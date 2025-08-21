Cómo mejorar tus mensajes en WhatsApp con la nueva función que cambia la forma de redactar.

Con solo presionarlo, la IA analiza el borrador inicial y genera alternativas mejoradas del mensaje. El usuario recibe varias opciones y puede decidir si usar alguna, modificarlas o simplemente descartarlas.

Qué estilos de escritura ofrece el asistente de WhatsApp

El asistente de WhatsApp no se limita a corregir errores básicos. Está diseñado para adaptar los textos según el tono y la intención que se quieran transmitir. Actualmente ofrece cinco estilos principales:

Reformulación : reestructura la frase para mejorar la claridad y la legibilidad.

: reestructura la frase para mejorar la claridad y la legibilidad. Profesional : adapta el mensaje a un tono laboral o formal.

: adapta el mensaje a un tono laboral o formal. Divertido : transforma el texto en algo más ligero y humorístico.

: transforma el texto en algo más ligero y humorístico. Apoyo : aporta cercanía, empatía y sensibilidad al mensaje.

: aporta cercanía, empatía y sensibilidad al mensaje. Corrección: elimina fallos gramaticales u ortográficos.

Cada estilo responde a necesidades distintas. Un mensaje formal a un jefe puede pasar por el filtro profesional, mientras que una broma a un amigo encaja mejor con el tono divertido.

WhatsApp

Cómo funciona en la práctica la ayuda para redactar

El proceso es sencillo. El usuario escribe un borrador en cualquier chat, toca el ícono del lápiz y espera las propuestas. Si ninguna le convence, simplemente ignora las sugerencias. En ese caso, el mensaje nunca sale del dispositivo.

Por el contrario, si decide enviar el texto al asistente, este viaja cifrado a los servidores de Meta. Sin embargo, la compañía asegura que no guarda copias ni analiza el contenido. Solo devuelve las variantes solicitadas y luego el mensaje desaparece del sistema.

Para qué sirve la ayuda para redactar en WhatsApp

Un estudiante que debe redactar un mensaje formal a una institución puede apoyarse en el tono profesional.

Alguien que atraviesa un momento delicado y necesita transmitir empatía puede usar el estilo de apoyo.

Un grupo de amigos que organiza una salida puede darle un toque gracioso con la variante divertida.

Quien duda sobre reglas ortográficas puede recurrir a la corrección.

Y si lo que se busca es claridad, la reformulación asegura un mensaje directo y comprensible.

WhatsApp

En qué dispositivos se encuentra disponible

Por ahora, la ayuda para redactar aparece en versiones beta de WhatsApp para iOS y Android. Los usuarios que prueban estas ediciones funcionan como evaluadores: envían comentarios y detectan errores antes del lanzamiento oficial.

La función es opcional. Quien la active podrá usarla en los chats, y quien no la prefiera puede seguir escribiendo como siempre.