Cajeros automáticos: por qué no se recomienda imprimir los comprobantes

Entre los datos más comunes figuran:

Últimos dígitos de la tarjeta o cuenta bancaria

Fecha y hora exacta de la transacción

Ubicación del cajero utilizado

Tipo de operación realizada

Saldo disponible o restante

Monto extraído o transferido

Si bien estos detalles no permiten vaciar una cuenta por sí solos, pueden ser utilizados para construir perfiles financieros, validar información en llamadas fraudulentas o generar mensajes falsos altamente creíbles.

Los especialistas explican que muchos delincuentes combinan estos datos con información obtenida en redes sociales, correos electrónicos o filtraciones previas para diseñar estafas personalizadas.

Ingeniería social: cómo usan los delincuentes los datos impresos

Uno de los mayores riesgos asociados a los comprobantes impresos radica en las técnicas de ingeniería social. Se trata de estrategias psicológicas utilizadas para manipular a las personas y obtener información confidencial.

Por ejemplo, si un estafador obtiene un ticket con datos parciales, puede contactar a la víctima simulando ser representante del banco y mencionar información real sobre movimientos recientes. Esto genera confianza y aumenta considerablemente las posibilidades de éxito del engaño.

El objetivo final suele ser obtener claves, códigos de seguridad, contraseñas o autorizaciones de transferencias, poniendo en peligro el patrimonio del usuario.

En este escenario, incluso información aparentemente menor puede ser valiosa para los criminales.

El descarte inadecuado: un error más común de lo que parece

Muchas personas reciben el comprobante, lo guardan temporalmente en bolsillos o billeteras, y luego lo arrojan a la basura sin mayores precauciones. Este hábito, aparentemente trivial, puede representar un serio problema.

Los expertos señalan que:

Tirar comprobantes enteros facilita la recuperación de datos

Dejar tickets en vehículos o espacios públicos incrementa la exposición

Acumular comprobantes innecesarios multiplica riesgos

Bolsos o carteras extraviadas pueden contener información financiera sensible

Por esta razón, la destrucción adecuada de estos documentos se vuelve fundamental. Romperlos en pequeños fragmentos o utilizar destructoras de papel son prácticas altamente recomendadas.

Cuándo puede ser necesario conservar un comprobante

Existen situaciones en las que el usuario puede requerir el comprobante como respaldo temporal, especialmente en operaciones complejas, depósitos o reclamos administrativos.

En esos casos, la recomendación principal es:

Guardarlos en lugares seguros

Evitar exposición visible

No dejarlos en automóviles

Destruirlos completamente una vez cumplida su utilidad

La clave está en minimizar el tiempo de conservación y garantizar que terceros no puedan acceder a ellos.

El avance de los comprobantes digitales como alternativa más segura

La transformación digital del sistema financiero abrió nuevas posibilidades para reemplazar el tradicional ticket de papel.

Actualmente, numerosos bancos ofrecen:

Envío de comprobantes por correo electrónico

Notificaciones inmediatas en aplicaciones móviles

Historial digital en home banking

Registros automáticos de transacciones

Estas opciones no solo reducen el uso de papel, sino que además mejoran la seguridad al limitar la exposición física de datos.

Los comprobantes digitales permiten un acceso más ordenado, rápido y seguro, siempre que el usuario mantenga protegidos sus dispositivos mediante contraseñas robustas, autenticación en dos pasos y software actualizado.

Beneficios adicionales de evitar la impresión

Más allá de la seguridad, optar por alternativas digitales también aporta ventajas prácticas y ambientales:

Mayor organización

Los usuarios pueden almacenar comprobantes de forma ordenada y consultar operaciones pasadas fácilmente.

Reducción de residuos

Se disminuye significativamente el consumo de papel térmico, cuyo reciclaje suele ser limitado.

Menor exposición

No existe riesgo de pérdida física o acceso casual por parte de terceros.

Rapidez operativa

La transacción suele completarse más rápido al omitir la impresión.

Recomendaciones clave para utilizar cajeros automáticos con mayor seguridad

Además del manejo adecuado de comprobantes, especialistas financieros recomiendan adoptar hábitos preventivos integrales.

Revisar el estado físico del cajero

Antes de operar, se aconseja verificar:

Ranuras alteradas

Teclados superpuestos

Cámaras sospechosas

Dispositivos extraños

Estas señales podrían indicar intentos de skimming o clonación de tarjetas.

Proteger el ingreso de claves

Cubrir el teclado con la mano al ingresar el PIN sigue siendo una de las medidas más efectivas.

Desconfiar de ayuda no solicitada

Ningún desconocido debería intervenir durante una operación bancaria.

Mantener dispositivos actualizados

Las aplicaciones bancarias deben utilizarse en teléfonos y computadoras con sistemas de seguridad vigentes.

Verificar comunicaciones bancarias

Los bancos no solicitan claves completas, tokens ni contraseñas por teléfono, correo o mensajería.

El crecimiento de las estafas financieras exige nuevos hábitos

Con el aumento de delitos cibernéticos, las prácticas cotidianas vinculadas al dinero evolucionan constantemente. Lo que antes parecía un detalle menor, como conservar un ticket bancario, hoy forma parte de una estrategia más amplia de protección.

La prevención financiera ya no depende únicamente de contraseñas o tarjetas, sino también del manejo responsable de cada dato generado durante una transacción.

Los especialistas coinciden en que reducir la exposición de información, por mínima que sea, representa una barrera adicional frente a potenciales ataques.

Educación financiera y prevención: pilares fundamentales

La concientización de usuarios resulta esencial para combatir nuevas modalidades de fraude. Entender cómo operan los ciberdelincuentes permite tomar decisiones más seguras.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Priorizar comprobantes digitales

Destruir tickets impresos

Revisar frecuentemente movimientos bancarios

Activar alertas de operaciones

Evitar compartir información sensible

La combinación de tecnología, educación y prudencia puede reducir considerablemente los riesgos.

Una decisión simple que puede marcar la diferencia

Aceptar o no un comprobante puede parecer una elección menor, pero en el contexto actual, cada decisión vinculada a la seguridad bancaria cuenta.

Evitar la impresión innecesaria, optar por herramientas digitales y manejar responsablemente la información financiera son medidas sencillas que pueden prevenir situaciones complejas.

En tiempos donde las amenazas digitales crecen y se perfeccionan, adoptar hábitos más seguros en el uso de cajeros automáticos deja de ser una sugerencia para convertirse en una necesidad.