Chispazos: por qué algunas personas generan descargas eléctricas y cómo evitarlo

La situación suele ser más frecuente durante los días secos o en ambientes con calefacción y aire acondicionado, dado que la humedad ayuda a que esa carga se disipe más fácilmente.

¿Por qué aparece el "chispazo"?

La descarga ocurre cuando una persona que acumuló electricidad entra en contacto con un material conductor, como una superficie metálica o incluso otra persona.

En ese instante, las cargas se reacomodan rápidamente para equilibrarse. Ese movimiento brusco es lo que genera la pequeña chispa y la sensación característica de corriente.

Aunque dura apenas una fracción de segundo, puede provocar un pequeño sobresalto o una molestia leve.

¿Es peligroso para la salud?

La electricidad estática que se genera en estas situaciones cotidianas no representa un riesgo para la salud.

Estas descargas no tienen la intensidad suficiente para provocar daños en el organismo ni afectar dispositivos médicos como los marcapasos. En la mayoría de los casos, el único efecto es la sensación momentánea del “toque” y el susto que puede generar.

Cómo evitar las descargas de electricidad estática

Para reducir la frecuencia de estos episodios, el médico recomienda algunas medidas simples: