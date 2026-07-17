Escándalo: Yanina Latorre cruzó a Mauro Icardi con un durísimo exabrupto

"Está todo el mundo en familia, vacacionando o concentrado, jugando al fútbol, y él amenazando a una mina en posteos", disparó.

La conductora fue todavía más allá al intentar explicar por qué, según ella, Icardi genera rechazo dentro del ambiente futbolístico.

"Cuando lo empezó a amenazar a Diego, te das cuenta de por qué no lo quiere nadie. Un club no suma. Con esos códigos, un plantel no lo quiere", sostuvo.

Según Yanina, uno de los grandes errores del delantero fue haber expuesto supuestas intimidades del mundo del fútbol, algo que, aseguró, rompe uno de los códigos más importantes de cualquier vestuario.

"Ponele que es verdad que un jugador de fútbol tiene una amante, no lo podés contar", afirmó, antes de recordar cómo manejó siempre esa información junto a Diego Latorre.

La conductora también volvió sobre uno de los escándalos que más repercusión tuvo en los últimos años: el Wandagate. Convencida de que Icardi era quien filtraba información privada, lanzó otra frase explosiva.

"Siempre decíamos que Wanda sabía lo que hacían los jugadores porque se lo contaba él. Es un pollerudo. Un tipo normal no hace eso", sentenció.

Además, explicó qué fue lo que más le molestó de los ataques del futbolista.

"Metete conmigo, decime pu..., inventame un amante. Pero empezó a decir boludeces y a inventar cosas sobre Diego", aseguró.

Finalmente, reveló por qué decidió ponerle un freno a la pelea pública.

"Cuando vi todo eso dije: 'No, yo de acá me corro'", explicó.

Sin embargo, antes de cerrar su descargo dejó una última frase que volvió a encender la polémica y se adjudicó un rol clave en el escándalo que durante años tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

"Todos los periodistas hablan de él, pero a la que le contesta es a mí. Yo inventé el Wandagate y dije verdades. Se ve que conté tantas verdades que molestaron", concluyó, reavivando una de las peleas mediáticas más calientes del espectáculo argentino.