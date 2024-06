Camilo a Stefi Roitman: el pedido de disculpas público que hizo enojar a los fans

“Yo estaba ahí y de repente veo esta chica, muy guapa. Y yo no tenía el contexto de nada, pero ella se me acercó y me saludó con muy buena onda. Y yo lo que pensé fue varias cosas. Dije muy guapa, debe ser una mamera de persona porque las mujeres muy guapas a veces son como aburridas”, dijo por su cuñada, ya que está casada con Ricky Montaner desde enero del 2022.

“O no debe ser tan interesante. Mientras más guapa, menos interesante y profunda. Entonces claro, cuando fue tan buena onda dije ‘ah entonces además de guapa es fake también’, de fingir ser tan buena onda. Ella sabe que es guapa y va a mirar por encima de los demás. Pero no, cuando luego la conocí me choqué con que nada que ver”, siguió.

“Siempre se gustaron”, “El se metió con Evaluna por surgir en su carrera por los Montaner. Evaluna no es guapa”, “mmm estos dos”, “Dijo un millón de veces guapa”, “ahora entiendo porque Evaluna es así con él, esto no me gusta nada”, fueron algunos de los mensajes ya que todo esto llamó la atención de los seguidores que considerarom que le estaba tirando onda a la argentina.