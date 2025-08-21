Día del Folclore: ¿por qué se celebra el 22 de agosto en Argentina?

El 22 de agosto se celebra el Día del Folclore, una fecha con raíces tanto internacionales como nacionales. La palabra “folklore” fue utilizada por primera vez el 22 de agosto de 1846 por el arqueólogo inglés William John Thoms en un artículo publicado en la revista The Athenaeum de Londres. Etimológicamente, el término combina “folk” (pueblo, gente) y “lore” (saber, conocimiento), y designa el saber popular, es decir, el conjunto de tradiciones, creencias, prácticas culturales y expresiones artísticas transmitidas de generación en generación.