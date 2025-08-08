Qué es la autodestrucción de contenido en WhatsApp: la nueva función que va a cambiar la app

En las capturas de pantalla filtradas se observa que el usuario podrá elegir que el contenido desaparezca después de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas o un día completo. También habrá una opción personalizada para establecer otros lapsos específicos.

WhatsApp y un mayor control sobre la información del perfil

Hasta ahora, cambiar el “Acerca de” dependía de una acción manual del usuario. Si no se actualizaba, podía quedar contenido desactualizado o irrelevante durante semanas o meses.

WhatsApp

WABetaInfo explica que esta novedad busca reducir ese riesgo y ofrecer más control. “Ahora, con la introducción de opciones de desaparición para la sección Acerca de, los usuarios tienen mayor control sobre qué información es visible y durante cuánto tiempo”, señalan.

Esto podría resultar especialmente útil en situaciones temporales: un viaje, un evento de trabajo, una reunión importante o cualquier circunstancia con fecha de finalización clara.

Cómo funcionará la autodestrucción en WhatsApp

La clave está en el temporizador automático. Una vez configurado, el texto del “Acerca de” desaparecerá de forma automática al cumplirse el plazo elegido. El proceso no requiere intervención posterior.

WhatsApp

El mecanismo es similar al de los Estados, pero enfocado en un elemento estático del perfil, que hasta ahora no contaba con ninguna automatización.

La idea, según las pruebas filtradas, es que el usuario pueda activar o desactivar esta caducidad en cualquier momento y cambiar el lapso según sus necesidades.

Cuándo llegará a todos los usuarios de WhatsApp

Por ahora, la función está en fase beta, disponible solo para evaluadores seleccionados en Android. Meta analizará el feedback antes de habilitar el cambio de manera global.

WhatsApp

Aunque no hay una fecha oficial de lanzamiento, lo habitual es que este tipo de mejoras llegue primero a Android, luego a iOS y, más adelante, a la versión de escritorio.

Hasta que se implemente en la versión estable, seguirá siendo una función de prueba y podría experimentar cambios o ajustes.

Lo que implica para la privacidad en WhatsApp

Este tipo de funciones no solo aporta comodidad, sino también un extra de privacidad. Un perfil que se actualiza y borra automáticamente reduce la exposición de datos y evita que información personal quede visible por tiempo indefinido.

En un contexto en el que las plataformas ajustan cada vez más sus herramientas para proteger la información de los usuarios, la autodestrucción en “Acerca de” podría ser vista como una evolución natural de la filosofía de mensajes efímeros que WhatsApp introdujo con los Estados y los chats temporales.

WhatsApp

Qué celulares dejaron de tener WhatsApp

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE (1.ª generación)

iPhone 6

Motorola

Moto G (1.ª generación)

Droid Razr HD

Moto E (1.ª generación)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Huawei

Ascend D2

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

HTC