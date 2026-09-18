Dolor de cabeza para Arruabarrena: la pésima noticia que recibió Boca antes de enfrentar a Racing por Copa Argentina

Las estadísticas del juvenil en la competición marcan que disputó siete partidos en Copa Argentina y recibió seis goles. Además, registra una actuación consagratoria ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio de Newell's Old Boys, jornada en la que se lució al atajar cuatro penales durante la definición desde los doce pasos.

¿Qué pasó con la citación de Miguel Merentiel a la Selección de Uruguay?

En contraposición a la baja del arquero, el cuerpo técnico de Boca recibió una novedad sumamente favorable vinculada a su ataque. Miguel Merentiel estará a disposición de Arruabarrena tras quedar al margen de la lista definitiva de la Selección de Uruguay, conducida por Diego Forlán.

El delantero de 30 años, titular indiscutido en la ofensiva xeneize, había sido incluido en la nómina preliminar de la Celeste. Sin embargo, al oficializarse la nómina definitiva para los amistosos internacionales ante Japón y Corea del Sur, el nuevo DT uruguayo —quien asumió tras la salida de Marcelo Bielsa— decidió desafectarlo en el corte final, transformándose en una de las sorpresas del anuncio y en un alivio para el esquema de la Ribera.

Cuándo se conocerá el fallo del Tribunal de Disciplina por el reclamo de Vélez

En paralelo al armado de la formación para medirse con Racing, la dirigencia atiende los pasillos de la AFA. El Tribunal de Disciplina postergó la resolución por el reclamo presentado por Vélez Sarsfield, entidad que solicitó que se le otorgara el triunfo en los cuartos de final por una supuesta alineación indebida de su rival.

El club de Liniers elevó un expediente de 16 páginas exigiendo la sanción de Boca en base al artículo 18.2 del Código Disciplinario, argumentando que el Xeneize firmó la planilla oficial con seis futbolistas extranjeros cuando el reglamento permite un máximo de cinco. Según indicó el último boletín oficial de la casa madre del fútbol argentino, el fallo definitivo se dará a conocer el próximo martes 22 de septiembre.