El ministro del Interior de Chile fue recibido por el Ministerio de Seguridad tras los incidentes en Independiente

Parte médico oficial: qué se sabe de los heridos

Menos de 24 horas después de los incidentes, Universidad de Chile informó que ocho de los 12 hinchas hospitalizados ya recibieron el alta médica. Cuatro permanecen internados, uno de ellos en terapia intensiva.

El presidente del club, Michael Clark, visitó personalmente el Hospital Fiorito de Avellaneda, donde se encuentran los heridos. “Vienen evolucionando bien. De las 12 personas quedan cuatro internadas y al final del día serán dos. Tenemos que estar muy contentos”, afirmó, según los medios chilenos Emol y Bío Bío.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires detalló el estado de los lesionados: un hombre de 56 años fue intervenido por un traumatismo de cráneo con fractura cervical y permanece estable; otro de 33 años, también con traumatismo de cráneo, está con pronóstico reservado. Dos más fueron internados en el Hospital Presidente Perón, uno de ellos también en estado reservado.

Una noche que prometía ser de fútbol terminó en escándalo, violencia y diplomacia urgente. Los incidentes en el estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana dejaron al menos 12 heridos, 135 detenidos y una crisis que ya traspasó fronteras.