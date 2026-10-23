En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Prime Video
Serie
STREAMING

Carrie tiene un debut arrollador y Prime Video confirma la segunda temporada de su exitosa serie

Los ocho episodios de la primera temporada, protagonizados por Summer H. Howell y Samantha Sloyan, ya están disponibles en Prime Video.

Carrie tiene un debut arrollador y Prime Video confirma la segunda temporada de su exitosa serie. (Foto: Archivo)

Carrie tiene un debut arrollador y Prime Video confirma la segunda temporada de su exitosa serie. (Foto: Archivo)

Tras el impresionante debut de la serie, Prime Video anunció hoy la renovación de su exitosa serie Carrie, para una segunda temporada. Del aclamado showrunner Mike Flanagan, la serie cuenta con interpretaciones reveladoras, aclamadas por la crítica, de Summer H. Howell como Carrie White y Samantha Sloyan como Margaret White. Carrie se estrenó el 7 de octubre de 2026 y, desde el primer momento, alcanzó el puesto número 1 en Prime Video en más de 105 países de todo el mundo.

Leé también Prime Video revela el nuevo tráiler oficial de Blade Runner 2099 en la Comic Con
Prime Video revela nuevo tráiler oficial de Blade Runner 2099 en la Comic Con de Nueva York. (Foto: Captura de pantalla)

Del visionario showrunner Mike Flanagan, esta urgente e impactante reinvención de la icónica historia de de Stephen King aporta nueva profundidad y complejidad a sus icónicos personajes, explorando las fuerzas que moldean a Carrie White (Summer H. Howell) mientras se enfrenta a la crueldad y las presiones del mundo moderno. Pero la historia de Carrie no termina en el baile de graduación; está muy lejos de haber acabado… Mike Flanagan y Stephen King aún tienen mucho preparado, ya que saldrán a la luz nuevas revelaciones clave, grandes arcos de personajes e impactantes giros que dejarán sin aliento. Los ocho episodios de la primera temporada de Carrie ya están disponibles en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

“Carrie está conectando tanto con los fans de Stephen King de toda la vida como con una generación completamente nueva, incluidos jóvenes adultos y audiencias internacionales, con un interés particularmente fuerte entre el público femenino”, comentó Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios. “Esto habla del poder duradero de esta historia y demuestra que la reinterpretación de esta icónica franquicia por parte de Mike Flanagan tiene un verdadero alcance. Estamos muy entusiasmados con el rumbo que él y Stephen planean darle a la historia”.

“Durante 50 años, el público ha conocido y se ha sentido atraído por la historia de Carrie White. Desde el inicio, nos imaginamos una historia que fuera mucho más allá del baile de graduación, y estoy increíblemente agradecido por la confianza y el apoyo de Stephen para explorar lo que viene próximamente”, señaló el showrunner Mike Flanagan.

“No puedo esperar a que el público vea lo que el camino le depara a Carrie White. Tanto a Mike Flanagan como a mí, nos emociona mucho lo que viene. Sin duda, será apasionante”, afirmó el productor ejecutivo Stephen King.

Sobre la temporada 1 de Carrie en Prime Video

Basada en la icónica novela debut de Stephen King, Carrie es una reinvención audaz, oportuna y sorprendente de la clásica historia de crecimiento personal, adaptada por primera vez como serie de televisión por el visionario showrunner Mike Flanagan. La serie sigue a Carrie White (Summer H. Howell), una marginada estudiante de secundaria que ha pasado su vida recluida entre las paredes de su hogar junto a su ferozmente protectora madre, Margaret (Samantha Sloyan). Después de que la repentina y prematura muerte de su padre la arroja al inclemente ecosistema de la escuela preparatoria pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso escolar que devasta a su comunidad, la implacable presión y la crueldad casual de la era de las redes sociales, y el despertar de misteriosos poderes telequinéticos que emergen a la par de su adolescencia.

Carrie está protagonizada por Summer H. Howell, quien ofrece una actuación extraordinaria en el legendario papel protagónico de Carrie White, elegida tras una extensa búsqueda que contó con las audiciones de casi 1,500 actores. El elenco principal de la serie incluye a Samantha Sloyan (The Pitt) como Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) como Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) como Chris Hargensen, Joel Oulette (My Life with the Walter Boys) como Tommy Ross, Josie Totah (The Buccaneers) como Tina, Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) como Billy, Thalia Dudek (The Running Man) como Emaline, Amber Midthunder (Prey) como la señorita Desjardin, y Matthew Lillard (Man of Tomorrow) como el director Grayle.

El aclamado elenco de Carrie también reúne a colaboradores habituales de Flanagan con nuevos talentos en su círculo creativo. Este incluye estrellas invitadas recurrentes como Kate Siegel (The Haunting of Hill House), Michael Trucco (Fire Country), Crystal Balint (The Fall of the House of Usher), Rahul Kohli (We Were Liars), Tim Bagley (The Comeback) y Heather Graham (The White Lotus).

Carrie está escrita y cuenta con la producción ejecutiva del showrunner Mike Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Hill House), con Stephen King participando también como productor ejecutivo. Flanagan dirigió los episodios 101, 102, 107 y 108, mientras que los episodios 103, 104, 105 y 106 están dirigidos por Kate Siegel (The Exorcist: Martyrs), Axelle Carolyn (Something Very Bad Is Going to Happen), Kyra Sedgwick (Family Movie) e Hiromi Kamata (Shogun), respectivamente. La serie es una producción de Amazon MGM Studios.

La novela debut de Stephen King, Carrie, se publicó en 1974, dando inicio a una carrera en la que sus libros han vendido más de 350 millones de copias en todo el mundo. La obra permaneció 14 semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times y ha sido traducida a más de 35 idiomas. La adaptación cinematográfica de Brian De Palma de 1976, nominada al Premio de la Academia, consolidó el impacto cultural de la historia. Este año se celebra el 50º aniversario de la película.

Prime Video confirma la segunda temporada de Carrie

En pocas palabras

  • Renovación asegurada: Prime Video confirma la segunda temporada de la exitosa serie "Carrie".
  • Estreno global: La primera temporada alcanzó el puesto número 1 en más de 105 países.
  • Visión del showrunner: Mike Flanagan promete explorar nuevas revelaciones y giros argumentales.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Prime Video Serie
Notas relacionadas
Prime Video lanza el alquiler y la compra de películas y series en Argentina
Prime Video estrena la tercera temporada de "El señor de los anillos: los anillos de poder"
Prime Video revela las primeras imágenes de la segunda temporada de Menem

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar