Cómo ahorrar datos móviles en WhatsApp con estos trucos para reducir el consumo sin perder funciones.

Cómo limitar la descarga automática de archivos en WhatsApp

Uno de los ajustes más eficaces para ahorrar datos consiste en evitar que WhatsApp descargue fotos, videos y documentos sin que el usuario lo pida. Para configurarlo:

Abrir Ajustes .

. Entrar en Almacenamiento y datos .

. Localizar Descarga automática de archivos .

. En Con datos móviles y En itinerancia, seleccionar Ningún archivo.

Esto impide que la aplicación baje medios de forma automática cuando no hay Wi-Fi disponible, obligando a que cada descarga sea manual. Así, no se gastará internet en imágenes repetidas o videos enviados varias veces en grupos.

Los estados en formato de foto o video pueden consumir grandes cantidades de datos en segundo plano. En la configuración de privacidad es posible desactivar la descarga automática y visualizar solo aquellos que realmente se deseen.

Aunque las llamadas de voz consumen menos datos que las videollamadas, ambas pueden representar un gasto considerable si se realizan con frecuencia y sin conexión Wi-Fi. Desde Ajustes > Almacenamiento y datos, activar la opción Reducir uso de datos en llamadas permite ahorrar en cada comunicación.

Ocho hábitos que te harán gastar menos datos en WhatsApp

Configurá la descarga automática solo para Wi-Fi No descargues medios repetidos Bajá la calidad de videollamadas Desactivá la descarga automática de estados Usá WhatsApp Web o la versión de escritorio con Wi-Fi Evitá llamadas y videollamadas innecesarias con datos móviles Restringí copias de seguridad automáticas Cerrá WhatsApp cuando no lo uses

Muchos dispositivos incluyen un modo ahorro de datos que limita la actividad en segundo plano de todas las aplicaciones. Al activarlo, WhatsApp también se ve afectado y reduce su uso de internet cuando no está en pantalla.

Supervisar el gasto de datos móviles de forma periódica es clave para no llevarte sorpresas en la factura. Esto cobra aún más importancia si viajas al extranjero, ya que el costo por megabyte en roaming puede ser muy elevado.

Las copias de seguridad en Google Drive o iCloud pueden llegar a ocupar cientos de megabytes, sobre todo si incluyen fotos y videos. Ajustar la frecuencia a semanal o mensual, o incluso desactivar esta función, puede suponer un ahorro importante.

Aunque muchos usuarios creen que basta con minimizar WhatsApp, lo cierto es que la app sigue funcionando en segundo plano. Cerrar la sesión por completo impide que se descarguen archivos y mensajes cuando no la estás usando.

Aplicar estos ajustes no solo sirve para ahorrar datos móviles en WhatsApp, sino que también prolonga la autonomía del teléfono, ya que la descarga continua de archivos y el uso de internet afectan directamente a la batería.