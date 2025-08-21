En vivo Radio La Red
Economía
Consumo
Junio
INDEC

El consumo en supermercados volvió a subir en junio pero las ventas mayoristas se desplomaron

Las ventas en los supermercados crecieron 0,8% interanual en junio y acumulan seis meses consecutivos en alza, mientras que los autoservicios mayoristas profundizaron su caída con un retroceso de -8,4% frente al mismo mes de 2024

El consumo en supermercados volvió a subir en junio pero las ventas mayoristas se desplomaron
Leé también Los precios mayoristas aumentaron 1,6% en junio: cuánto acumula el alza en lo que va del año
El Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,6% en junio.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) dio a conocer esta tarde los respectivos informes junto al de la encuesta de centros de compras (shoppings), en el que las ventas totales a precios corrientes en junio de 2025, alcanzaron los $592.710,3 millones, lo que representó un incremento de 27,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Ventas en supermercados

En junio último, el índice de ventas totales a precios constantes en las ventas de supermercados tuvo un aumento de 0,8% respecto a igual mes de 2024. Desde enero ese dato viene con un registro positivo en la comparación interanual, lo que ratifica la levantada por seis meses consecutivos aunque los datos contrastan con el año anterior cuando había habido una baja de -7,3%.

En el primer mes del año la variación interanual fue de 4,2%; en febrero, marcó 1,4%; en marzo, alcanzó el 3%; en abril, de 8,9%; en mayo, de 6,1%. El análisis del dato de junio refleja también una caída en relación a la tendencia alcista de los últimos meses, con una suba de apenas 0,8%, la menor de todo 2025.

encuesta de supermercados junio 2025

Además, en el acumulado de los primeros seis meses del año presentó una variación creciente de 4% respecto a igual período de 2024. Mientras el índice de la serie desestacionalizada muestra una suba de 0,2% respecto al mes anterior.

El consumo en los autoservicios mayoristas

Por el lado de las ventas en los autoservicios la situación fue a la inversa: hubo un retroceso marcado tanto en el valor interanual como en el mensual. En la comparación interanual de junio, hubo una caída de -8,4% respecto a igual período del año pasado. En la comparación a mayo, la caída fue de -1,8%. En el acumulado hasta junio de este año en comparación con 2024, el retroceso fue de -6,5%.

autoservicios mayoristas junio

De mes a mes, el resultado de junio muestra una cifra cercana al -10,5% de enero, alejado de la marca más baja del año que fue en abril, con -2,9%. Respecto del mayo el salto también fue importante cuando la caída de ese mes de -4,1%, representa un salto de más del doble de un mes al otro. Justamente esa cifra advertía que la mejora en la caída del consumo cedía. Ahora, se confirma por segundo mes consecutivo la profundización de la caída en las ventas.

La encuesta de centros de compras

Las ventas totales a precios corrientes en junio de 2025 relevadas en la encuesta alcanzaron un total de 592.710,3 millones de pesos, lo que representa un incremento de 27,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas totales a precios constantes, en junio de 2025, alcanzaron un total de 7.270,5 millones de pesos, lo que representa una caída de 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. También en este aspecto, hubo una decrecimiento en el consumo.

