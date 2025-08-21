El gesto de Mauro Icardi con Amancio Vicuña que enfureció a su hija y la llevó a bloquearlo del celular

wanda nara, mauro icardi

Por qué las hijas de Mauro Icardi querían quitarse el apellido de su padre

Cuando la feroz pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi ya lleva más de diez meses, tanto en el plano legal como mediático, queda claro que quienes más sufren son sus hijas, Francesca e Isabella, convertidas en víctimas de las decisiones de sus padres.

Durante el tiempo que el futbolista permaneció en Buenos Aires recuperándose de una lesión en la rodilla, apenas pudo ver a sus hijas un par de veces. A fines de julio, antes de regresar a Turquía, logró pasar una semana con ellas gracias a la intervención de la Justicia.

En medio de tantos conflictos entre sus padres, el Ministerio Público Tutelar llegó a señalar que las menores se veían influenciadas por cada uno de ellos, dependiendo de con quién estuvieran.

Actualmente, mientras Icardi ya está instalado nuevamente en Estambul y Wanda viaja por distintos países por trabajo, la periodista Laura Ubfal reveló a comienzos de agosto que el vínculo de Francesca e Isabella con su padre se encuentra cortado.

La licenciada Mattera, del MPT, continúa supervisando la relación entre Mauro y sus hijas. Según informó la periodista desde su sitio web: "La licenciada Mattera del Ministerio Público Tutelar sigue monitoreando la relación entre sus hijas y Mauro Icardi, y podemos informar que por estas horas esa relación quedó cortada", comentó.

Agregó además: "Primero fue la hija menor (Isabella) la que decidió no hablar más con su padre y luego la mayor (Francesca), quien no acepta tener más comunicación con el futbolista".

La periodista reveló que Francesca habría manifestado su deseo de no llevar más el apellido "Icardi" y que atraviesa un gran sufrimiento debido a la llegada de China Suárez y sus tres hijos a la casa de Icardi en Turquía, la misma en la que vivieron ella y su hermana hasta el año pasado.

También comentó que Francesca "no le perdona que no haya estado presente en su cumpleaños en el mes de enero, cuando celebró sus diez años", y que las nenas habrían decidido por su propia cuenta bloquear a su padre en el contacto que solo ellas y Mattera podían usar.