Carrie tiene un debut arrollador y Prime Video confirma la segunda temporada de su exitosa serie

“No puedo esperar a que el público vea lo que el camino le depara a Carrie White. Tanto a Mike Flanagan como a mí, nos emociona mucho lo que viene. Sin duda, será apasionante”, afirmó el productor ejecutivo Stephen King.

Sobre la temporada 1 de Carrie en Prime Video

Basada en la icónica novela debut de Stephen King, Carrie es una reinvención audaz, oportuna y sorprendente de la clásica historia de crecimiento personal, adaptada por primera vez como serie de televisión por el visionario showrunner Mike Flanagan. La serie sigue a Carrie White (Summer H. Howell), una marginada estudiante de secundaria que ha pasado su vida recluida entre las paredes de su hogar junto a su ferozmente protectora madre, Margaret (Samantha Sloyan). Después de que la repentina y prematura muerte de su padre la arroja al inclemente ecosistema de la escuela preparatoria pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso escolar que devasta a su comunidad, la implacable presión y la crueldad casual de la era de las redes sociales, y el despertar de misteriosos poderes telequinéticos que emergen a la par de su adolescencia.

Carrie está protagonizada por Summer H. Howell, quien ofrece una actuación extraordinaria en el legendario papel protagónico de Carrie White, elegida tras una extensa búsqueda que contó con las audiciones de casi 1,500 actores. El elenco principal de la serie incluye a Samantha Sloyan (The Pitt) como Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) como Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) como Chris Hargensen, Joel Oulette (My Life with the Walter Boys) como Tommy Ross, Josie Totah (The Buccaneers) como Tina, Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) como Billy, Thalia Dudek (The Running Man) como Emaline, Amber Midthunder (Prey) como la señorita Desjardin, y Matthew Lillard (Man of Tomorrow) como el director Grayle.

El aclamado elenco de Carrie también reúne a colaboradores habituales de Flanagan con nuevos talentos en su círculo creativo. Este incluye estrellas invitadas recurrentes como Kate Siegel (The Haunting of Hill House), Michael Trucco (Fire Country), Crystal Balint (The Fall of the House of Usher), Rahul Kohli (We Were Liars), Tim Bagley (The Comeback) y Heather Graham (The White Lotus).

Carrie está escrita y cuenta con la producción ejecutiva del showrunner Mike Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Hill House), con Stephen King participando también como productor ejecutivo. Flanagan dirigió los episodios 101, 102, 107 y 108, mientras que los episodios 103, 104, 105 y 106 están dirigidos por Kate Siegel (The Exorcist: Martyrs), Axelle Carolyn (Something Very Bad Is Going to Happen), Kyra Sedgwick (Family Movie) e Hiromi Kamata (Shogun), respectivamente. La serie es una producción de Amazon MGM Studios.

La novela debut de Stephen King, Carrie, se publicó en 1974, dando inicio a una carrera en la que sus libros han vendido más de 350 millones de copias en todo el mundo. La obra permaneció 14 semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times y ha sido traducida a más de 35 idiomas. La adaptación cinematográfica de Brian De Palma de 1976, nominada al Premio de la Academia, consolidó el impacto cultural de la historia. Este año se celebra el 50º aniversario de la película.

Prime Video confirma la segunda temporada de Carrie