En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
WhatsApp
Datos
TECNOLOGÍA

Cómo ahorrar datos móviles en WhatsApp con estos trucos para reducir el consumo sin perder funciones

Estos trucos para ahorrar datos móviles en WhatsApp pueden marcar la diferencia entre quedarte sin internet antes de fin de mes o llegar sin problemas.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Cómo ahorrar datos móviles en WhatsApp con estos trucos para reducir el consumo sin perder funciones.

Cómo ahorrar datos móviles en WhatsApp con estos trucos para reducir el consumo sin perder funciones.

Ahorrar datos móviles en WhatsApp se ha convertido en una prioridad para quienes usan la aplicación a diario. Aunque enviar mensajes de texto apenas consume unos pocos kilobytes, lo cierto es que las descargas automáticas de fotos, videos, notas de voz y estados pueden disparar el gasto de internet sin que el usuario lo note. Y la buena noticia es que existen ajustes poco conocidos que permiten reducir ese consumo drásticamente.

Leé también Qué es la autodestrucción de contenido en WhatsApp: la nueva función que va a cambiar la app
Autodestrucción de contenido en WhatsApp: la nueva función que va a cambiar para siempre la app.

Cómo saber cuántos datos gasta WhatsApp en tu teléfono

El primer paso para optimizar el uso es conocer exactamente cuánto consume la aplicación. WhatsApp incluye una función que muestra el gasto de datos móviles y Wi-Fi acumulado:

  • Abrir Ajustes dentro de la aplicación.
  • Ingresar en Almacenamiento y datos.
  • Seleccionar la opción Uso de datos.

En este apartado se ve un resumen de tráfico utilizado. Para obtener un control más preciso, se recomienda pulsar en Reiniciar estadísticas y revisar de nuevo al cabo de 24 horas. Repetir este proceso durante varios días permitirá calcular un promedio real de consumo y tomar decisiones sobre qué ajustes aplicar.

WhatsApp

Cómo limitar la descarga automática de archivos en WhatsApp

Uno de los ajustes más eficaces para ahorrar datos consiste en evitar que WhatsApp descargue fotos, videos y documentos sin que el usuario lo pida. Para configurarlo:

  • Abrir Ajustes.
  • Entrar en Almacenamiento y datos.
  • Localizar Descarga automática de archivos.
  • En Con datos móviles y En itinerancia, seleccionar Ningún archivo.

Esto impide que la aplicación baje medios de forma automática cuando no hay Wi-Fi disponible, obligando a que cada descarga sea manual. Así, no se gastará internet en imágenes repetidas o videos enviados varias veces en grupos.

Los estados en formato de foto o video pueden consumir grandes cantidades de datos en segundo plano. En la configuración de privacidad es posible desactivar la descarga automática y visualizar solo aquellos que realmente se deseen.

Aunque las llamadas de voz consumen menos datos que las videollamadas, ambas pueden representar un gasto considerable si se realizan con frecuencia y sin conexión Wi-Fi. Desde Ajustes > Almacenamiento y datos, activar la opción Reducir uso de datos en llamadas permite ahorrar en cada comunicación.

WhatsApp

Ocho hábitos que te harán gastar menos datos en WhatsApp

  1. Configurá la descarga automática solo para Wi-Fi
  2. No descargues medios repetidos
  3. Bajá la calidad de videollamadas
  4. Desactivá la descarga automática de estados
  5. Usá WhatsApp Web o la versión de escritorio con Wi-Fi
  6. Evitá llamadas y videollamadas innecesarias con datos móviles
  7. Restringí copias de seguridad automáticas
  8. Cerrá WhatsApp cuando no lo uses

Muchos dispositivos incluyen un modo ahorro de datos que limita la actividad en segundo plano de todas las aplicaciones. Al activarlo, WhatsApp también se ve afectado y reduce su uso de internet cuando no está en pantalla.

Supervisar el gasto de datos móviles de forma periódica es clave para no llevarte sorpresas en la factura. Esto cobra aún más importancia si viajas al extranjero, ya que el costo por megabyte en roaming puede ser muy elevado.

WhatsApp

Las copias de seguridad en Google Drive o iCloud pueden llegar a ocupar cientos de megabytes, sobre todo si incluyen fotos y videos. Ajustar la frecuencia a semanal o mensual, o incluso desactivar esta función, puede suponer un ahorro importante.

Aunque muchos usuarios creen que basta con minimizar WhatsApp, lo cierto es que la app sigue funcionando en segundo plano. Cerrar la sesión por completo impide que se descarguen archivos y mensajes cuando no la estás usando.

Aplicar estos ajustes no solo sirve para ahorrar datos móviles en WhatsApp, sino que también prolonga la autonomía del teléfono, ya que la descarga continua de archivos y el uso de internet afectan directamente a la batería.

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
WhatsApp Datos
Notas relacionadas
Por qué tenés que borrar los contactos viejos en WhatsApp: el truco que puede salvar tu cuenta
Qué significa el emoji del corazón blanco en WhatsApp, cuándo usarlo y qué dice la psicología del color
WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares en agosto de 2025: la lista completa

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar