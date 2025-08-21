Caminata a Luján 2025: cuándo será y cuáles son las recomendaciones para este año

Preparación física y mental : realizar caminatas previas para acostumbrar el cuerpo. Es recomendable caminar acompañado, ya sea en grupo familiar, de amigos o parroquia.

Mochila liviana : llevar agua, alimentos fáciles de transportar (sándwiches, frutas, galletitas), gorro, protector solar, crema de cacao, abrigo, papel higiénico y bolsas para basura. No olvidar una prenda impermeable por si llueve.

Ropa cómoda : usar prendas sueltas de algodón y zapatillas usadas con medias de algodón (llevar de repuesto). Evitar sandalias y medias de nylon.

Cuidado de la salud : descansar bien la noche anterior, desayunar de forma liviana y evitar comidas pesadas antes de partir. Si se toma medicación, informarlo a quienes acompañan.

Hidratación : beber agua regularmente y evitar bebidas alcohólicas antes y durante la caminata.

Seguridad : seguir siempre la ruta oficial, no caminar por vías del tren y usar los baños dispuestos en lugares seguros.

Espiritualidad y comunicación: aprovechar para rezar y meditar; llevar celular con cargador para coordinar el regreso.

La Imagen Peregrina de la Virgen de Luján acompañará a los fieles durante toda la jornada y la noche, hasta la llegada a la Basílica, marcando un momento de fe, unión y tradición en uno de los encuentros religiosos más multitudinarios del país.

Aquellos que no puedan asistir en persona también podrán seguir la peregrinación y la Misa central de manera virtual. El Santuario de Luján transmitirá en vivo a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo a los fieles seguir el recorrido de la Virgen y participar de la Misa desde cualquier lugar. Podés verlo acá: Santuario de Luján en YouTube.