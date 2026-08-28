En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Budín
Bananas
Cocina

Budín de bananas con nueces: la receta fácil que nunca falla para darse un gusto

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta permite hacer un budín húmedo y sabroso, con el toque crocante de las nueces, ideal para acompañar el desayuno o la merienda.

Banner Seguinos en google DESK
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta permite hacer un budín húmedo y sabroso, con el toque crocante de las nueces, ideal para acompañar el desayuno o la merienda.

El budín de bananas con nueces es una receta fácil y casera, ideal para el desayuno o la merienda. Con pocos ingredientes, se puede lograr una textura húmeda y un sabor dulce, con el toque crocante de los frutos secos.

Leé también Budín cítrico XL: la receta fácil y económica para que salga súper esponjoso
Budín cítrico XL, una opción fácil y económica para preparar en casa y disfrutar durante la merienda.

Ingredientes para el budín de bananas con nueces

  • 240 gramos de harina leudante
  • 110 gramos de manteca a temperatura ambiente
  • 150 gramos de azúcar
  • 3 bananas
  • 2 huevos
  • 100 gramos de nueces
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio (opcional)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo preparar el budín de bananas con nueces

(La receta corresponde al canal de YouTube "Cuk-it!")

  • Colocar la manteca a punto pomada y el azúcar en un bowl. Batir con una batidora eléctrica o a mano hasta obtener una preparación más clara y cremosa.
  • Mezclar el bicarbonato de sodio con la harina leudante.
  • Agregar un huevo y la mitad de la harina a la preparación. Integrar bien y repetir el procedimiento con el segundo huevo y el resto de la harina.
  • En otro bowl, colocar las bananas cortadas en trozos y pisarlas con un tenedor hasta obtener un puré. Añadir la esencia de vainilla y las nueces, y mezclar bien.
  • Incorporar el puré a la mezcla anterior y unir hasta obtener una preparación homogénea.
  • Colocar la mezcla en un molde enmantecado de 25 x 10 centímetros, hasta cubrir aproximadamente tres cuartas partes de su capacidad.
  • Llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante unos 50 minutos.
  • Para comprobar que está listo, insertar un cuchillo en el centro. Si sale limpio, el budín está completamente cocido.
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Budín Bananas comida Hacks
Notas relacionadas
Budín nube de limón: la receta esponjosa que se volvió favorita para la merienda
A los 38 años, Antonela Roccuzzo reveló los "no" que comparte con Messi y sorprendió a todos
Medialunas de manteca: la receta de la abuela para que salgan irresistibles

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar