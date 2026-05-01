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El difícil momento que atraviesa Solange tras dejar Gran Hermano: "Soy una madre que..."

Solange se quebró por completo al hablar de su hija tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), en uno de los momentos más sensibles desde que dejó la casa.

1 may 2026, 16:48
El difícil momento que atraviesa Solange tras dejar Gran Hermano: Soy una madre que...
El difícil momento que atraviesa Solange tras dejar Gran Hermano: Soy una madre que...

El difícil momento que atraviesa Solange tras dejar Gran Hermano: "Soy una madre que..."

La salida de Solange de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibida: fue tensa, incómoda por momentos y con ese clima espeso que queda cuando algo no termina de cerrar del todo. Apenas cruzó la puerta, mantuvo su actitud firme y desafiante, y no dudó en plantarse frente a los panelistas del debate.

Pero en medio de ese ida y vuelta cargado, apareció su costado más sensible. Con un tono mucho más calmo, explicó que lo que realmente la empujó a salir fue el hecho de extrañar profundamente a su hija y no exigencias a la producción. Esa ausencia, que al principio parecía manejable, se le fue haciendo cada vez más pesada, más presente, más difícil de esquivar en el día a día dentro de la casa.

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Sol dejó en claro que no coincidía del todo con la decisión y que se iba con bronca, con esa sensación de haber quedado a mitad de camino. Aun así, eligió no hacer un escándalo: respiró hondo, sostuvo la postura y trató de irse entera, aunque por dentro se notaba cierta frustración, ese sabor amargo de quien siente que tenía más para dar.

Con las emociones aún a flor de piel, Abraham visitó Corta por Lozano (Telefe) y nuevamente la familia fue el tema a abordar. Allí si que no aguantó y se quebró en llanto.

Al momento de explicar qué la llevó a tomar la decisión, Solange se mostró visiblemente movilizada y dejó al descubierto su costado más íntimo: “Soy una madre que ama muchísimo a su hija, y es mi prioridad. Soy una hija que lo da todo por su madre. Perdón si me emociono, pero mi familia es todo. Lo hablaba en el confesionario ”.

“Una vez lo hablé con la persona equivocada, y esa persona lo usó para atacarme. Ahí dije: ‘nunca más’. Reconfirmé que el juego va por un lado y lo personal por otro. Tenía un perfil bastante jugado", apuntó contra una experiencia que la hizo replantearse su exposición dentro de la casa.

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Qué dijo Solange tras su expulsión de Gran Hermano

Solange rompió el silencio luego de su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), en una noche cargada de tensión y versiones cruzadas. En los días previos, habían circulado distintos rumores sobre las condiciones que habría planteado para continuar en el reality, desde supuestos pedidos vinculados a lo económico hasta la posibilidad de retomar proyectos fuera del país. En ese contexto, su palabra era una de las más esperadas.

Durante la gala de este jueves 30 de abril, la ex participante se sentó frente a Santiago del Moro y el panel del programa, y decidió dar su versión sin rodeos. Con un tono firme pero todavía atravesado por la emoción, dejó en claro cómo vivió todo lo ocurrido puertas adentro y qué sensaciones le dejó su salida.

Me expulsaron. No estoy de acuerdo con la decisión que tomaron, pero esto es así y es parte. Extrañaba a mi hija; en varias oportunidades pensé si lo mejor era abandonar. La primera vez que estuve no era mamá”, contó los motivos, aún movilizada tras su salida.

A medida que avanzaba la charla, volvió a marcar su postura cuando le preguntaron si consideraría regresar al juego: “Acabo de salir y la verdad es que estoy con mucha info, bastante perturbada, y no te puedo decir si entraría o no. Me pareció injusto que me expulsaran. ¿Existe que, si vos decís que extrañás a tu hija, te expulsen? No amenacé, solo expuse que la extrañaba. Si Gran Hermano considera que es así, está bien y estoy acá ”.

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