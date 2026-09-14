Sofi Martínez se traicionó en vivo y reveló el inesperado dato sobre su relación con Diego Leuco: "El sábado..."

“En la intimidad es muy divertido. Y lo malo es que duerme mucho”, respondió Sofi.

Leuco reconoció inmediatamente esa característica y agregó entre risas: “Sí, duermo mucho, mucho. Me quedo dormido hablando con vos. Eso es grave”.

El furcio de Sofi Martínez que expuso su cercanía con Diego Leuco

Fue entonces cuando Sofi quiso dar un ejemplo y terminó diciendo más de la cuenta: “Por ejemplo, el sábado le dije: ‘Hagamos algo’”.

La referencia temporal llamó inmediatamente la atención, ya que daba a entender que ambos habían estado en contacto el día anterior al programa.

Al advertir su propio desliz, Martínez intentó cambiar rápidamente de tema y le preguntó a Sebastián Wainraich si quería que continuara con otra pregunta picante.

Sin embargo, el detalle ya había quedado expuesto. Los seguidores de la expareja repararon en la frase, recuperaron el fragmento de la entrevista y viralizaron el video en X.

El furcio volvió así a poner bajo la lupa la relación entre Sofi Martínez y Diego Leuco y alimentó las especulaciones sobre la cercanía que mantienen después de haber terminado su noviazgo.