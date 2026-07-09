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TRAGEDIA EN VENEZUELA

El desgarrador detalle en el hallazgo del nene argentino que murió tras los terremotos en Venezuela

El niño argentino de 9 años fue encontrado sin vida después de 14 días de búsqueda entre los escombros de un edificio derrumbado. Un integrante del operativo contó que estaba junto a sus abuelos cuando lo hallaron.

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El niño argentino de 9 años fue encontrado sin vida después de 14 días de búsqueda entre los escombros de un edificio derrumbado. (Foto: archivo)

El niño argentino de 9 años fue encontrado sin vida después de 14 días de búsqueda entre los escombros de un edificio derrumbado. (Foto: archivo)

Lucas Gámez, el nene argentino de 9 años que permanecía desaparecido tras los terremotos que afectaron a Venezuela, fue encontrado muerto este miércoles luego de dos semanas de búsqueda entre los escombros de un edificio derrumbado. Un bombero mendocino que participó del operativo reveló un doloroso detalle sobre el hallazgo y contó que el niño fue encontrado junto a sus abuelos.

Leé también La mamá de Lucas Gámez entró al edificio donde buscan al nene argentino y le transmitió un emotivo mensaje
Lucas Gámez y sus padres. El niño de 8 años está desaparecido desde los sismos en Venezuela. (Foto: Gentileza MDZOL)

Guillermo Arana, integrante del equipo Fénix Unit Rescue, brindó detalles sobre el momento en que localizaron a Lucas y describió el impacto que generó entre quienes trabajaron durante días en las tareas de rescate.

“Realmente fue una tarde abrumadora. Pusimos muchos días, 24 horas corridas, tratando de hacer realidad una esperanza, un sueño que no se dio. Encontramos a Lucas con sus abuelos, abrazados. Se fueron juntos el primer día del terremoto“, relató Arana.

Un integrante del operativo contó que estaba junto a sus abuelos cuando lo hallaron. (Foto: archivo)

Un integrante del operativo contó que estaba junto a sus abuelos cuando lo hallaron. (Foto: archivo)

El rescatista explicó que el hallazgo permitió darle una respuesta a la familia del niño, que permaneció en la zona desde el comienzo de la búsqueda: “Pudimos cerrar una ansiedad y un duelo de sus padres, de su familia, que estuvieron con nosotros y nos abrazaron”, expresó.

Además, reconoció la carga emocional que tuvo el operativo: “Realmente uno no puede no quebrarse ante este tipo de situaciones, a pesar de que tenga muchísima experiencia”, sostuvo.

La búsqueda continúa en la zona del derrumbe

Pese al hallazgo de Lucas y sus abuelos, los equipos de rescate continúan trabajando en distintos sectores afectados por el colapso del edificio.

“Fénix está trabajando en varios frentes. En este edificio ya hemos recuperado 36 cadáveres, ahora tres más con la suma de Lucas y sus abuelos”, indicó Arana.

El rescatista explicó que todavía quedan personas desaparecidas bajo los escombros. “Seguimos buscando a la familia de un coronel de Bomberos y a la esposa de un hombre que trabajaba para una señora mayor. Ellos tienen el mismo valor que todas las personas que seguimos buscando. Estamos poniéndole lo mejor”, concluyó.

El pedido de la mamá de Lucas

Durante los días de búsqueda, la familia mantuvo la esperanza de encontrar al niño con vida. En ese contexto, su madre, Blancalida, protagonizó uno de los momentos más emotivos del operativo.

En el séptimo día de trabajo, pidió autorización para ingresar al área del derrumbe para hablarle directamente a su hijo.

"Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara. Entré con casco y empecé a gritar: 'Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá'", contó entre lágrimas.

Su testimonio reflejó la expectativa que sostuvo la familia durante las dos semanas que duró la búsqueda, pese al paso de los días y a las escasas posibilidades de hallar sobrevivientes.

El apoyo de rescatistas argentinos

Las tareas de búsqueda habían sido asignadas inicialmente a brigadas internacionales provenientes de El Salvador y Jordania.

Sin embargo, cuando un grupo de rescatistas argentinos supo que entre las personas desaparecidas había un niño de nacionalidad argentina, decidió sumarse de manera voluntaria al operativo durante sus horas de descanso para colaborar en la búsqueda de Lucas.

Cuando un grupo de rescatistas argentinos supo que entre las personas desaparecidas había un niño de nacionalidad argentina, decidió sumarse de manera voluntaria al operativo. (Foto: Ministerio de Defensa)

Cuando un grupo de rescatistas argentinos supo que entre las personas desaparecidas había un niño de nacionalidad argentina, decidió sumarse de manera voluntaria al operativo. (Foto: Ministerio de Defensa)

Finalmente, tras 14 días de trabajo ininterrumpido, el hallazgo del cuerpo del niño puso fin a una angustiosa espera que movilizó a familiares, rescatistas y miles de personas que siguieron el caso con esperanza desde distintos puntos del mundo.

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