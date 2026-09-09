Carrie provoca furor en Prime Video al revelar el tráiler oficial de la anticipada nueva serie

(Foto: Gentileza Prime Video).

Carrie está escrita y cuenta con la producción ejecutiva del showrunner Mike Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Hill House), con Stephen King participando también como productor ejecutivo. Flanagan dirigió los episodios 101, 102, 107 y 108, mientras que los episodios 103, 104, 105 y 106 están dirigidos por Kate Siegel (The Exorcist: Martyrs), Axelle Carolyn (Something Very Bad Is Going to Happen), Kyra Sedgwick (Family Movie) e Hiromi Kamata (Shogun), respectivamente. La serie es una producción de Amazon MGM Studios.

Todo sobre Carrie

Basada en la icónica novela debut de Stephen King, Carrie es una reinvención audaz, oportuna y sorprendente de la clásica historia de crecimiento personal, adaptada por primera vez como serie de televisión por el visionario showrunner Mike Flanagan. La serie sigue a Carrie White (Summer H. Howell), una marginada estudiante de secundaria que ha pasado su vida recluida entre las paredes de su hogar junto a su ferozmente protectora madre, Margaret (Samantha Sloyan). Después de que la repentina y prematura muerte de su padre la arroja al inclemente ecosistema de la escuela preparatoria pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso escolar que devasta a su comunidad, la implacable presión y la crueldad casual de la era de las redes sociales, y el despertar de misteriosos poderes telequinéticos que emergen a la par de su adolescencia.

(Foto: Gentileza Prime Video).

Narrada a lo largo de ocho impulsivos episodios, la serie expande este hito cultural de King, profundizando en sus personajes y tensiones mientras sigue las pequeñas decisiones cotidianas que avanzan hacia una sola y demoledora noche, en una historia cautivadora y profundamente humana sobre la bondad frente a la crueldad y sobre si estamos presenciando la creación de una heroína, un monstruo o algo mucho más complejo.

La novela debut de Stephen King, Carrie, se publicó en 1974, dando inicio a una carrera en la que sus libros han vendido más de 350 millones de copias en todo el mundo. La obra permaneció 14 semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times y ha sido traducida a más de 35 idiomas. La adaptación cinematográfica de Brian De Palma de 1976, nominada al Premio de la Academia, consolidó el impacto cultural de la historia. Este año se celebra el 50º aniversario de la película.

Tráiler oficial de Carrie en Prime Video