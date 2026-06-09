Carlota de café: la receta fácil del postre frío que no necesita horno

3. Batir la crema de leche: incorporar la crema de leche bien fría y batir hasta que la preparación gane volumen y adquiera una consistencia firme y aireada. Este paso es fundamental para lograr una textura suave y estable.

4. Armar la Carlota de café: cubrir el fondo de la fuente con una capa de crema. Luego distribuir una capa de galletitas tostadas. Si se desea una textura más suave, las galletitas pueden humedecerse ligeramente en café frío.

Continuar alternando capas de crema y galletitas hasta completar la fuente. En un recipiente de estas dimensiones suelen lograrse unas cuatro capas de galletitas. Finalizar siempre con una capa generosa de crema en la superficie.

5. Llevar a la heladera: cubrir la fuente con papel film y llevarla a la heladera durante al menos cuatro horas. Para obtener una mejor consistencia y que los sabores se integren correctamente, lo ideal es dejarla reposar de un día para el otro.

Antes de servir, espolvorear cacao amargo sobre la superficie y decorar con trocitos de chocolate a gusto.

La Carlota de café combina ingredientes fáciles de conseguir con una elaboración sencilla y sin complicaciones. Su textura cremosa, el sabor intenso del café y el toque final de chocolate la convierten en una excelente alternativa para quienes buscan un postre casero, rendidor y sin necesidad de encender el horno.