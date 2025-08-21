Día del Folclore: ¿por qué se celebra el 22 de agosto en Argentina?

Además, tradiciones como la vestimenta típica, la gastronomía, con el asado como emblema de la hospitalidad, las festividades populares, los rituales y la artesanía, completan el mosaico cultural del folklore argentino.

Celebrar el Día del Folclore es reconocer la identidad cultural y la memoria colectiva de los pueblos, transmitiendo a las nuevas generaciones la riqueza de sus costumbres, saberes y expresiones artísticas. Es una oportunidad para valorar la diversidad de manifestaciones que conectan el pasado con el presente y que contribuyen a la preservación del patrimonio cultural tanto a nivel nacional como internacional.