Qué es la autodestrucción de contenido en WhatsApp: la nueva función que va a cambiar la app

La nueva función de autodestrucción de contenido en WhatsApp, en etapa de prueba, permitirá un cambio impactante en la aplicación. Para qué sirve y cuándo estaría disponible.

Redacción A24
Redacción A24 |
Autodestrucción de contenido en WhatsApp: la nueva función que va a cambiar para siempre la app.

WhatsApp prepara una nueva función de autodestrucción de contenido en WhatsApp que afectará directamente a los perfiles de sus usuarios. El cambio se centrará en la sección “Acerca de”, ese espacio en el que la gente suele describir su actividad, estado de ánimo o dejar frases personalizadas.

WhatsApp sorprende con sus emojis animados: qué íconos están disponibles y cómo activarlos fácilmente.

Según las pruebas detectadas en versiones beta de la aplicación, la compañía permitirá establecer períodos de caducidad automáticos para esa información. Esto significa que el texto del “Acerca de” podrá desaparecer solo, sin que el usuario tenga que modificarlo manualmente.

Qué se sabe de la nueva función de WhatsApp

En la actualidad, los Estados de WhatsApp son el ejemplo más conocido de contenido con fecha de vencimiento. Igual que las Stories de Instagram, desaparecen luego de 24 horas.

WhatsApp

Ahora, ese concepto de autodestrucción se ampliará al perfil. De acuerdo con un reporte de WABetaInfo, la versión de prueba 2.25.22.22 para Android ya incluye una opción que habilita un temporizador para el “Acerca de”.

En las capturas de pantalla filtradas se observa que el usuario podrá elegir que el contenido desaparezca después de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas o un día completo. También habrá una opción personalizada para establecer otros lapsos específicos.

WhatsApp y un mayor control sobre la información del perfil

Hasta ahora, cambiar el “Acerca de” dependía de una acción manual del usuario. Si no se actualizaba, podía quedar contenido desactualizado o irrelevante durante semanas o meses.

WhatsApp

WABetaInfo explica que esta novedad busca reducir ese riesgo y ofrecer más control. “Ahora, con la introducción de opciones de desaparición para la sección Acerca de, los usuarios tienen mayor control sobre qué información es visible y durante cuánto tiempo”, señalan.

Esto podría resultar especialmente útil en situaciones temporales: un viaje, un evento de trabajo, una reunión importante o cualquier circunstancia con fecha de finalización clara.

Cómo funcionará la autodestrucción en WhatsApp

La clave está en el temporizador automático. Una vez configurado, el texto del “Acerca de” desaparecerá de forma automática al cumplirse el plazo elegido. El proceso no requiere intervención posterior.

WhatsApp

El mecanismo es similar al de los Estados, pero enfocado en un elemento estático del perfil, que hasta ahora no contaba con ninguna automatización.

La idea, según las pruebas filtradas, es que el usuario pueda activar o desactivar esta caducidad en cualquier momento y cambiar el lapso según sus necesidades.

Cuándo llegará a todos los usuarios de WhatsApp

Por ahora, la función está en fase beta, disponible solo para evaluadores seleccionados en Android. Meta analizará el feedback antes de habilitar el cambio de manera global.

WhatsApp

Aunque no hay una fecha oficial de lanzamiento, lo habitual es que este tipo de mejoras llegue primero a Android, luego a iOS y, más adelante, a la versión de escritorio.

Hasta que se implemente en la versión estable, seguirá siendo una función de prueba y podría experimentar cambios o ajustes.

Lo que implica para la privacidad en WhatsApp

Este tipo de funciones no solo aporta comodidad, sino también un extra de privacidad. Un perfil que se actualiza y borra automáticamente reduce la exposición de datos y evita que información personal quede visible por tiempo indefinido.

En un contexto en el que las plataformas ajustan cada vez más sus herramientas para proteger la información de los usuarios, la autodestrucción en “Acerca de” podría ser vista como una evolución natural de la filosofía de mensajes efímeros que WhatsApp introdujo con los Estados y los chats temporales.

WhatsApp

Qué celulares dejaron de tener WhatsApp

Samsung

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend

Apple

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone SE (1.ª generación)
  • iPhone 6

Motorola

  • Moto G (1.ª generación)
  • Droid Razr HD
  • Moto E (1.ª generación)

LG

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • L90

Huawei

  • Ascend D2

Sony

  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • Xperia T
  • Xperia V

HTC

  • One X
  • One X+
  • Desire 500
  • Desire 601
Redacción A24
Por Redacción A24
