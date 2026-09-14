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Ciudades para viajar con menos estrés: qué tienen en común los destinos urbanos más relajantes

Un ranking internacional comparó espacios verdes, calidad del aire, movilidad, sol y bienestar para identificar urbes donde la naturaleza también forma parte del viaje.

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Ciudades para viajar con menos estrés: qué tienen en común los destinos urbanos más relajantes. (Imagen ilustrativa)
Ciudades para viajar con menos estrés: qué tienen en común los destinos urbanos más relajantes. (Imagen ilustrativa)

Viajar a una gran ciudad no siempre implica moverse entre multitudes, tránsito y agendas cargadas. Algunas urbes logran ofrecer una experiencia más equilibrada porque combinan cultura, gastronomía y arquitectura con parques accesibles, paseos junto al agua, aire más limpio y alternativas para caminar, andar en bicicleta o descansar al aire libre.

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Un relevamiento internacional de Travel + Leisure analizó 50 ciudades a partir de variables asociadas al descanso y el bienestar urbano. Entre los criterios considerados aparecen la cantidad de áreas verdes, la presencia de centros de bienestar, las horas de sol, los niveles de contaminación, la movilidad, el tránsito y los indicadores de felicidad. El resultado permite mirar los destinos turísticos desde una pregunta simple: qué tan fácil es bajar el ritmo durante una escapada urbana.

Qué hace que una ciudad resulte más relajante

La clave no está solo en tener parques grandes. Una ciudad más amable para el visitante suele reunir varios factores al mismo tiempo: distancias caminables, transporte eficiente, espacios públicos cuidados, contacto con ríos o costas, zonas arboladas y propuestas que no obligan a concentrar todo el recorrido en avenidas comerciales o puntos turísticos muy concurridos.

También influye la posibilidad de alternar planes. Un itinerario puede incluir museos, barrios históricos o mercados, pero sumar pausas en jardines, playas urbanas, miradores naturales o senderos cortos. Esa combinación reduce la sensación de viaje acelerado y permite disfrutar la ciudad con otro ritmo.

Las ciudades mejor posicionadas para combinar descanso y vida urbana

Copenhague encabeza la lista gracias a su escala compacta, su red de ciclovías y la integración de parques, canales y zonas de baño al recorrido cotidiano. La capital danesa permite moverse con facilidad entre el centro, los lagos interiores, jardines históricos y sectores portuarios pensados para actividades al aire libre.

Barcelona aparece entre los primeros puestos por su mezcla de frente marítimo, playas urbanas y espacios verdes como Montjuïc, el parque de la Ciutadella, el parque Güell y la sierra de Collserola. Esa diversidad facilita combinar arquitectura, barrios con identidad propia y caminatas con vistas al Mediterráneo.

Viena se destaca por unir una oferta cultural muy concentrada con jardines y parques amplios. Los alrededores de Schönbrunn, el Prater, la isla del Danubio y las riberas del río permiten sumar momentos de descanso sin alejarse demasiado de los museos, cafés y palacios que forman parte de su atractivo clásico.

Vancouver es otro ejemplo claro de ciudad donde la naturaleza queda muy cerca del centro. Stanley Park, el paseo costero Seawall, English Bay, Kitsilano Beach y la vista hacia las montañas del North Shore permiten alternar vida urbana con caminatas, bicicleta y playa sin grandes traslados.

Oslo ocupa un lugar relevante por su ubicación entre el fiordo y áreas boscosas. La zona portuaria, Sørenga, Aker Brygge, el parque de esculturas Vigeland y las rutas de Nordmarka ofrecen distintas intensidades de paseo, desde recorridos breves hasta salidas más extensas.

Miami suma horas de sol, playas, spas y reservas naturales. Más allá de sus zonas más transitadas, Key Biscayne, Oleta River State Park y el Miami Beach Botanical Garden permiten encontrar vegetación, agua y actividades al aire libre dentro de una agenda urbana.

Múnich se apoya en el Englischer Garten, uno de sus grandes pulmones verdes, y en las orillas del río Isar. Además, su conexión con lagos y localidades de los Alpes bávaros amplía las posibilidades para quienes buscan sumar una escapada natural durante el viaje.

Singapur demuestra que una ciudad muy densa también puede incorporar naturaleza de forma planificada. Gardens by the Bay, el Jardín Botánico y la reserva MacRitchie ofrecen recorridos entre jardines, lagos y senderos que contrastan con zonas urbanas como Marina Bay, Chinatown o Little India.

Roma, aunque suele asociarse con monumentos y circuitos históricos, también cuenta con espacios para desacelerar. Villa Borghese, Villa Doria Pamphilj, el Jardín de los Naranjos y los paseos junto al Tíber ayudan a equilibrar visitas al Coliseo, el Foro Romano o el Vaticano.

Ámsterdam completa el grupo con sus canales, recorridos a pie o en bicicleta y parques como Vondelpark. Su estructura urbana favorece desplazamientos más tranquilos y permite disfrutar la ciudad desde el agua, las plazas, los puentes y los espacios verdes.

Cómo usar este ranking para planificar mejor un viaje

Más que elegir un destino solo por su posición en la lista, el ranking sirve como guía para pensar qué tipo de descanso se busca. Quienes prefieren caminar pueden priorizar ciudades compactas; quienes necesitan sol y costa, destinos con playa urbana; y quienes buscan silencio, lugares con parques grandes o reservas cercanas.

La tendencia muestra que el bienestar ya no depende únicamente de hoteles, spas o servicios privados. Cada vez pesa más cómo está diseñada una ciudad y qué tan sencillo resulta encontrar una pausa en medio del viaje.

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