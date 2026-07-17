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No es solo Lamine Yamal: los otros jugadores de España que tienen una foto de chicos con Messi

El archivo que sorprendió a todos: los jugadores españoles que tienen una foto de infancia con Messi. Miralos.

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No es solo Lamine Yamal: los otros jugadores de España que tienen una foto de chicos con Messi

El fútbol tiene esas coincidencias que parecen escritas de antemano. Si Argentina y España se enfrentan en la final del Mundial 2026, Lionel Messi no solo tendrá enfrente a una nueva generación de figuras españolas, sino también a varios futbolistas que, cuando eran apenas unos niños, se fotografiaron con él sin imaginar que años después serían sus rivales en el partido más importante del mundo.

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El caso más famoso es el de Lamine Yamal. En 2007, durante una sesión solidaria organizada por UNICEF para un calendario del Barcelona, un Messi de apenas 20 años sostuvo en brazos a un bebé de pocos meses. Ese niño era Yamal, quien casi dos décadas después se convirtió en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. La imagen dio la vuelta al mundo y fue interpretada como una de las coincidencias más increíbles de la historia del deporte.

Pero el extremo no es el único integrante de la selección española que comparte un recuerdo similar con el capitán argentino.

Pau Cubarsí también descubrió que tenía una fotografía de su infancia junto a Messi. La imagen corresponde a otra jornada benéfica organizada por el Barcelona en 2007 y sorprendió a los propios hinchas cuando salió a la luz. El defensor confirmó su autenticidad con humor durante una entrevista para el canal oficial del club.

"Sí, ese niño soy yo. Es una larga historia, no quiero hablar de ello", comentó entre risas.

Otro de los casos es el de Dani Olmo, aunque su historia tiene un detalle muy particular. El actual mediocampista recordó que, cuando tenía ocho años, estuvo a punto de rechazar la posibilidad de fotografiarse con Messi porque prefería seguir jugando a la pelota.

"Me dijeron: '¡Podrás tomarte una foto con Lionel Messi!'. Yo dije: 'No, gracias. ¡Quiero seguir jugando!'. Pero, contra mi voluntad, me pusieron allí", recordó tiempo después entre risas.

Con el paso de los años, aquella imagen se transformó en uno de los recuerdos más valiosos de su carrera.

Así, si la final entre Argentina y España se concreta, Messi no solo enfrentará a una generación que creció admirándolo desde la televisión. También compartirá la cancha con futbolistas que, siendo apenas niños, quedaron inmortalizados junto a quien terminó convirtiéndose en una de las mayores leyendas de la historia del fútbol. Hoy, aquellas fotos dejaron de ser simples recuerdos familiares para transformarse en un símbolo del paso del tiempo y del relevo generacional que marcará una final histórica.

En pocas palabras

  • Nuevos jugadores: España tiene varios futbolistas que se fotografiaron de niños con Lionel Messi.
  • El caso más famoso: Lamine Yamal compartió una foto de bebé con un joven Messi en 2007.
  • Otros casos: Pau Cubarsí y Dani Olmo también poseen imágenes de infancia junto al astro argentino.
Resumen generado por Thinkindot AI
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