A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿Relación rota?

El gesto de Mauro Icardi con Amancio Vicuña que enfureció a su hija y la llevó a bloquearlo del celular

Mauro Icardi habría mostrado un trato diferenciado con Amancio Vicuña, lo que habría molestado a Francesca y generado tensiones en la relación con su padre.

21 ago 2025, 16:55
El gesto de Mauro Icardi con Amancio Vicuña que enfureció a su hija y la llevó a bloquearlo del celular
El gesto de Mauro Icardi con Amancio Vicuña que enfureció a su hija y la llevó a bloquearlo del celular

El gesto de Mauro Icardi con Amancio Vicuña que enfureció a su hija y la llevó a bloquearlo del celular

Mauro Icardi habría mostrado un trato diferenciado con Amancio Vicuña, lo que habría molestado a Francesca y generado tensiones en la relación con su padre.En medio de los rumores de embarazo de la China Suárez y de la inclusión de Mauro Icardi en la lista de deudores alimentarios, un nuevo episodio vuelve a poner al futbolista en el centro de la escena: Francesca, la hija mayor que tiene en común con Wanda Nara, lo habría bloqueado de su celular, molesta por la actitud que tuvo con Amancio Vicuña, hijo de la actriz y actual pareja.

En Mujeres Argentinas (eltrece), Pampa Mónaco y Gustavo Méndez detallaron cómo es hoy el vínculo de Icardi con sus pequeñas. Además, explicaron que, más allá de las diferencias familiares, también interviene el Ministerio Público Tutelar como organismo regulador y esto vuelve aún más compleja la relación entre ellos.

Leé también

Tras descartar un embarazo inminente, la China Suárez reveló si planea tener hijos con Mauro Icardi

Tras descartar un embarazo inminente, la China Suárez reveló si planea tener hijos con Mauro Icardi

"Mauro Icardi quiere tener relación con sus hijas, pero el Ministerio Público Tutelar está intercediendo. Él está bloqueado. Se lo pidió la licenciada Mattera después de entrevistarlo a él, a Wanda Nara, a las nenas y a la China Suárez", comenzó contando Méndez.

Sobre la tensa situación familiar y el enojo de la pequeña, Mónaco reveló los detalles que constan en el expediente: "El expediente tiene una explicación. Lo que dice es que la nena, después de ver cómo trató al hijo de la China en el cumpleaños en Turquía y de que no fue a su cumpleaños, se enojó y lo bloqueó. Esa es la explicación que está en el expediente".

wanda nara, mauro icardi

Por qué las hijas de Mauro Icardi querían quitarse el apellido de su padre

Cuando la feroz pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi ya lleva más de diez meses, tanto en el plano legal como mediático, queda claro que quienes más sufren son sus hijas, Francesca e Isabella, convertidas en víctimas de las decisiones de sus padres.

Durante el tiempo que el futbolista permaneció en Buenos Aires recuperándose de una lesión en la rodilla, apenas pudo ver a sus hijas un par de veces. A fines de julio, antes de regresar a Turquía, logró pasar una semana con ellas gracias a la intervención de la Justicia.

En medio de tantos conflictos entre sus padres, el Ministerio Público Tutelar llegó a señalar que las menores se veían influenciadas por cada uno de ellos, dependiendo de con quién estuvieran.

Actualmente, mientras Icardi ya está instalado nuevamente en Estambul y Wanda viaja por distintos países por trabajo, la periodista Laura Ubfal reveló a comienzos de agosto que el vínculo de Francesca e Isabella con su padre se encuentra cortado.

La licenciada Mattera, del MPT, continúa supervisando la relación entre Mauro y sus hijas. Según informó la periodista desde su sitio web: "La licenciada Mattera del Ministerio Público Tutelar sigue monitoreando la relación entre sus hijas y Mauro Icardi, y podemos informar que por estas horas esa relación quedó cortada", comentó.

Agregó además: "Primero fue la hija menor (Isabella) la que decidió no hablar más con su padre y luego la mayor (Francesca), quien no acepta tener más comunicación con el futbolista".

La periodista reveló que Francesca habría manifestado su deseo de no llevar más el apellido "Icardi" y que atraviesa un gran sufrimiento debido a la llegada de China Suárez y sus tres hijos a la casa de Icardi en Turquía, la misma en la que vivieron ella y su hermana hasta el año pasado.

También comentó que Francesca "no le perdona que no haya estado presente en su cumpleaños en el mes de enero, cuando celebró sus diez años", y que las nenas habrían decidido por su propia cuenta bloquear a su padre en el contacto que solo ellas y Mattera podían usar.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Amancio Vicuña China Suárez Wanda Nara Francesca Icardi

Lo más visto