ANSES activó el pago extra de la Tarjeta Alimentar: así se acreditará el aumento

Por ejemplo, una familia con un hijo cobrará inicialmente los $52.250 anteriores y después recibirá un adicional cercano a $20.000, completando así el nuevo valor actualizado de $72.250.

El Gobierno oficializó un aumento del 38%

Días atrás, el Gobierno nacional confirmó un incremento del 38% para los montos del Plan Alimentar, conocido popularmente como Tarjeta Alimentar.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial.

La Prestación Alimentar continuará funcionando como un complemento no remunerativo destinado a hogares en situación de vulnerabilidad social, incluyendo familias con hijos, embarazadas y personas con discapacidad.

calendario de pagos anses mayo

Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar desde mayo 2026

Con el aumento ya confirmado, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $72.250

$72.250 Familias con dos hijos: $113.299

$113.299 Familias con tres o más hijos: $149.425

También seguirán accediendo al beneficio:

Embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo.

Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad.

Titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

La asistencia está dirigida a personas que:

Cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social .

. Tengan hijos con discapacidad y cobren AUH.

Sean titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Cómo acceder al beneficio

ANSES recordó que no hace falta realizar ningún trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar, ya que el pago se acredita automáticamente junto con la prestación correspondiente.

De todos modos, el organismo recomienda mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto dentro de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.