Día del Folclore: ¿por qué se celebra el 22 de agosto en Argentina?

El 22 de agosto se celebra el Día del Folclore, fecha que honra las tradiciones populares que definen la identidad cultural, tanto en Argentina como en todo el mundo.

El 22 de agosto se celebra el Día del Folclore, una fecha con raíces tanto internacionales como nacionales. La palabra “folklore” fue utilizada por primera vez el 22 de agosto de 1846 por el arqueólogo inglés William John Thoms en un artículo publicado en la revista The Athenaeum de Londres. Etimológicamente, el término combina “folk” (pueblo, gente) y “lore” (saber, conocimiento), y designa el saber popular, es decir, el conjunto de tradiciones, creencias, prácticas culturales y expresiones artísticas transmitidas de generación en generación.

En Argentina, la fecha también rinde homenaje a Juan Bautista Ambrosetti, etnógrafo, arqueólogo y folclorólogo entrerriano nacido el 22 de agosto de 1865, considerado el “Padre de la ciencia folclórica” en el país. Ambrosetti fue pionero en el estudio de las tradiciones populares argentinas y fundó en 1904 el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, institución desde la cual promovió investigaciones etnográficas y arqueológicas que aún hoy son referentes para el conocimiento de las sociedades indígenas y criollas.

El reconocimiento internacional del folklore se consolidó en 1960 durante el Primer Congreso Internacional de Folklore, realizado en Buenos Aires y presidido por el folclorólogo salteño Augusto Raúl Cortázar. Representantes de más de treinta países participaron del evento y establecieron el 22 de agosto como el Día Mundial del Folklore, destacando la importancia de preservar y estudiar estas manifestaciones culturales como parte de la identidad y el saber colectivo de los pueblos. La UNESCO, ese mismo año, institucionalizó la fecha para promover globalmente la conservación de las tradiciones populares.

El folclore argentino se manifiesta de manera diversa en la música, la danza, las costumbres y la vida cotidiana. Desde el tango en Buenos Aires hasta la chacarera en el noroeste, pasando por el malambo, la zamba, la milonga, el gato y la payada, estas expresiones culturales reflejan la riqueza y complejidad de la historia y las raíces regionales del país. Los instrumentos tradicionales, como la guitarra, el bombo legüero y el charango, son protagonistas de estos géneros musicales.

Además, tradiciones como la vestimenta típica, la gastronomía, con el asado como emblema de la hospitalidad, las festividades populares, los rituales y la artesanía, completan el mosaico cultural del folklore argentino.

Celebrar el Día del Folclore es reconocer la identidad cultural y la memoria colectiva de los pueblos, transmitiendo a las nuevas generaciones la riqueza de sus costumbres, saberes y expresiones artísticas. Es una oportunidad para valorar la diversidad de manifestaciones que conectan el pasado con el presente y que contribuyen a la preservación del patrimonio cultural tanto a nivel nacional como internacional.

