No es solo Lamine Yamal: los otros jugadores de España que tienen una foto de chicos con Messi

"Sí, ese niño soy yo. Es una larga historia, no quiero hablar de ello", comentó entre risas.

Otro de los casos es el de Dani Olmo, aunque su historia tiene un detalle muy particular. El actual mediocampista recordó que, cuando tenía ocho años, estuvo a punto de rechazar la posibilidad de fotografiarse con Messi porque prefería seguir jugando a la pelota.

"Me dijeron: '¡Podrás tomarte una foto con Lionel Messi!'. Yo dije: 'No, gracias. ¡Quiero seguir jugando!'. Pero, contra mi voluntad, me pusieron allí", recordó tiempo después entre risas.

Con el paso de los años, aquella imagen se transformó en uno de los recuerdos más valiosos de su carrera.

Así, si la final entre Argentina y España se concreta, Messi no solo enfrentará a una generación que creció admirándolo desde la televisión. También compartirá la cancha con futbolistas que, siendo apenas niños, quedaron inmortalizados junto a quien terminó convirtiéndose en una de las mayores leyendas de la historia del fútbol. Hoy, aquellas fotos dejaron de ser simples recuerdos familiares para transformarse en un símbolo del paso del tiempo y del relevo generacional que marcará una final histórica.