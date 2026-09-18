Rosario Ortega contó la verdad detrás de su ausencia en el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi

Qué dijo Rosario Ortega sobre Julieta Prandi

Sobre Julieta Prandi, Rosario Ortega contó que "le cae bárbaro" y que ve a su hermano feliz, aunque también deslizó: "No los veo tanto pero porque viven lejos. ¿Si me sorprendió el casamiento? Puede ser, a esta altura de la vida, me sorprende que cualquiera se case. Es un evento raro".

Con este testimonio, Rosario se suma a la larga lista de familiares y allegados que fueron consultados en los últimos días sobre la interna de los Ortega, en medio de una polémica que también incluyó las declaraciones de India Ortega, de Ana Paula Dutil y de la propia Prandi, quien había salido a desmentir cualquier conflicto con la familia de su flamante marido.