Brownie casero en freidora de aire: cómo prepararlo paso a paso

La freidora de aire se convirtió en aliada de la cocina práctica y saludable. Ahora, también permite preparar un brownie casero húmedo y esponjoso, con menos grasa y en menos tiempo que en el horno tradicional.

La cocina casera no deja de reinventarse. En los últimos años, la freidora de aire pasó de ser un electrodoméstico de moda a convertirse en una herramienta habitual en los hogares, gracias a su practicidad y a la posibilidad de reducir el uso de aceite en múltiples preparaciones. Pero más allá de las clásicas papas fritas o los nuggets, la air fryer también permite animarse a recetas dulces, como un brownie casero.

El brownie es un clásico de la repostería estadounidense que conquistó al mundo con su textura húmeda, su sabor intenso a chocolate y su versatilidad, ya que puede servirse solo, con helado o acompañado de frutos secos. Si bien la versión tradicional se prepara en horno, la freidora de aire ofrece una alternativa más rápida y con menor consumo energético, sin resignar sabor ni textura.

Qué ingredientes se necesitan para hacer brownie en freidora de aire

La receta no requiere elementos especiales, ya que se elabora con ingredientes básicos de la repostería casera. Para un molde pequeño o mediano, se necesitan:

  • 100 g de chocolate para fundir

  • 80 g de manteca o mantequilla

  • 120 g de azúcar

  • 2 huevos

  • 60 g de harina común

  • 20 g de cacao amargo en polvo

  • Una pizca de sal

  • Opcional: nueces picadas o chips de chocolate para darle un extra de textura

Paso a paso de la preparación

  • Derretir el chocolate y la manteca: colocarlos juntos en un bol y fundir a baño maría o en microondas en intervalos cortos, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.

  • Incorporar los huevos y el azúcar: batir hasta lograr una mezcla suave y brillante.

  • Agregar los secos: sumar la harina tamizada con el cacao y la pizca de sal. Integrar con movimientos envolventes para mantener la textura.

  • Preparar el molde: enmantecar o cubrir con papel manteca un molde que quepa dentro de la freidora de aire. Volcar la preparación y distribuir de manera uniforme.

  • Cocinar en la freidora de aire: colocar el molde dentro del cestillo y programar la freidora a 160 °C durante 20 a 25 minutos. El tiempo puede variar según el modelo de air fryer y el tamaño del molde, por lo que conviene revisar el punto de cocción con un palillo: debe salir con algunas migas húmedas, no completamente seco.

  • Enfriar y servir: dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y cortar en porciones.

Qué ventajas tiene hacerlo en freidora de aire

La primera diferencia es el tiempo: mientras que en un horno convencional el brownie suele tardar entre 30 y 40 minutos, en la freidora el proceso se acorta. Además, el aparato concentra mejor el calor y evita el encendido del horno completo, lo que resulta práctico tanto en verano como en hogares pequeños.

Otra ventaja es la textura: al cocinarse de manera uniforme y en menor tiempo, el brownie mantiene su centro húmedo y suave, una de las claves que lo hacen irresistible.

Variantes para personalizar el brownie

El brownie en freidora de aire se presta a múltiples versiones: se le pueden sumar nueces, almendras o avellanas picadas para un toque crujiente, incorporar chips de chocolate para intensificar el sabor, o incluso jugar con toppings como dulce de leche, crema batida o frutas frescas.

Un clásico adaptado a la cocina práctica

Lejos de ser una moda pasajera, la freidora de aire se consolida como una alternativa versátil que permite replicar clásicos de la cocina casera. En este caso, el brownie demuestra que lo dulce también tiene su espacio en este electrodoméstico, con un resultado esponjoso, húmedo y lleno de sabor, ideal para compartir en cualquier momento del día.

