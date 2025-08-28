Confirman feriado bancario para el lunes 1 de septiembre

Demoras en las acreditaciones de pagos enviados desde empresas o clientes. Si el depósito se hizo justo antes del feriado, puede demorarse 24 a 72 horas más.

Retrasos en el pasaje de dólares a pesos en Argentina. Quienes dependen de intermediarios financieros para traer el dinero ven frenadas sus operaciones.

Afecta a bancos y billeteras internacionales. Payoneer, Wise y PayPal aclaran en sus términos que los depósitos no se procesan en días festivos de EE.UU.

No impacta en billeteras cripto. Quienes usan USDT, Bitcoin u otras monedas digitales pueden esquivar este tipo de problemas, dado que las transferencias son 24/7.

Si un trabajador argentino debía cobrar el lunes próximo, el pago recién se acreditará el martes o miércoles, dependiendo de la plataforma. Esto afecta tanto a freelancers como a empleados en relación de dependencia que perciben sus salarios a través de transferencias internacionales.

En cambio, si el depósito ya estaba acreditado en la cuenta antes del feriado, el dinero permanece disponible, aunque no siempre es posible transferirlo a bancos locales durante esa jornada.

image

Impacto en Argentina de los feriados bancarios

El feriado bancario en Estados Unidos se traduce en demoras directas para los argentinos que viven de esos ingresos. Muchos dependen de estos pagos para cubrir gastos cotidianos o convertirlos a pesos, por lo que una demora de 48 horas puede generar complicaciones en la economía diaria.

Además, los proveedores de servicios financieros en Argentina que operan con dólares también ajustan sus cronogramas. Casas de cambio digitales, fintechs y bancos locales avisan con anticipación que habrá retrasos en las transferencias internacionales.

Qué recomiendan los especialistas