Cómo cargar el celular cuando se te corta la luz o no tenés un enchufe cerca

En principio, siempre habrá alguna solución por si el teléfono pide energía nueva y, por el motivo que sea no se puede cargar. Se puede apelar a un cargador portátil, utilizar el auto como fuente de energía, apostar por un cargador solar y hasta los excéntricos inalámbricos de tecnología inversa.

Tener uno de estos dispositivos es la diferencia entre estar siempre seguro que habrá batería y esperar a que ese 5% aguante hasta el final del día.

Cada vez están teniendo más popularidad ya que han demostrado ampliamente su efectividad en momentos de emergencia. Simplemente se debe conectar al móvil. Nada más. Eso sí, hay que asegurarse que esté bien cargado para que funcione de forma óptima.

Muchas personas, en situaciones de emergencia, no caen en que el coche puede cargar cualquier dispositivo electrónico.

Es cierto, no es la mejor opción, ni la más rápida ni tampoco la más económica teniendo en cuenta el precio al que está la nafta. Pero puede sacarte de un apuro. Para que este sistema funcione se debe arrancar el coche y conectar el teléfono mediante un cable USB o un adaptador. O bien conectarlo a una base inalámbrica en caso de contar con este sistema de carga en el vehículo.

No son tan populares como los cargadores portátiles pero poco a poco se están haciendo un hueco entre los usuarios.

El concepto es el mismo: simplemente se debe conectar un dispositivo al otro para que cargue. La diferencia es que para llenar este cargador no se necesita corriente eléctrica, sino luz solar. De esta manera, con dejar el cargador al sol durante todo el día irá acumulando energía que, posteriormente, se podrá emplear en cargar el teléfono.

No todos los dispositivos móviles tienen esta tecnología, por lo que no todos los usuarios podrán utilizarla en situaciones en las que no haya electricidad.

Se trata de un método por el que un móvil puede cargar a otro juntando la bobina electromagnética que se encarga de generar la energía. En el caso de que un teléfono disponga de este método solamente hará falta situar un móvil encima del otro.