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Escándalo: Yanina Latorre cruzó a Mauro Icardi con un durísimo exabrupto

Yanina Latorre explotó contra Mauro Icardi y lo destrozó en vivo con un tremendo exabrupto. Enterate.

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Escándalo: Yanina Latorre cruzó a Mauro Icardi con un durísimo exabrupto

La guerra entre Yanina Latorre y Mauro Icardi está lejos de terminar. Después de los explosivos cruces que mantuvieron en redes sociales, la conductora volvió a apuntar contra el delantero y lanzó una catarata de críticas que no pasaron desapercibidas. Desde su programa en El Observador, no solo lo trató de "nabo", sino que también aseguró que ningún plantel de fútbol quiere compartir vestuario con él.

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Lejos de bajar el tono, Yanina defendió a su marido, Diego Latorre, luego de que Icardi lo mencionara en sus publicaciones, y aprovechó para disparar con munición pesada contra el ex de Wanda Nara.

"En un momento dejé de contestarle. Dije: 'Qué marginal yo, contestándole a este nabo que no sirve para nada'", lanzó sin filtros.

Pero eso fue apenas el comienzo. En pleno Mundial 2026, la panelista cuestionó el comportamiento del futbolista y remarcó que, mientras el resto de los jugadores está concentrado en sus carreras o disfrutando con sus familias, él sigue envuelto en conflictos mediáticos.

"Está todo el mundo en familia, vacacionando o concentrado, jugando al fútbol, y él amenazando a una mina en posteos", disparó.

La conductora fue todavía más allá al intentar explicar por qué, según ella, Icardi genera rechazo dentro del ambiente futbolístico.

"Cuando lo empezó a amenazar a Diego, te das cuenta de por qué no lo quiere nadie. Un club no suma. Con esos códigos, un plantel no lo quiere", sostuvo.

Según Yanina, uno de los grandes errores del delantero fue haber expuesto supuestas intimidades del mundo del fútbol, algo que, aseguró, rompe uno de los códigos más importantes de cualquier vestuario.

"Ponele que es verdad que un jugador de fútbol tiene una amante, no lo podés contar", afirmó, antes de recordar cómo manejó siempre esa información junto a Diego Latorre.

La conductora también volvió sobre uno de los escándalos que más repercusión tuvo en los últimos años: el Wandagate. Convencida de que Icardi era quien filtraba información privada, lanzó otra frase explosiva.

"Siempre decíamos que Wanda sabía lo que hacían los jugadores porque se lo contaba él. Es un pollerudo. Un tipo normal no hace eso", sentenció.

Además, explicó qué fue lo que más le molestó de los ataques del futbolista.

"Metete conmigo, decime pu..., inventame un amante. Pero empezó a decir boludeces y a inventar cosas sobre Diego", aseguró.

Finalmente, reveló por qué decidió ponerle un freno a la pelea pública.

"Cuando vi todo eso dije: 'No, yo de acá me corro'", explicó.

Sin embargo, antes de cerrar su descargo dejó una última frase que volvió a encender la polémica y se adjudicó un rol clave en el escándalo que durante años tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

"Todos los periodistas hablan de él, pero a la que le contesta es a mí. Yo inventé el Wandagate y dije verdades. Se ve que conté tantas verdades que molestaron", concluyó, reavivando una de las peleas mediáticas más calientes del espectáculo argentino.

En pocas palabras

  • Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi en vivo, tratándolo de "nabo" y asegurando que ningún plantel lo quiere.
  • La conductora cuestionó el comportamiento del futbolista durante el Mundial 2026, criticando sus conflictos mediáticos.
  • Latorre afirmó haber "inventado el Wandagate" y dicho verdades que habrían molestado a Icardi.
Resumen generado por Thinkindot AI
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