El triste momento familiar de La Sole: su papá ya no la reconoce y ella transformó el dolor en una canción

Además, explicó que la intensidad de lo que sentía hizo que tuviera que grabar la canción en distintas partes, ya que le resultaba muy difícil completar la interpretación sin emocionarse. También reveló que no volvió a escucharla hasta ahora, cuando tuvo que hacerlo para grabar la promoción del tema.

Sin embargo, “Mi Refugio” no busca describir la enfermedad de Omar, sino rendirle homenaje a través de una letra cargada de agradecimiento. En la composición, La Sole recupera las enseñanzas que recibió de su padre, los valores que él le transmitió y la confianza que depositó en ella para que pudiera construir su propio camino.

“Me enseñaste lo que es bueno / Lo cara que es la verdad”, canta en uno de los fragmentos de la canción, en el que destaca la huella que su papá dejó en su formación personal.

Durante la conferencia, la artista también hizo referencia a la libertad que él le dio para tomar sus propias decisiones y perseguir sus sueños. “Me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”, expresó al recordar ese aspecto fundamental de su relación.

Otro pasaje de la canción adquiere un significado especial a partir de sus declaraciones: “Cómo expresar lo que siento / Ahora que estás y no estás”. Una frase que refleja la complejidad de los sentimientos que atraviesa y que conecta con el testimonio íntimo que compartió.

De esta manera, Soledad Pastorutti encontró en la música una forma de homenajear a su padre y agradecerle por todo lo que representa en su historia personal y artística. Con “Mi Refugio”, la cantante transformó una experiencia familiar profundamente difícil en una canción que refleja el amor y las enseñanzas que permanecen a lo largo del tiempo.

Qué problema de salud atraviesa el papá de Soledad Pastorutti

El papá de Soledad Pastorutti, Omar Pastorutti, padece un deterioro cognitivo progresivo, si bien algunos medios indican que se trataría de Alzheimer, aunque la propia cantante no precisó públicamente un diagnóstico específico.

Lo que la artista contó es que su padre, de 71 años, “ya no sabe quién es ni quién soy yo”, y que la situación comenzó hace aproximadamente cinco o seis años.

Omar ya no reconoce habitualmente a Soledad, aunque en un momento la cantante relató que reconoció su voz. Ese es el motivo que lo llevó a ausentarse de recitales importantes por cuestiones de salud.