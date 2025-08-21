El consumo en supermercados volvió a subir en junio pero las ventas mayoristas se desplomaron

En el primer mes del año la variación interanual fue de 4,2%; en febrero, marcó 1,4%; en marzo, alcanzó el 3%; en abril, de 8,9%; en mayo, de 6,1%. El análisis del dato de junio refleja también una caída en relación a la tendencia alcista de los últimos meses, con una suba de apenas 0,8%, la menor de todo 2025.

encuesta de supermercados junio 2025

Además, en el acumulado de los primeros seis meses del año presentó una variación creciente de 4% respecto a igual período de 2024. Mientras el índice de la serie desestacionalizada muestra una suba de 0,2% respecto al mes anterior.

El consumo en los autoservicios mayoristas

Por el lado de las ventas en los autoservicios la situación fue a la inversa: hubo un retroceso marcado tanto en el valor interanual como en el mensual. En la comparación interanual de junio, hubo una caída de -8,4% respecto a igual período del año pasado. En la comparación a mayo, la caída fue de -1,8%. En el acumulado hasta junio de este año en comparación con 2024, el retroceso fue de -6,5%.

autoservicios mayoristas junio

De mes a mes, el resultado de junio muestra una cifra cercana al -10,5% de enero, alejado de la marca más baja del año que fue en abril, con -2,9%. Respecto del mayo el salto también fue importante cuando la caída de ese mes de -4,1%, representa un salto de más del doble de un mes al otro. Justamente esa cifra advertía que la mejora en la caída del consumo cedía. Ahora, se confirma por segundo mes consecutivo la profundización de la caída en las ventas.

La encuesta de centros de compras

Las ventas totales a precios corrientes en junio de 2025 relevadas en la encuesta alcanzaron un total de 592.710,3 millones de pesos, lo que representa un incremento de 27,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas totales a precios constantes, en junio de 2025, alcanzaron un total de 7.270,5 millones de pesos, lo que representa una caída de 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. También en este aspecto, hubo una decrecimiento en el consumo.