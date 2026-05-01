El difícil momento que atraviesa Solange tras dejar Gran Hermano: "Soy una madre que..."

Al momento de explicar qué la llevó a tomar la decisión, Solange se mostró visiblemente movilizada y dejó al descubierto su costado más íntimo: “Soy una madre que ama muchísimo a su hija, y es mi prioridad. Soy una hija que lo da todo por su madre. Perdón si me emociono, pero mi familia es todo. Lo hablaba en el confesionario ”.

“Una vez lo hablé con la persona equivocada, y esa persona lo usó para atacarme. Ahí dije: ‘nunca más’. Reconfirmé que el juego va por un lado y lo personal por otro. Tenía un perfil bastante jugado", apuntó contra una experiencia que la hizo replantearse su exposición dentro de la casa.

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Qué dijo Solange tras su expulsión de Gran Hermano

Solange rompió el silencio luego de su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), en una noche cargada de tensión y versiones cruzadas. En los días previos, habían circulado distintos rumores sobre las condiciones que habría planteado para continuar en el reality, desde supuestos pedidos vinculados a lo económico hasta la posibilidad de retomar proyectos fuera del país. En ese contexto, su palabra era una de las más esperadas.

Durante la gala de este jueves 30 de abril, la ex participante se sentó frente a Santiago del Moro y el panel del programa, y decidió dar su versión sin rodeos. Con un tono firme pero todavía atravesado por la emoción, dejó en claro cómo vivió todo lo ocurrido puertas adentro y qué sensaciones le dejó su salida.

“Me expulsaron. No estoy de acuerdo con la decisión que tomaron, pero esto es así y es parte. Extrañaba a mi hija; en varias oportunidades pensé si lo mejor era abandonar. La primera vez que estuve no era mamá”, contó los motivos, aún movilizada tras su salida.

A medida que avanzaba la charla, volvió a marcar su postura cuando le preguntaron si consideraría regresar al juego: “Acabo de salir y la verdad es que estoy con mucha info, bastante perturbada, y no te puedo decir si entraría o no. Me pareció injusto que me expulsaran. ¿Existe que, si vos decís que extrañás a tu hija, te expulsen? No amenacé, solo expuse que la extrañaba. Si Gran Hermano considera que es así, está bien y estoy acá ”.