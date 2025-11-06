Cansancio o estrés: qué vitamina puede faltarte y cómo solucionarlo
Sentirse agotado o con la cabeza nublada no siempre tiene que ver con el estrés o la falta de descanso. En algunos casos, puede deberse a una carencia nutricional que afecta funciones clave del organismo y requiere atención médica.
La vitamina B12, también conocida como cobalamina, cumple un rol esencial en el organismo: interviene en la formación de glóbulos rojos, participa en la síntesis del ADN y colabora en el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Cuando sus niveles bajan, el cuerpo comienza a enviar señales que a menudo se confunden con problemas de rutina, como la fatiga, la falta de concentración o el estrés.
Aunque el déficit puede avanzar de forma lenta y pasar inadvertido durante meses, su impacto en la salud es importante. En muchos casos, los primeros síntomas no se asocian a una carencia nutricional, lo que retrasa la consulta médica y el diagnóstico.
La deficiencia de vitamina B12 suele estar relacionada con una alimentación sin productos animales, pero también puede aparecer por trastornos en la absorción intestinal o por el uso prolongado de determinados medicamentos.
Entre los grupos con mayor riesgo se encuentran las personas que siguen dietas veganas o vegetarianas estrictas, los mayores de 60 años, quienes padecen enfermedades digestivas como gastritis atrófica, enfermedad celíaca o Crohn, y los pacientes que toman en forma continua metformina o antiácidos.
Síntomas del déficit de vitamina B12
Los síntomas no siempre aparecen de manera brusca. En muchos casos se instalan de forma gradual y varían en intensidad. Entre los más comunes se mencionan:
Cansancio persistente o debilidad muscular.
Hormigueo o entumecimiento en manos, brazos o pies.
Mareos, pérdida de concentración o “mente nublada”.
Piel pálida o con tono amarillento.
Cambios de humor o irritabilidad.
Problemas de equilibrio o marcha inestable.
Lengua lisa, inflamada o con dolor.
Para confirmar el diagnóstico se realiza un análisis de sangre que mide los niveles séricos de vitamina B12. En algunos casos, los médicos solicitan además pruebas complementarias —como la medición de homocisteína o ácido metilmalónico— que permiten detectar alteraciones aun cuando los valores de B12 parecen normales.
Cuánta vitamina B12 se necesita
Las recomendaciones diarias para un adulto rondan los 2,4 microgramos. En el caso de las mujeres embarazadas la cifra aumenta a 2,6 microgramos, y durante la lactancia a 2,8 microgramos.
Aunque la cantidad requerida es mínima, su presencia es indispensable para mantener el equilibrio general del organismo.
Una porción de 100 gramos de hígado de vaca cocido puede cubrir más de 50 veces el valor diario necesario. También se obtiene fácilmente combinando alimentos como pescado, huevo y queso.
En cambio, quienes excluyen por completo los productos animales deben recurrir a alimentos fortificados o suplementos vitamínicos para evitar deficiencias.
Qué alimentos contienen vitamina B12
Esta vitamina se encuentra casi exclusivamente en productos de origen animal. Las principales fuentes son:
Hígado y carnes rojas o blancas.
Pescados como salmón, atún y sardinas.
Huevos y lácteos.
Alimentos fortificados, como leches vegetales o cereales integrales enriquecidos.
Cuando el déficit está confirmado, el tratamiento puede incluir suplementos orales o inyecciones, según el grado de deficiencia y la capacidad de absorción de cada persona. La duración y la dosis siempre deben estar indicadas por un profesional de la salud.