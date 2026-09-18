A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FRONTAL

Rosario Ortega contó la verdad detrás de su ausencia en el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi

Rosario Ortega reveló por qué faltó a la boda de su hermano, en medio de la ola de rumores sobre supuestos conflictos internos del clan con Julieta Prandi.

18 sept 2026, 13:22
Rosario Ortega contó la verdad detrás de su ausencia en el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi

Rosario Ortega contó la verdad detrás de su ausencia en el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi

Rosario Ortega contó la verdad detrás de su ausencia en el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi

Rosario Ortega contó la verdad detrás de su ausencia en el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi

Emanuel Ortega y Julieta Prandi dieron el sí en una ceremonia tan íntima que prácticamente no tuvo invitados. Los hermanos del cantante, por caso, no asistieron y solo apareció Julieta en el almuerzo que se realizó más tarde, lo que abrió la puerta a distintas especulaciones.

Entre todo lo que se dijo, trascendió que los Ortega no verían con buenos ojos la llegada de Prandi a la familia, e incluso llegaron a acusarla de haber separado al clan. Pero ahora habló Rosario, la menor de las mujeres Ortega, y sembró más dudas que certezas.

Leé también

La provocación de Julieta Prandi a Ana Paula Dutil que desató la furia de los hermanos Ortega: "Estaba muy mal y..."

La provocación de Julieta Prandi a Ana Paula Dutil que desató la furia de los hermanos Ortega: “Estaba muy mal y...”

"La verdad es que yo estaba grabando los capítulos de una serie y me invitaron dos o tres días antes, no tuve manera de cancelarlo. Ellos querían hacerlo muy íntimo, se arrepintieron un poquito y abrieron las puertas pero bueno, no pude", explicó. Y agregó: "La verdad es que me invitaron dos o tres días antes, uno espera recibir la notificación antes para poder organizarse. No pude organizarme y pedí disculpas".

La joven reconoció que le dio pena no poder acompañar a su hermano en ese momento: "Lo lamenté muchísimo, me hubiera encantado". Consultada por los dichos de su sobrina India, quien había asegurado que ella jamás se ausentaría al casamiento de un hermano, Rosario sentenció: "Obviamente pero uno espera recibir la notificación antes para poder organizarse. No pude organizarme y pedí disculpas".

Qué dijo Rosario Ortega sobre Julieta Prandi

Sobre Julieta Prandi, Rosario Ortega contó que "le cae bárbaro" y que ve a su hermano feliz, aunque también deslizó: "No los veo tanto pero porque viven lejos. ¿Si me sorprendió el casamiento? Puede ser, a esta altura de la vida, me sorprende que cualquiera se case. Es un evento raro".

Con este testimonio, Rosario se suma a la larga lista de familiares y allegados que fueron consultados en los últimos días sobre la interna de los Ortega, en medio de una polémica que también incluyó las declaraciones de India Ortega, de Ana Paula Dutil y de la propia Prandi, quien había salido a desmentir cualquier conflicto con la familia de su flamante marido.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Emanuel Ortega Julieta Prandi

Lo más visto