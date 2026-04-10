Dos trucos efectivos para remover el estrés acumulado en el cuerpo

Disminuir el cortisol , la principal hormona del estrés, activando el sistema nervioso parasimpático.

Relajar los músculos tensos al aumentar el flujo sanguíneo y reducir la rigidez.

Mejorar el estado de ánimo , ya que la sensación térmica agradable estimula la producción de endorfinas.

Favorecer el sueño, que muchas veces se ve alterado por la ansiedad y la tensión acumulada.

Grounding o earthing: caminar descalzo sobre la tierra para reducir el estrés

Grounding o earthing

El grounding (también conocido como earthing) es una técnica que propone reconectar el cuerpo con la carga eléctrica natural de la Tierra. La idea es simple: caminar descalzo al menos 15 minutos diarios sobre superficies naturales para reducir el estrés, la inflamación y mejorar el equilibrio del sistema nervioso.

¿Qué superficies sirven?

Para que haya conexión eléctrica real, es importante pisar:

Tierra húmeda

Césped natural

Arena

Rocas o piedras naturales

Agua natural (río, lago o mar)

No generan ese efecto superficies artificiales como: