Todo confirmado: así será la indumentaria de la Selección Argentina para la final ante España

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En qué partidos del Mundial 2026 Argentina no usó su indumentaria titular

El conjunto comandado por Lionel Scaloni debió modificar su vestimenta principal en tres compromisos específicos debido a cuestiones reglamentarias y de contraste con los rivales.

Los únicos tres encuentros en los que el campeón del mundo modificó la vestimenta que tendrá contra España fue en los últimos dos duelos de la fase de grupos, cuando lució medias azules contra Austria y la alternativa ante Jordania, y en la reciente semifinal con Inglaterra, donde también jugó con la camiseta suplente. En el resto de las llaves y compromisos previos frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, la Selección mantuvo la composición tradicional de bastones celestes y blancos acompañados por prendas inferiores de color blanco.

Cómo se vestirá la Selección de España en la final ante Argentina

El conjunto europeo dejará de lado su casaca opcional y regresará a sus colores tradicionales para el partido definitivo en Nueva Jersey.

El rival de la Albiceleste también definió su vestimenta oficial tras haber variado su fisonomía en la ronda anterior. España, por su parte, que viene de usar su casaca alternativa en la semifinal en la que bailó a Francia por 2-0, ante Argentina volverá a vestir la camiseta titular que es toda roja con las mangas azules y detalles en amarillo. Con ambos planteles portando sus colores insignias, el escenario del MetLife Stadium albergará un choque de potencias con sus indumentarias más tradicionales.