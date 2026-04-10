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Dos trucos efectivos para remover el estrés acumulado en el cuerpo

El estrés puede generar tensiones físicas y emocionales que, si no se liberan, afectan la salud a largo plazo.

El estrés puede generar tensiones físicas y emocionales que

El estrés puede generar tensiones físicas y emocionales que, si no se liberan, afectan la salud a largo plazo.

El estrés no solo afecta la mente: también se acumula en el cuerpo en forma de tensión muscular, fatiga, irritabilidad y alteraciones hormonales. Existen técnicas simples pero efectivas para liberar esa carga física y emocional. Dos de ellas, con respaldo en estudios preliminares, son el uso de calor terapéutico (como baños calientes o termales) y una práctica llamada “earthing” o “grounding”, que consiste en conectar directamente el cuerpo con la tierra al caminar descalzo.

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Aunque el estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de presión o peligro, cuando se mantiene de forma sostenida en el tiempo puede tener efectos nocivos. A largo plazo, el exceso de cortisol puede contribuir al insomnio, debilitar el sistema inmunológico, alterar la digestión y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

También puede provocar trastornos de ansiedad, cambios en el estado de ánimo e incluso dificultades para concentrarse o tomar decisiones. Por eso, incorporar estrategias de descarga física y mental es fundamental para preservar la salud integral.

Calor terapéutico para reducir el estrés: baños calientes y termales

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Aplicar calor al cuerpo tiene efectos comprobados para la relajación física y mental. Los baños calientes y las inmersiones en aguas termales pueden:

  • Disminuir el cortisol, la principal hormona del estrés, activando el sistema nervioso parasimpático.

  • Relajar los músculos tensos al aumentar el flujo sanguíneo y reducir la rigidez.

  • Mejorar el estado de ánimo, ya que la sensación térmica agradable estimula la producción de endorfinas.

  • Favorecer el sueño, que muchas veces se ve alterado por la ansiedad y la tensión acumulada.

Grounding o earthing: caminar descalzo sobre la tierra para reducir el estrés

Grounding o earthing

El grounding (también conocido como earthing) es una técnica que propone reconectar el cuerpo con la carga eléctrica natural de la Tierra. La idea es simple: caminar descalzo al menos 15 minutos diarios sobre superficies naturales para reducir el estrés, la inflamación y mejorar el equilibrio del sistema nervioso.

¿Qué superficies sirven?

Para que haya conexión eléctrica real, es importante pisar:

  • Tierra húmeda

  • Césped natural

  • Arena

  • Rocas o piedras naturales

  • Agua natural (río, lago o mar)

No generan ese efecto superficies artificiales como:

  • Baldosas, cemento, asfalto, madera o pasto sintético

  • Balcones o terrazas, aunque estén al aire libre

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