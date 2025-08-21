En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
WhatsApp
Mensajes
NOVEDADES

Cómo mejorar tus mensajes en WhatsApp con la nueva función que cambia la forma de redactar

La nueva función de WhatsApp, en etapa de prueba, te ayuda a redactar mensajes usando la IA para mejorar los chats en tiempo real sin comprometer la privacidad.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Cómo mejorar tus mensajes en WhatsApp con la nueva función que cambia la forma de redactar.

Cómo mejorar tus mensajes en WhatsApp con la nueva función que cambia la forma de redactar.

WhatsApp es una aplicación que siempre está en movimiento, lanzando actualizaciones que transforman la manera en que sus millones de usuarios se comunican en todo el mundo. Ahora, la plataforma dio un paso más con una función llamada “ayuda para redactar”, que combina inteligencia artificial y privacidad reforzada para facilitar la escritura de mensajes precisos, claros y adaptados a distintos contextos.

Leé también Qué significa el emoji del corazón verde en WhatsApp y cómo usarlo correctamente
Qué significa el emoji del corazón verde en WhatsApp y cómo usarlo correctamente. (Foto: Gentileza Infobae)

Qué es la ayuda para redactar en WhatsApp

La función, también conocida como Writing Help, fue desarrollada sobre la infraestructura de Meta AI. Su principal promesa es ofrecer sugerencias de redacción en tiempo real, sin que la compañía acceda a los textos ni los almacene en sus servidores.

Este sistema funciona bajo un esquema denominado Procesamiento Privado, lo que significa que las interacciones pasan por canales cifrados y son anonimizadas antes de llegar al usuario. En palabras simples, ni Meta ni WhatsApp pueden leer los mensajes que se envían a corrección, un detalle clave para quienes valoran la seguridad de sus conversaciones.

WhatsApp

Cómo se activa la función de ayuda para redactar en WhatsApp

Una vez disponible en el dispositivo, el usuario puede activar la ayuda para redactar desde el menú de configuración. Tras hacerlo, al momento de escribir un mensaje aparece un ícono de lápiz en la barra de escritura. Ese ícono es el acceso directo al asistente de inteligencia artificial.

Con solo presionarlo, la IA analiza el borrador inicial y genera alternativas mejoradas del mensaje. El usuario recibe varias opciones y puede decidir si usar alguna, modificarlas o simplemente descartarlas.

Qué estilos de escritura ofrece el asistente de WhatsApp

El asistente de WhatsApp no se limita a corregir errores básicos. Está diseñado para adaptar los textos según el tono y la intención que se quieran transmitir. Actualmente ofrece cinco estilos principales:

  • Reformulación: reestructura la frase para mejorar la claridad y la legibilidad.
  • Profesional: adapta el mensaje a un tono laboral o formal.
  • Divertido: transforma el texto en algo más ligero y humorístico.
  • Apoyo: aporta cercanía, empatía y sensibilidad al mensaje.
  • Corrección: elimina fallos gramaticales u ortográficos.

Cada estilo responde a necesidades distintas. Un mensaje formal a un jefe puede pasar por el filtro profesional, mientras que una broma a un amigo encaja mejor con el tono divertido.

WhatsApp

Cómo funciona en la práctica la ayuda para redactar

El proceso es sencillo. El usuario escribe un borrador en cualquier chat, toca el ícono del lápiz y espera las propuestas. Si ninguna le convence, simplemente ignora las sugerencias. En ese caso, el mensaje nunca sale del dispositivo.

Por el contrario, si decide enviar el texto al asistente, este viaja cifrado a los servidores de Meta. Sin embargo, la compañía asegura que no guarda copias ni analiza el contenido. Solo devuelve las variantes solicitadas y luego el mensaje desaparece del sistema.

Para qué sirve la ayuda para redactar en WhatsApp

  • Un estudiante que debe redactar un mensaje formal a una institución puede apoyarse en el tono profesional.
  • Alguien que atraviesa un momento delicado y necesita transmitir empatía puede usar el estilo de apoyo.
  • Un grupo de amigos que organiza una salida puede darle un toque gracioso con la variante divertida.
  • Quien duda sobre reglas ortográficas puede recurrir a la corrección.
  • Y si lo que se busca es claridad, la reformulación asegura un mensaje directo y comprensible.
WhatsApp

En qué dispositivos se encuentra disponible

Por ahora, la ayuda para redactar aparece en versiones beta de WhatsApp para iOS y Android. Los usuarios que prueban estas ediciones funcionan como evaluadores: envían comentarios y detectan errores antes del lanzamiento oficial.

La función es opcional. Quien la active podrá usarla en los chats, y quien no la prefiera puede seguir escribiendo como siempre.

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
WhatsApp Mensajes
Notas relacionadas
WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de septiembre de 2025: la lista completa
Qué significa el emoji de la cara sin boca en WhatsApp y en qué momentos deberías usarlo
Qué significa el emoji de la calavera en WhatsApp y por qué cada vez más personas lo usan

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar