"Cien años de soledad" vuelve a Netflix y revela el tráiler de la segunda parte de la serie

Netflix revela el principio del fin con el tráiler de la segunda parte de Cien años de soledad. En este nuevo adelanto se presentan algunos de los momentos que marcarán el desenlace de la historia de los Buendía: el paso inexorable del tiempo sobre Macondo, la llegada del progreso y sus consecuencias, las tensiones entre las nuevas generaciones de la familia y la transformación del pueblo, cuyo esplendor dará paso a una decadencia inevitable hasta cumplir la maldición que ha condenado a la estirpe desde sus orígenes.