La inesperada decisión de Franco Colapinto que afecta hasta a su novia: "No me importa"

Consciente de que su declaración era políticamente incorrecta, Franco Colapinto intentó rápidamente suavizar sus palabras y, entre risas, agregó: "No, no... sí importa, ja, ja".

Más allá del tono humorístico del momento, su comentario volvió a reflejar el enorme entusiasmo con el que el piloto está viviendo la participación de la Selección Argentina en el Mundial. Desde la victoria por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales, el corredor se mostró muy cercano a todo lo relacionado con el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En sus redes sociales, Colapinto celebró el triunfo, compartió contenido relacionado con la Selección y volvió a exhibir la admiración que siente por Messi, una figura a la que sigue desde hace años y cuya importancia nunca ocultó.

Además, el partido tendrá un condimento especial dentro de su propio entorno. Su representante, María Catarineu, es española, por lo que la definición mundialista también generará una particular rivalidad futbolística entre ambos. Mientras ella podría alentar por la Roja, Franco ya dejó muy clara su postura.

Así, el piloto argentino tendrá que dividir su atención entre la competencia automovilística y la gran final del Mundial. Aunque el Gran Premio de Bélgica representa un desafío fundamental para su carrera, todo indica que Colapinto también estará muy atento a lo que suceda con la Selección en Nueva Jersey.

Qué dijo Maia Reffico sobre su noviazgo con Franco Colapinto en su primera declaración sobre el vínculo entre ellos

Maia Reficco y Franco Colapinto atraviesan una relación que se consolidó con el paso de los meses y que ya no esconden frente a las cámaras. La actriz y cantante y el piloto argentino de Fórmula 1 se muestran cada vez más unidos, mientras acompañan juntos distintos momentos de sus respectivas vidas. Ahora, la joven decidió hablar por primera vez en profundidad sobre el vínculo que mantiene con el corredor de Alpine.

Al referirse a la pasión de Franco Colapinto por el automovilismo, Maia Reficco dejó en claro el orgullo que siente al verlo cumplir sus objetivos: "Para mí es como ver a alguien hacer lo que ama, es la cosa más especial del mundo", expresó durante una entrevista.

La artista incluso comparó esa sensación con la que experimenta al ver a un familiar desarrollar su vocación. "Y como que siento eso en todos los aspectos. Es como, no sé, ver a mi hermano cantar, es la cosa más especial del mundo", agregó, completamente emocionada al hablar de su pareja.

En la misma línea, Maia Reficco destacó lo importante que es para ella acompañar al piloto en su carrera y verlo disfrutar de su trabajo: "Cuando es alguien a quien amas como una pareja es todo lo que puedo pedir, que él sea feliz y que haga lo que ama y que llegue a hacerlo", manifestó.

Además, explicó que la pasión de Colapinto por las pistas le genera confianza y no nerviosismo: "Y de ahí realmente no tengo mucho más de voz ni voto en eso, creo que realmente no me pongo nerviosa ni nada porque él está haciendo lo que ama", concluyó.

La pareja también compartió recientemente momentos muy especiales en la Argentina. A fines de abril, Franco Colapinto protagonizó una histórica exhibición con su monoplaza de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires, un evento que convocó a 600 mil personas. Maia Reficco estuvo a su lado y, además, continúa acompañándolo en diferentes carreras alrededor del mundo, mientras el noviazgo avanza y se fortalece día a día.