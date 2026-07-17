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Todo confirmado: así será la indumentaria de la Selección Argentina para la final ante España

En la previa de la gran final del Mundial 2026 ante España, se confirmó la indumentaria que utilizará la Selección Argentina. Los detalles.

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Foto: Reuters 

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La cuenta regresiva para el partido más esperado del año entró en su etapa de definiciones absolutas y los detalles logísticos comienzan a salir a la luz. A la espera de la final del Mundial de este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la Selección Argentina ya tiene todo listo para enfrentar a España porque en las últimas horas se confirmó que utilizará la indumentaria titular que usó en casi todo el Mundial. De este modo, la delegación nacional saltará al campo de juego con los colores tradicionales que marcan su identidad deportiva.

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Foto: Reuters

La indumentaria elegida para la gran cita del fin de semana guarda una estrecha relación con el trayecto mayoritario del equipo de Lionel Scaloni a lo largo de la competencia en Norteamérica. En la Copa del Mundo (salvo los partidos con Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza), Argentina utilizó su camiseta titular, pantalón y medias blancas, igual que como saldrá al campo de juego del MetLife. Esta combinación de short y medias blancas ya posee antecedentes de enorme peso en la historia reciente del seleccionado, puesto que el Mundial pasado la Albiceleste también se vistió con short y medias blancas frente a Países Bajos, Croacia y la final con Francia, aunque los diseños de las camisetas eran diferentes.

Por el lado del arco, las cábalas y las elecciones cromáticas también se mantienen alineadas con los recuerdos más felices de los últimos años. A su vez, Dibu Martínez estará completamente de verde, como atajó en gran parte de Qatar 2022 y en la finales de la Copa América 2024 contra Colombia y en 2021 contra Brasil en el Maracaná, cuando se cortó una sequía de 28 años sin títulos. El guardameta marplatense buscará revalidar su gran presente vistiendo el buzo que lo acompañó en las jornadas más gloriosas del ciclo.

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En qué partidos del Mundial 2026 Argentina no usó su indumentaria titular

El conjunto comandado por Lionel Scaloni debió modificar su vestimenta principal en tres compromisos específicos debido a cuestiones reglamentarias y de contraste con los rivales.

Los únicos tres encuentros en los que el campeón del mundo modificó la vestimenta que tendrá contra España fue en los últimos dos duelos de la fase de grupos, cuando lució medias azules contra Austria y la alternativa ante Jordania, y en la reciente semifinal con Inglaterra, donde también jugó con la camiseta suplente. En el resto de las llaves y compromisos previos frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, la Selección mantuvo la composición tradicional de bastones celestes y blancos acompañados por prendas inferiores de color blanco.

Cómo se vestirá la Selección de España en la final ante Argentina

El conjunto europeo dejará de lado su casaca opcional y regresará a sus colores tradicionales para el partido definitivo en Nueva Jersey.

El rival de la Albiceleste también definió su vestimenta oficial tras haber variado su fisonomía en la ronda anterior. España, por su parte, que viene de usar su casaca alternativa en la semifinal en la que bailó a Francia por 2-0, ante Argentina volverá a vestir la camiseta titular que es toda roja con las mangas azules y detalles en amarillo. Con ambos planteles portando sus colores insignias, el escenario del MetLife Stadium albergará un choque de potencias con sus indumentarias más tradicionales.

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