Cansancio o estrés: qué vitamina puede faltarte y cómo solucionarlo

Síntomas del déficit de vitamina B12

Los síntomas no siempre aparecen de manera brusca. En muchos casos se instalan de forma gradual y varían en intensidad. Entre los más comunes se mencionan:

Cansancio persistente o debilidad muscular.

Hormigueo o entumecimiento en manos, brazos o pies.

Mareos, pérdida de concentración o “mente nublada”.

Piel pálida o con tono amarillento.

Cambios de humor o irritabilidad.

Problemas de equilibrio o marcha inestable.

Lengua lisa, inflamada o con dolor.

Para confirmar el diagnóstico se realiza un análisis de sangre que mide los niveles séricos de vitamina B12. En algunos casos, los médicos solicitan además pruebas complementarias —como la medición de homocisteína o ácido metilmalónico— que permiten detectar alteraciones aun cuando los valores de B12 parecen normales.

Cuánta vitamina B12 se necesita

Las recomendaciones diarias para un adulto rondan los 2,4 microgramos. En el caso de las mujeres embarazadas la cifra aumenta a 2,6 microgramos, y durante la lactancia a 2,8 microgramos.

Aunque la cantidad requerida es mínima, su presencia es indispensable para mantener el equilibrio general del organismo.

Una porción de 100 gramos de hígado de vaca cocido puede cubrir más de 50 veces el valor diario necesario. También se obtiene fácilmente combinando alimentos como pescado, huevo y queso.

En cambio, quienes excluyen por completo los productos animales deben recurrir a alimentos fortificados o suplementos vitamínicos para evitar deficiencias.

Qué alimentos contienen vitamina B12

Esta vitamina se encuentra casi exclusivamente en productos de origen animal. Las principales fuentes son:

Hígado y carnes rojas o blancas.

Pescados como salmón, atún y sardinas.

Huevos y lácteos.

Alimentos fortificados, como leches vegetales o cereales integrales enriquecidos.

Cuando el déficit está confirmado, el tratamiento puede incluir suplementos orales o inyecciones, según el grado de deficiencia y la capacidad de absorción de cada persona. La duración y la dosis siempre deben estar indicadas por un profesional de la salud.