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Los errores más comunes al ducharse que pueden dañar la piel

Aunque se trata de una rutina cotidiana, algunos hábitos durante la ducha pueden afectar el equilibrio natural de la piel sin que muchas personas lo sepan.

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Aunque se trata de una rutina cotidiana

Aunque se trata de una rutina cotidiana, algunos hábitos durante la ducha pueden afectar el equilibrio natural de la piel sin que muchas personas lo sepan.

La ducha diaria es mucho más que un simple hábito de limpieza; es un proceso que, de no realizarse correctamente, puede comprometer la barrera lipídica de la piel. Según explica la dermatóloga Ana Molina, el objetivo principal debe ser mantener el equilibrio natural del cuerpo, evitando la eliminación innecesaria de las grasas que protegen la piel.

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Cuál es la temperatura ideal del agua para ducharse

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Uno de los pilares de una ducha saludable es la temperatura del agua. Ana Molina recomienda que sea templada, idealmente en torno a los 33 grados, ya que coincide con la temperatura natural de la piel.

El uso de agua demasiado caliente tiene un efecto deslipidizante, es decir, elimina parte de las grasas que la protegen. La especialista compara este proceso con el lavado de la vajilla por su capacidad para remover la capa lipídica natural.

La elección del jabón de baño también es importante. Lo ideal es optar por productos con un pH cercano a 5, similar al de la propia piel.

Además, la dermatóloga aclara que existe una creencia errónea sobre la espuma: que un jabón produzca más no significa que limpie mejor, ya que la espuma es simplemente aire y no un indicador de eficacia.

Qué partes del cuerpo conviene lavar con jabón

ducha

La forma de aplicación también integra las recomendaciones de la especialista. No es necesario enjabonar todo el cuerpo de manera directa en cada ducha, salvo que exista una suciedad importante. Lo aconsejable es concentrarse en las zonas donde suelen acumularse bacterias o generarse olores, como la cara, las axilas, los genitales y los pies.

En el resto del cuerpo, el contacto con el agua y el jabón que escurre durante la ducha suele ser suficiente para mantener una correcta higiene sin alterar innecesariamente la protección natural de la piel.

Por qué los dermatólogos recomiendan evitar las esponjas

La especialista también desaconseja el uso de esponjas durante el baño. Estos elementos suelen acumular bacterias y generan una fricción que elimina parte de la grasa natural que protege la piel.

Como consecuencia, muchas personas terminan necesitando cremas o productos hidratantes para compensar esa pérdida. Por este motivo, se recomienda priorizar una limpieza suave que respete el equilibrio natural de la piel.

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