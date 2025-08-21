En vivo Radio La Red
Luján
San Cayetano
Celebración católica

Caminata a Luján 2025: cuándo será y cuáles son las recomendaciones para este año

La tradicional Caminata Juvenil a Luján se realizará el sábado 4 de octubre, con salida desde el Santuario de San Cayetano en Liniers.

La Caminata Juvenil a Luján 2025 se llevará a cabo el sábado 4 de octubre, con salida a las 10 desde el Santuario de San Cayetano (Cuzco 150, Liniers, Ciudad de Buenos Aires).

Este evento, organizado por la Comisión de la Peregrinación a Luján, reunirá a miles de fieles que recorrerán aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján. La llegada está prevista para la madrugada del domingo 5 de octubre, cuando se celebrará la tradicional misa a las 7:00 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La peregrinación es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. Los participantes pueden unirse en cualquier punto del recorrido. A lo largo del camino, se dispondrán puestos de asistencia gratuita, que incluirán atención médica, hidratación, alimentación ligera, baños químicos, orientación y acompañamiento espiritual.

Caminata a Luján 2025: recomendaciones para los peregrinos

lujan

Para vivir la experiencia de manera segura y cómoda, se sugieren las siguientes recomendaciones:

  • Preparación física y mental: realizar caminatas previas para acostumbrar el cuerpo. Es recomendable caminar acompañado, ya sea en grupo familiar, de amigos o parroquia.

  • Mochila liviana: llevar agua, alimentos fáciles de transportar (sándwiches, frutas, galletitas), gorro, protector solar, crema de cacao, abrigo, papel higiénico y bolsas para basura. No olvidar una prenda impermeable por si llueve.

  • Ropa cómoda: usar prendas sueltas de algodón y zapatillas usadas con medias de algodón (llevar de repuesto). Evitar sandalias y medias de nylon.

  • Cuidado de la salud: descansar bien la noche anterior, desayunar de forma liviana y evitar comidas pesadas antes de partir. Si se toma medicación, informarlo a quienes acompañan.

  • Hidratación: beber agua regularmente y evitar bebidas alcohólicas antes y durante la caminata.

  • Seguridad: seguir siempre la ruta oficial, no caminar por vías del tren y usar los baños dispuestos en lugares seguros.

  • Espiritualidad y comunicación: aprovechar para rezar y meditar; llevar celular con cargador para coordinar el regreso.

La Imagen Peregrina de la Virgen de Luján acompañará a los fieles durante toda la jornada y la noche, hasta la llegada a la Basílica, marcando un momento de fe, unión y tradición en uno de los encuentros religiosos más multitudinarios del país.

Aquellos que no puedan asistir en persona también podrán seguir la peregrinación y la Misa central de manera virtual. El Santuario de Luján transmitirá en vivo a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo a los fieles seguir el recorrido de la Virgen y participar de la Misa desde cualquier lugar. Podés verlo acá: Santuario de Luján en YouTube.

Se habló de
Luján San Cayetano Peregrinación a Luján Liniers Iglesia Hacks
