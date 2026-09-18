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"No seas tonto": la dura respuesta de un legislador británico a Donald Trump por las Malvinas

Es un diputado conservador, opositor al gobierno de Londres. Pero en este tema, tienen una posición común. Lo trató de "tonto" al presidente norteamericano por hablar de Malvinas. Para él, lo hizo buscando un rédito en su campaña electoral de medio término.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
No seas tonto

"No seas tonto", la respuesta de un diputado inglés a Donald Trump por el tema Malvinas. (A24.com)

"A veces hay que decir: 'Dale, No seas tonto'". Así le respondió un legislador británico a un periodista que le preguntó por Donald Trump y los dichos sobre las Islas Malvinas. El claro mensaje de "no seas tonto" fue directo al ocupante de la Casa Blanca. Fue el "consejo" que le dio Tom Tugendhat, un diputado conservador, es decir opositor al primer ministro.

Leé también Trump puso en duda el respaldo de Estados Unidos al Reino Unido por las Islas Malvinas
El presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre la soberanía del archipiélago. (Foto: Reuters).

Pero su opinión es relevante porque es el ministro de Asuntos Exteriores del "gabinete en las sombras" de los tories. El partido que es opositor, tiene un gabinete paralelo para seguir los temas del gobierno. Y justamente Tugendhat, es el "canciller en las sombras", el especialista de las relaciones exteriores de los conservadores.

En este punto, los laboristas -con Andy Burnham en el poder- y los conservadores tienen la misma posición. No quieren hablar nada sobre las Malvinas. Mucho menos, el tema de fondo: la soberanía.

En una entrevista con la BBC, Tom Tugendhat unió los dichos recientes de Trump en varias cuestiones contra Londres. Desde que "sería fantástico" una Irlanda unida a revisar la posición de EE.UU. sobre su apoyo incondicional al Reino Unido por Malvinas. El diputado dijo durante la entrevista que los planteos del presidente estadounidense no son sólidos y le pidió que no tome a la ligera cuestiones que afectan directamente a los intereses británicos.

El "no sea tonto”, fue el mensaje de Tugendhat a Trump y le dio un contexto diferente al mandatario de Washington. Apuntó a que todas estas declaraciones - como envalentonarse con Europa, el Reino Unido o Canadá - obedecen a la necesidad de recuperar terreno perdido frente a las elecciones de medio término. Cuando Trump habla, piensa en un rédito político interno más que en las consecuencias para la política exterior de Washington y cómo repercute en sus aliados durante décadas.

Para Londres, estos asuntos tienen una dimensión especialmente sensible. La soberanía de las Malvinas constituye uno de los principales conflictos diplomáticos entre Argentina y el Reino Unido, mientras que la cuestión irlandesa está vinculada al complejo equilibrio político establecido por el Acuerdo de Viernes Santo de 1998.

Sumada a la controversia actual por la explotación de recursos en el Atlántico Sur, a costa de la soberanía argentina. El virtual canciller de un posible gobierno conservador no desentona con lo que dijo el actual canciller del gobierno laborista, Ed Miliband: "La posición del Reino unido sobre Malvinas es inquebrantable".

"No seas tonto" (directo para Donald Trump)

"El coqueteaba con la idea de las 'Falklands´ yendo a la Argentina. Así le dijo el periodista de la BBC sobre Trump y sus dichos sobre Malvinas (revisar el apoyo tradicional a Gran Bretaña), cuando Tugendhat contestó de manera categórica contra el presidente de Estados Unidos. Y luego, aclaró que hay dos maneras de tomar al ocupante de la Casa Blanca. "Depende de lo que sea, Seamos honestos, algunas frases solo son de la vieja política, buscando rédito electoral", señaló el diputado tory.

Sobre Malvinas redondeó su pensamiento: "Seamos francos. La capacidad militar británica hoy, es radicalmente diferente a la que teníamos en 1982. Tampoco tenemos al Foreign Office ( la cancillería) negociando, que es lo que sucedía antes de 1982. Por lo tanto, estamos en una situación muy diferente".

El diputado conservador, canciller "en las sombras", rechazo de plano los dichos de Trump y le recomend&oacute; no decir "tonter&iacute;as" sobre Malvinas. (Foto: Gentileza BBC)

El diputado conservador, canciller "en las sombras", rechazo de plano los dichos de Trump y le recomendó no decir "tonterías" sobre Malvinas. (Foto: Gentileza BBC)

Tughendhat sobre Trump: "Dice cosas sin sentido"

Para el miembro de la oposición en Londres, Trump solo habló pensando en las elecciones de medio término en su país sobre cosas que no le preocupan. Pero en cuanto a la posición británica, Tughendaht fue firme: "¿Esas declaraciones nos benefician? No, pero esas son sus políticas y no las nuestras". Con lo cual, las palabras del mandatario de EE.UU. impulsaron al presidente Javier Milei a una cadena nacional sobre el tema y a enviar varios proyectos de ley y decretos para reafirmar la soberanía nacional sobre las Islas y mares del sur, para los británicos tuvieron un mensaje que los aglutinó. Conservadores y laboristas del Reino Unido ratificaron que no hay el menor indicio de cambiar de planes sobre las Malvinas. Y de paso, una dura recomendación para Donald Trump.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Diputado británico: Criticó duramente a Donald Trump por sus declaraciones sobre las Islas Malvinas.
  • Crítica a Trump: Consideró que el expresidente busca rédito electoral interno al hablar de temas sensibles para el Reino Unido.
  • Posición unificada: Legisladores británicos de distintas facciones coinciden en la defensa de la soberanía de las Malvinas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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