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Carlota de café: la receta fácil del postre frío que no necesita horno

Con una textura cremosa, capas de galletitas y un intenso sabor a café, la Carlota de café se convirtió en una de las opciones favoritas para quienes buscan un postre fácil y sin horno

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La Carlota de café es un postre frío que se destaca por su textura cremosa

La Carlota de café es un postre frío que se destaca por su textura cremosa, su intenso sabor a café y porque no requiere horno.

La Carlota de café es un carlota-cafe que se destaca por su textura cremosa, su intenso sabor a café y porque no requiere horno. Fácil de preparar y con pocos ingredientes, es una excelente opción para servir después de una comida, en una reunión familiar o para sorprender con un postre casero. A continuación, el paso a paso para lograr una preparación deliciosa.

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Ingredientes para la Carlota de café

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Carlota de Caf&eacute;: la preparaci&oacute;n del postre que se encuentra en el canal de YouTube La Cocina de Loli Dom&iacute;nguez.

Carlota de Café: la preparación del postre que se encuentra en el canal de YouTube La Cocina de Loli Domínguez.

Para una fuente de aproximadamente 26 cm x 19 cm x 5 cm se necesitan:

  • 200 gramos de queso crema tipo Philadelphia (bien frío).
  • 350 gramos de leche condensada (una lata pequeña).
  • 1 cucharada de café instantáneo.
  • 1/2 cucharadita de canela molida.
  • 1/2 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 500 ml de crema de leche (bien fría y con al menos 35% de materia grasa).
  • Galletitas tostadas, cantidad necesaria.
  • Cacao amargo en polvo para decorar.
  • Trocitos de chocolate, a gusto.

Cómo hacer Carlota de café, paso a paso:

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1. Preparar la base de café: en un bowl grande colocar el queso crema junto con la leche condensada. Disolver el café instantáneo en dos cucharadas de agua caliente y agregarlo a la mezcla. Revolver hasta integrar todos los ingredientes.

2. Incorporar los aromas: agregar la canela molida y la esencia de vainilla. Batir durante unos minutos hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.

3. Batir la crema de leche: incorporar la crema de leche bien fría y batir hasta que la preparación gane volumen y adquiera una consistencia firme y aireada. Este paso es fundamental para lograr una textura suave y estable.

4. Armar la Carlota de café: cubrir el fondo de la fuente con una capa de crema. Luego distribuir una capa de galletitas tostadas. Si se desea una textura más suave, las galletitas pueden humedecerse ligeramente en café frío.

Continuar alternando capas de crema y galletitas hasta completar la fuente. En un recipiente de estas dimensiones suelen lograrse unas cuatro capas de galletitas. Finalizar siempre con una capa generosa de crema en la superficie.

5. Llevar a la heladera: cubrir la fuente con papel film y llevarla a la heladera durante al menos cuatro horas. Para obtener una mejor consistencia y que los sabores se integren correctamente, lo ideal es dejarla reposar de un día para el otro.

Antes de servir, espolvorear cacao amargo sobre la superficie y decorar con trocitos de chocolate a gusto.

La Carlota de café combina ingredientes fáciles de conseguir con una elaboración sencilla y sin complicaciones. Su textura cremosa, el sabor intenso del café y el toque final de chocolate la convierten en una excelente alternativa para quienes buscan un postre casero, rendidor y sin necesidad de encender el horno.

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