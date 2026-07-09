El desgarrador detalle en el hallazgo del nene argentino que murió tras los terremotos en Venezuela

Además, reconoció la carga emocional que tuvo el operativo: “Realmente uno no puede no quebrarse ante este tipo de situaciones, a pesar de que tenga muchísima experiencia”, sostuvo.

La búsqueda continúa en la zona del derrumbe

Pese al hallazgo de Lucas y sus abuelos, los equipos de rescate continúan trabajando en distintos sectores afectados por el colapso del edificio.

“Fénix está trabajando en varios frentes. En este edificio ya hemos recuperado 36 cadáveres, ahora tres más con la suma de Lucas y sus abuelos”, indicó Arana.

El rescatista explicó que todavía quedan personas desaparecidas bajo los escombros. “Seguimos buscando a la familia de un coronel de Bomberos y a la esposa de un hombre que trabajaba para una señora mayor. Ellos tienen el mismo valor que todas las personas que seguimos buscando. Estamos poniéndole lo mejor”, concluyó.

El pedido de la mamá de Lucas

Durante los días de búsqueda, la familia mantuvo la esperanza de encontrar al niño con vida. En ese contexto, su madre, Blancalida, protagonizó uno de los momentos más emotivos del operativo.

En el séptimo día de trabajo, pidió autorización para ingresar al área del derrumbe para hablarle directamente a su hijo.

"Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara. Entré con casco y empecé a gritar: 'Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá'", contó entre lágrimas.

Su testimonio reflejó la expectativa que sostuvo la familia durante las dos semanas que duró la búsqueda, pese al paso de los días y a las escasas posibilidades de hallar sobrevivientes.

El apoyo de rescatistas argentinos

Las tareas de búsqueda habían sido asignadas inicialmente a brigadas internacionales provenientes de El Salvador y Jordania.

Sin embargo, cuando un grupo de rescatistas argentinos supo que entre las personas desaparecidas había un niño de nacionalidad argentina, decidió sumarse de manera voluntaria al operativo durante sus horas de descanso para colaborar en la búsqueda de Lucas.

Cuando un grupo de rescatistas argentinos supo que entre las personas desaparecidas había un niño de nacionalidad argentina, decidió sumarse de manera voluntaria al operativo. (Foto: Ministerio de Defensa)

Finalmente, tras 14 días de trabajo ininterrumpido, el hallazgo del cuerpo del niño puso fin a una angustiosa espera que movilizó a familiares, rescatistas y miles de personas que siguieron el caso con esperanza desde distintos puntos del mundo.