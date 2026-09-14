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FURCIO

Sofi Martínez se traicionó en vivo y reveló el inesperado dato sobre su relación con Diego Leuco: "El sábado..."

La periodista tuvo un inesperado furcio durante el mano a mano con su expareja y terminó exponiendo un detalle que encendió las versiones sobre el vínculo que mantienen actualmente.

14 sept 2026, 10:15
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Sofi Martínez se traicionó en vivo y reveló el inesperado dato sobre su relación con Diego Leuco: El sábado...

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El 13 de agosto, Diego Leuco y Sofi Martínez protagonizaron una entrevista cruzada en La Peña de Morfi (Telefe) que llamó especialmente la atención por la complicidad que mostraron frente a cámara.

Bajo la mirada de Sebastián Wainraich, la expareja aceptó hacerse preguntas íntimas y picantes sobre la relación que mantuvieron y sobre cómo es actualmente el vínculo entre ellos.

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En medio de la charla, a la periodista deportiva, que estuvo al frente del ciclo ante la ausencia de Carina Zampini, se le escapó un dato que no pasó inadvertido y que despertó todo tipo de especulaciones: sus palabras daban a entender que había compartido tiempo con Leuco apenas un día antes.

Todo comenzó cuando Diego le preguntó qué era lo que más le gustaba de él y qué cosa le molestaba.

“En la intimidad es muy divertido. Y lo malo es que duerme mucho”, respondió Sofi.

Leuco reconoció inmediatamente esa característica y agregó entre risas: “Sí, duermo mucho, mucho. Me quedo dormido hablando con vos. Eso es grave”.

El furcio de Sofi Martínez que expuso su cercanía con Diego Leuco

Fue entonces cuando Sofi quiso dar un ejemplo y terminó diciendo más de la cuenta: “Por ejemplo, el sábado le dije: ‘Hagamos algo’”.

La referencia temporal llamó inmediatamente la atención, ya que daba a entender que ambos habían estado en contacto el día anterior al programa.

Al advertir su propio desliz, Martínez intentó cambiar rápidamente de tema y le preguntó a Sebastián Wainraich si quería que continuara con otra pregunta picante.

Sin embargo, el detalle ya había quedado expuesto. Los seguidores de la expareja repararon en la frase, recuperaron el fragmento de la entrevista y viralizaron el video en X.

El furcio volvió así a poner bajo la lupa la relación entre Sofi Martínez y Diego Leuco y alimentó las especulaciones sobre la cercanía que mantienen después de haber terminado su noviazgo.

     

 

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