El proyecto fue incorporado al RIGI y contempla una ampliación del complejo industrial dedicado al procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta.

Según informó el Gobierno, la iniciativa tendrá impacto en distintas provincias -Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires- y permitirá generar 770 empleos directos e indirectos, además de incrementar en un 27% la capacidad de procesamiento de la empresa.

La firma, dedicada al aprovechamiento de líquidos del gas natural, busca ampliar su infraestructura para acompañar el crecimiento de la producción energética y aumentar la capacidad exportadora del país.

La planta de urea de Pampa Energía: una inversión de US$2.700 millones

Milei sobrevoló los terrenos ubicados junto a la Central Térmica Piedra Buena, donde Pampa Energía proyecta construir una planta de producción de urea. El proyecto, aprobado dentro del esquema del RIGI, prevé una inversión de US$ 2.700 millones y una capacidad productiva de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029.

De acuerdo con la información oficial, la planta se convertiría en la mayor de su tipo en la región y tendría como objetivo abastecer tanto al mercado interno como a los mercados internacionales.

El Gobierno destacó que la iniciativa permitiría generar ingresos por US$1.000 millones entre exportaciones y sustitución de importaciones, además de fortalecer la cadena productiva vinculada al sector agroindustrial.

Javier Milei recorrió inversiones millonarias en Bahía Blanca y destacó los proyectos bajo el RIGI. (Foto: Presidencia)

Cómo seguirá la agenda de Javier Milei en Bahía Blanca

Después del recorrido por las plantas industriales y el puerto bahiense, el Presidente encabezará un acto junto a dirigentes y militantes de La Libertad Avanza en el centro de la ciudad.

La visita se da en un momento en el que el oficialismo busca consolidar su presencia territorial de cara a los próximos desafíos electorales y avanzar con su agenda legislativa, que incluye iniciativas como el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La presencia de Diego Santilli suma un componente político adicional. El jefe de Gabinete es mencionado dentro del oficialismo como una de las figuras con mayor protagonismo para el armado bonaerense de cara a 2027.

La primera visita de Milei a Bahía Blanca tras las inundaciones

El viaje marca el regreso de Javier Milei a Bahía Blanca después de las inundaciones que afectaron a la ciudad en marzo de 2025, cuando recorrió las zonas afectadas y supervisó tareas de asistencia.

La elección del destino tiene una lectura política dentro del oficialismo, que busca mostrar el impacto de las inversiones privadas en una provincia gobernada por Axel Kicillof, con quien mantiene fuertes diferencias sobre el rumbo económico y productivo.

Bahía Blanca es considerada una ciudad estratégica por su polo industrial, su puerto y su actividad vinculada al sector energético y agroexportador.