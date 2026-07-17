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"Cien años de soledad" vuelve a Netflix y revela el tráiler de la segunda parte de la serie

La adaptación de la obra cumbre de Gabriel García Márquez entra en su recta final: la segunda parte se estrenará el 5 de agosto y el Gran Final llegará el 26 de agosto, solo en Netflix.

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Cien años de soledad vuelve a Netflix y revela el tráiler de la segunda parte de la serie. (Foto: Archivo)

"Cien años de soledad" vuelve a Netflix y revela el tráiler de la segunda parte de la serie. (Foto: Archivo)

Netflix revela el principio del fin con el tráiler de la segunda parte de Cien años de soledad. En este nuevo adelanto se presentan algunos de los momentos que marcarán el desenlace de la historia de los Buendía: el paso inexorable del tiempo sobre Macondo, la llegada del progreso y sus consecuencias, las tensiones entre las nuevas generaciones de la familia y la transformación del pueblo, cuyo esplendor dará paso a una decadencia inevitable hasta cumplir la maldición que ha condenado a la estirpe desde sus orígenes.

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Qué ver en Netflix: la serie romántica turca de 8 episodios que se convirtió en un éxito mundial. (Foto: Archivo)

Las imágenes ofrecen también un primer vistazo al elenco que dará vida a los personajes de esta segunda parte: Julián Román como los gemelos Buendía; María Adelaida Puerta como Amaranta Buendía; Ángela Cano como Petra Cotes; Carla Baratta como Fernanda del Carpio; Daniella Reyes como Remedios, la bella; Juanita Molina como Meme; y el tan esperado regreso del Coronel Aureliano Buendía, interpretado por Claudio Cataño, y de la matriarca Úrsula Iguarán, por Marleyda Soto, entre otros.

El tráiler y el arte principal marcan el inicio del cierre de Cien años de soledad, una de las producciones audiovisuales más ambiciosas de Latinoamérica, filmada íntegramente en Colombia y en español, y realizada con el apoyo de la familia de Gabriel García Márquez.

Cómo será Cien años de soledad: Segunda Parte en Netflix

Tras la firma del armisticio la paz no llegará a Macondo. Los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, traman un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio, quien, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo que con la llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán pues las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

Ficha técnica de Cien años de soledad

  • Nombre de la serie: Cien años de soledad
  • Partes: 2 y un episodio especial
  • Episodios: 8 episodios (P1) 7 episodios (P2), Gran Final
  • Directores parte 2: Laura Mora ( E.1, 2, 5, 6 y el Gran Final) y Carlos Moreno (E. 3, 4 y 7)
  • Productores ejecutivos: Juliana Flórez Luna, Andrés Calderón, Carolina Caicedo, Laura Mora, José Rivera, Rodrigo García, Gonzalo García Barcha
  • Cast: Julián Román (José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo), Jorge Quintero (José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo, versión joven), Claudio Cataño (Aureliano Buendía), Marleyda Soto (Úrsula Iguarán), María Adelaida Puerta (Amaranta Buendía), Martha Karina Hurtado (Rebeca Buendía), Obeida Benavides (Pilar Ternera), Emiliano Pernía (Aureliano José), Ana Machado (Santa Sofía de la Piedad), Daniella Reyes (Remedios, la Bella), Ángela Cano (Petra Cotes), Licinia Alzate (Petra Cotes, versión mayor), Laura Taylor (Fernanda del Carpio versión joven), Carla Baratta (Fernanda del Carpio), Violetta Avendaño (Renata Remedios "Meme", versión joven), Juanita Molina (Renata Remedios "Meme"), David Palacios (Mauricio Babilonia) y Pedro Pablo Pérez (Mauricio Babilonia, versión mayor).
  • Casa productora: Dynamo
  • Escritores: José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés y María Camila Arias
  • Directores de fotografía: James Brown y Camilo Monsalve
  • Diseñadores de producción: Bárbara Enríquez y Eugenio Caballero
  • Diseñadora de vestuario: Catherine Rodríguez
  • Directoras de casting: Yolanda Serrano y Eva Leira
  • Música: Camilo Sanabria y Juancho Valencia
  • Editores: Miguel Schverdfinger, Luís Carballar, Sebastián Hernández
  • Diseño de maquillaje y peinados: Ana del Río
  • Supervisión de efectos visuales: José Luis Orozco
  • Locaciones de rodaje: Departamentos de Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Tolima en Colombia

Tráiler oficial de Cien años de soledad: Segunda parte en Netflix

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