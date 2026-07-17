Karina Milei prepara el operativo para recibir a la Selección, mientras definen quién representará al Gobierno en la final

Fuentes oficiales confirmaron a A24.com que "se evalúan distintas alternativas en el operativo de seguridad" que rodeará los aeropuertos, autopistas, la Plaza de Mayo y la Avenida 9 de julio, donde se suelen concentrar hinchas de la Selección, a la espera de la decisión que tome el equipo liderado por Lionel Messi y Scaloni.

El presidente Milei fue el primero en confirmar en declaraciones radiales esta semana que su hermana y secretaria general de Presidencia, a cargo de la custodia de Casa Militar, “diseñó todos los dispositivos para que nadie esté en la Casa Rosada” el día en que los jugadores retornen al país.

Milei dijo que, independientemente del resultado del domingo, "Casa Militar ya tiene armado el operativo, por si quisieran usarlo, para que ellos puedan estar solos en la Casa de Gobierno y que nadie se meta. Eso está a disposición, yo lo he manifestado".

Quién representará a Milei en el partido de la final en EE.UU.

Cerca del Presidente evaluaban además en estas horas, quién será el representante que encabezará la comitiva oficial del Gobierno para presenciar junto al resto de las autoridades que estarán presentes en el estadio durante el partido final del mundial 2026, prevista para este domingo a las 16 hs en Nueva York.

Milei ya desistió de viajar, y entre los nombres más mencionados para representarlo formalmente, se mencionaban al canciller Pablo Quirno o al jefe de Gabinete, Diego Santilli, entre otros funcionarios.

Como en toda final mundial organizado por la FIFA, el presidente del país anfitrión, en este caso Donald Trump, encabezará la ceremonia de cierre de los festejos y entrega de la Copa del Mundial y medallas a los equipos que resulte campeón y subcampeón en este histórico duelo que definirán el domingo Argentina y España.

También confirmaron su asistencia la familia real española, encabezada por el rey Felipe VI y la reina Letizia, junto a sus hijas.

El gobierno analiza decretar asueto o feriado el lunes

En los despachos principales de la Casa Rosada también analizan como parte del operativo de seguridad en el caso de que llegara a resultar campeona por cuarta vez en un mundial la Selección argentina, decretar el día lunes asueto administrativo o feriado nacional.

Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que todo dependerá tanto del resultado del partido como de lo que haga la selección al regresar a Buenos Aires.