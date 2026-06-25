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Chispazos: por qué algunas personas generan descargas eléctricas y cómo evitarlo

Es una sensación cotidiana que puede sorprender en cualquier momento: un pequeño “chispazo” al tocar un objeto metálico o incluso a otra persona. Aunque parece algo extraño, tiene una explicación científica detrás que muchos desconocen.

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Recibir una pequeña descarga eléctrica al tocar un objeto metálico como la puerta de un auto

Recibir una pequeña descarga eléctrica al tocar un objeto metálico como la puerta de un auto, la computadora o incluso al saludar a otra persona es una situación muy común.

Recibir una pequeña descarga eléctrica al tocar un objeto metálico como la puerta de un auto, la computadora o incluso al saludar a otra persona es una situación muy común. Aunque suele generar sorpresa o una molestia leve, se trata de un fenómeno totalmente normal conocido como electricidad estática.

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Detrás de ese “chispazo” hay una explicación física simple: el cuerpo puede acumular carga eléctrica sin que lo notemos, especialmente en determinadas condiciones ambientales.

¿Por qué se acumula electricidad en el cuerpo?

La causa más común es el roce con distintas superficies. Caminar sobre alfombras, usar ropa de materiales sintéticos o incluso el contacto constante con el asiento del auto o una computadora portátil puede generar una transferencia de electrones entre materiales.

Según explica el médico español Daniel González, la fricción es lo que hace posible ese intercambio de carga. En ese proceso, el cuerpo puede terminar acumulando electricidad sin darse cuenta, como si quedara “cargado”.

La situación suele ser más frecuente durante los días secos o en ambientes con calefacción y aire acondicionado, dado que la humedad ayuda a que esa carga se disipe más fácilmente.

¿Por qué aparece el "chispazo"?

La descarga ocurre cuando una persona que acumuló electricidad entra en contacto con un material conductor, como una superficie metálica o incluso otra persona.

En ese instante, las cargas se reacomodan rápidamente para equilibrarse. Ese movimiento brusco es lo que genera la pequeña chispa y la sensación característica de corriente.

Aunque dura apenas una fracción de segundo, puede provocar un pequeño sobresalto o una molestia leve.

¿Es peligroso para la salud?

La electricidad estática que se genera en estas situaciones cotidianas no representa un riesgo para la salud.

Estas descargas no tienen la intensidad suficiente para provocar daños en el organismo ni afectar dispositivos médicos como los marcapasos. En la mayoría de los casos, el único efecto es la sensación momentánea del “toque” y el susto que puede generar.

Cómo evitar las descargas de electricidad estática

Para reducir la frecuencia de estos episodios, el médico recomienda algunas medidas simples:

  • Mantener ambientes con mayor humedad, especialmente en espacios con calefacción o aire acondicionado.
  • Evitar, en la medida de lo posible, ropa de materiales sintéticos que favorezcan la acumulación de carga.
  • Usar calzado que genere menos fricción con el suelo.
  • Tocar superficies metálicas con frecuencia para descargar la electricidad de manera gradual.

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