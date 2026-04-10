Dos trucos efectivos para remover el estrés acumulado en el cuerpo
El estrés puede generar tensiones físicas y emocionales que, si no se liberan, afectan la salud a largo plazo.
El estrés puede generar tensiones físicas y emocionales que, si no se liberan, afectan la salud a largo plazo.
Elestrés no solo afecta la mente: también se acumula en el cuerpo en forma de tensión muscular, fatiga, irritabilidad y alteraciones hormonales. Existen técnicas simples pero efectivas para liberar esa carga física y emocional. Dos de ellas, con respaldo en estudios preliminares, son el uso de calor terapéutico (como baños calientes o termales) y una práctica llamada “earthing” o “grounding”, que consiste en conectar directamente el cuerpo con la tierra al caminar descalzo.
Aunque el estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de presión o peligro, cuando se mantiene de forma sostenida en el tiempo puede tener efectos nocivos. A largo plazo, el exceso de cortisol puede contribuir al insomnio, debilitar el sistema inmunológico, alterar la digestión y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
También puede provocar trastornos de ansiedad, cambios en el estado de ánimo e incluso dificultades para concentrarse o tomar decisiones. Por eso, incorporar estrategias de descarga física y mental es fundamental para preservar la salud integral.
Calor terapéutico para reducir el estrés: baños calientes y termales
Aplicar calor al cuerpo tiene efectos comprobados para la relajación física y mental. Los baños calientes y las inmersiones en aguas termales pueden:
Disminuir el cortisol, la principal hormona del estrés, activando el sistema nervioso parasimpático.
Relajar los músculos tensos al aumentar el flujo sanguíneo y reducir la rigidez.
Mejorar el estado de ánimo, ya que la sensación térmica agradable estimula la producción de endorfinas.
Favorecer el sueño, que muchas veces se ve alterado por la ansiedad y la tensión acumulada.
Grounding o earthing: caminar descalzo sobre la tierra para reducir el estrés
El grounding (también conocido como earthing) es una técnica que propone reconectar el cuerpo con la carga eléctrica natural de la Tierra. La idea es simple: caminar descalzo al menos 15 minutos diarios sobre superficies naturales para reducir el estrés, la inflamación y mejorar el equilibrio del sistema nervioso.
¿Qué superficies sirven?
Para que haya conexión eléctrica real, es importante pisar:
Tierra húmeda
Césped natural
Arena
Rocas o piedras naturales
Agua natural (río, lago o mar)
No generan ese efecto superficies artificiales como:
Baldosas, cemento, asfalto, madera o pasto sintético