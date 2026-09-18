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Dolor de cabeza para Arruabarrena: la pésima noticia que recibió Boca antes de enfrentar a Racing por Copa Argentina

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca, recibió una pésima noticia antes de jugar contra Racing por Copa Argentina. Los detalles.

Rodolfo Arruabarrena. 

Rodolfo Arruabarrena. 

Luego de superar la exigente llave de Copa Sudamericana ante San Pablo en el Morumbí, Boca Juniors reacondiciona sus prioridades para encarar dos compromisos determinantes: el clásico frente a San Lorenzo por el certamen local y los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing Club. Sin embargo, en la antesala de este último cruce, Rodolfo Arruabarrena recibió una pésima noticia que desarmará la estructura de su equipo titular.

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Rodolfo Arruabarrena evalúa el equipo para enfrentar a San Lorenzo. 

El entrenador xeneize no podrá contar con Álvaro Montero, quien fue convocado por la Selección de Colombia para disputar la próxima fecha FIFA, estipulada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Durante ese lapso, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se medirá contra México, Paraguay y Perú, imposibilitando la presencia del guardameta en el duelo eliminatorio frente a la Academia.

La baja resulta de peso para la estructura del DT, considerando que Montero viene de ser figura excluyente en los penales ante Vélez Sarsfield en el Estadio Mario Alberto Kempes durante la fase previa de la competencia nacional, además de sostener rendimientos destacados en la serie frente al Tricolor paulista y tras haber superado una reciente ausencia frente a Central Córdoba por motivos personales.

Quién reemplazará a Álvaro Montero en el arco de Boca ante Racing

Ante la partida del colombiano, el puesto será ocupado por Leandro Brey. El arquero de 23 años es la alternativa habitual en la posición y ostenta antecedentes positivos disputando este tipo de instancias eliminatorias.

Las estadísticas del juvenil en la competición marcan que disputó siete partidos en Copa Argentina y recibió seis goles. Además, registra una actuación consagratoria ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio de Newell's Old Boys, jornada en la que se lució al atajar cuatro penales durante la definición desde los doce pasos.

¿Qué pasó con la citación de Miguel Merentiel a la Selección de Uruguay?

En contraposición a la baja del arquero, el cuerpo técnico de Boca recibió una novedad sumamente favorable vinculada a su ataque. Miguel Merentiel estará a disposición de Arruabarrena tras quedar al margen de la lista definitiva de la Selección de Uruguay, conducida por Diego Forlán.

El delantero de 30 años, titular indiscutido en la ofensiva xeneize, había sido incluido en la nómina preliminar de la Celeste. Sin embargo, al oficializarse la nómina definitiva para los amistosos internacionales ante Japón y Corea del Sur, el nuevo DT uruguayo —quien asumió tras la salida de Marcelo Bielsa— decidió desafectarlo en el corte final, transformándose en una de las sorpresas del anuncio y en un alivio para el esquema de la Ribera.

Cuándo se conocerá el fallo del Tribunal de Disciplina por el reclamo de Vélez

En paralelo al armado de la formación para medirse con Racing, la dirigencia atiende los pasillos de la AFA. El Tribunal de Disciplina postergó la resolución por el reclamo presentado por Vélez Sarsfield, entidad que solicitó que se le otorgara el triunfo en los cuartos de final por una supuesta alineación indebida de su rival.

El club de Liniers elevó un expediente de 16 páginas exigiendo la sanción de Boca en base al artículo 18.2 del Código Disciplinario, argumentando que el Xeneize firmó la planilla oficial con seis futbolistas extranjeros cuando el reglamento permite un máximo de cinco. Según indicó el último boletín oficial de la casa madre del fútbol argentino, el fallo definitivo se dará a conocer el próximo martes 22 de septiembre.

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