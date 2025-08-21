En vivo Radio La Red
Barbarie en el fútbol

El ministro del Interior de Chile fue recibido por el Ministerio de Seguridad tras los incidentes en Independiente

El presidente del país trasandino, Gabriel Boric, ordenó a Álvaro Elizalde, que viaje de inmediato a la Argentina para acompañar a los damnificados.

El ministro del Interior de Chile fue recibido por el Ministerio de Seguridad tras los incidentes en Independiente

Tras la violencia en el estadio de Independiente, donde más de una decena de hinchas de Universidad de Chile resultaron heridos tras ser atacados por parte de la parcialidad local, luego de que le arrojaron cosas, el presidente del país trasandino, Gabriel Boric, ordenó a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a que viaje de inmediato a la Argentina para acompañar a los damnificados. El diplomático fue recibido por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Leé también Escalofriante: cómo quedó el estadio de Independiente tras la oscura noche en Avellaneda
Imagenes: instagram @hincharojo

Minutos antes del mediodía del jueves, hora chilena, el ministro Elizalde despegó desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez con destino a Buenos Aires. A su llegada fue recibido por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, con quien analizará los sucesos ocurridos en Avellaneda.

Nosotros condenamos toda forma de violencia, y particularmente la violencia en el fútbol”, declaró Elizalde antes de abordar su vuelo. Pero también diferenció los casos: “Si un hincha está cometiendo actos de violencia, debe ser detenido. Eso es el Estado de derecho. Pero algo muy distinto es que una persona sea víctima de un linchamiento. Lo que ocurrió fue una barbarie”, subrayó.

El ministro explicó que su presencia en Argentina busca reafirmar el compromiso del Estado chileno con sus ciudadanos en el exterior. La visita está coordinada por el Servicio Exterior de Chile y la embajada en Buenos Aires. Lo acompañan el coronel Rodrigo Álvarez, del Departamento de Control y Orden Público, y Fernando Cabezas, jefe de la Dirección de Comunidades en el Exterior.

Parte médico oficial: qué se sabe de los heridos

Menos de 24 horas después de los incidentes, Universidad de Chile informó que ocho de los 12 hinchas hospitalizados ya recibieron el alta médica. Cuatro permanecen internados, uno de ellos en terapia intensiva.

El presidente del club, Michael Clark, visitó personalmente el Hospital Fiorito de Avellaneda, donde se encuentran los heridos. “Vienen evolucionando bien. De las 12 personas quedan cuatro internadas y al final del día serán dos. Tenemos que estar muy contentos”, afirmó, según los medios chilenos Emol y Bío Bío.

Una imagen del descontrol en el estadio Libertadores de América. (EFE)

Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires detalló el estado de los lesionados: un hombre de 56 años fue intervenido por un traumatismo de cráneo con fractura cervical y permanece estable; otro de 33 años, también con traumatismo de cráneo, está con pronóstico reservado. Dos más fueron internados en el Hospital Presidente Perón, uno de ellos también en estado reservado.

Una noche que prometía ser de fútbol terminó en escándalo, violencia y diplomacia urgente. Los incidentes en el estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana dejaron al menos 12 heridos, 135 detenidos y una crisis que ya traspasó fronteras.

