completa quedó registrada en video y expone una inquietante vulnerabilidad en el corazón político de Estados Unidos, mientras avanza la investigación para esclarecer todos los detalles del caso.